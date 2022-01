Stempelsteuer: Bodenmann rechnet, welche Kantone profitieren

Volksabstimmung SP-Urgestein Bodenmann rechnet Nationalrätin Binder vor, warum der Aargau bei Stempelsteuer-Abschaffung alt aussieht – so kontert sie Marianne Binder bezichtigte die Gegner der Stempelsteuer-Abschaffung des Marxismus. Das provoziert alt SP-Präsident Peter Bodenmann zu einem Zahlenvergleich: Die Aargauer würden über 70-mal weniger entlastet als die reichen Zuger. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

«Sie haben immer noch die Kampfrhetorik von Karl Marx drauf», schmetterte Marianne Binder in der letzten SRF-«Arena» den Linken entgegen, welche sich gegen die Abschaffung der Stempelsteuer wehren. «Inzwischen haben wir eine soziale Markwirtschaft, in der es im Gesamten allen nicht schlecht geht», so die Aargauer Mitte-Präsidentin; sie setzt sich für die Abschaffung der Stempelsteuer ein.

Marianne Binders Marxismus-Aussage in der «Arena» vom Freitag, 14.1.2022. SRF

Binders Marxismus-Aussage rief alt SP-Präsident Peter Bodenmann auf den Plan. Der Hotelier aus Brig verfolgt das nationale Politgeschehen immer noch mit scharfem Blick und meldet sich wöchentlich mit spitzer Feder in seiner «Weltwoche»-Kolumne zu Wort. In der jüngsten Ausgabe schiesst sich Bodenmann auf die Aargauer Nationalrätin Marianne Binder und ihre Marxismus-Aussage ein.

Peter Bodenmann: alt SP-Präsident mit spitzer Feder. Keystone

«Droht uns Klassenkampf?», fragt Bodenmann einleitend. Nach einem Exkurs in die Geschichte setzt der Walliser zu einem pikanten Zahlenvergleich an. «Die Wirtschaft des Kantons Zug wird – falls die Stempelsteuer abgeschafft wird – pro Einwohner um Fr. 432.70 entlastet. Die Wirtschaft des Kantons Aargau um lächerliche Fr. 6.24», schreibt er.

Sozialdemokrat Bodenmann kommt zum Schluss:

«Wer die Stempelsteuer abschafft, hilft den Superreichen und Stinkreichen aus dem Kanton Zug. Nicht aber den Unternehmern im Kanton Aargau.»

Der Aargau sei in der «Arena» mit FDP-Präsident Thierry Burkart und «unserer Marxismus-Expertin Marianne Binder» vertreten gewesen, so Bodenmann polemisch. Beide wollten mehr Entlastung für jenen Kanton Zug, in dem Menschen mit normalen Einkommen keine Wohnungen mehr mieten können.

Bodenmanns Rechnung: So profitiert Zug x-fach mehr als der Aargau

Interessanter als die Polemik sind die nackten Zahlen: 6.24 Franken im Aargau versus 432.70 Franken in Zug. Nach Bodenmanns Berechnung wird der Kanton Aargau also pro Kopf 72-mal weniger entlastet als der Kanton Zug, wenn die Stempelsteuer-Vorlage angenommen wird.

Als Basis für diese Rechnung bezieht sich Bodenmann auf offizielle Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung, welche diese auf Anfrage der AZ bestätigt. Bodenmann hat die Steuerbeträge pro Kanton und die Einwohnerzahl korreliert und so die Stempelsteuer-Beträge pro Kopf berechnet.

Aargau: Steuerbetrag 4,33 Mio. Fr. (Durchschnitt 2018–20), Einwohner 693'000, Franken pro Kopf: 6.24.

Zug: Steuerbetrag 55,7 Mio. Fr., Einwohner 129'000, Franken pro Kopf: 432.70.

Der krasse Unterschied erklärt sich so: Der Kanton Zug hat im Verhältnis wenig Einwohner und dafür sehr potente Holding-Unternehmen, die Stempelsteuer zahlen. Umgekehrt der Aargau: ein bevölkerungsreicher Kanton, der sehr KMU-geprägt ist und entsprechend verhältnismässig wenig Stempelsteuer-Abgaben beiträgt. Im Gesamtvergleich ist der Aargau vor dem Wallis auf dem zweitletzten Platz, was die Stempelabgabe pro Kopf betrifft.

Binder: «Eine schräge Milchbüechlirechnung»

Für Marianne Binder ist es «eine ziemlich schräge Milchbüechlirechnung», das Stempelsteuervolumen auf die Bevölkerung eines Kantons und die Besteuerung des einzelnen herunterzubrechen.

Binder erklärt wieso: Erstens würden Privatpersonen keine Emissionsabgabe bezahlen und zweitens könne die Unternehmens- und Wirtschaftsstruktur des Kantons Zug nicht mit derjenigen des Kanton Aargau verglichen werden, «genauso wenig wie man mit dem Rezept einer Kirschtorte eine Rüeblitorte backt».

Binder verweist stattdessen auf eine andere Zahl; nämlich wie viel Emissionsabgabe Jungunternehmen beisteuern. 2018 waren das gemäss der Nationalrätin gesamtschweizerisch 57 Prozent der Stempelabgaben. Das ist Binders Hauptargument für die Abschaffung der Stempelsteuer:

«Wieso lässt man sie nicht erst einmal Gewinn erwirtschaften, bevor man bestraft, dass sie Arbeitsplätze schaffen, Eigenverantwortung tragen und in den Wirtschaftsstandort investieren?»

Jungunternehmer nicht bestrafen oder vor allem reiche Kantone entlasten? Am 13. Februar entscheidet das Stimmvolk, wer die besseren Argumente hat und über die Frage Stempelsteuer abschaffen oder nicht.

Übersicht: alle Kantone und ihre (Stempel-)Steuerbeträge:

