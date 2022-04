Steuergesetzrevision im Aargau: So profitieren die Firmen

Volksabstimmung So profitieren die Firmen von der Aargauer Steuergesetzrevision: Zahlen, Fakten und die wichtigsten Argumente Pro & Contra Die Aargauer Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai über die Steuergesetzrevision. Bei dieser wichtigen Vorlage geht es um tiefere Firmensteuern und höhere Steuerabzüge für Privatpersonen. Wir liefern in drei Teilen alle Fakten, Zahlen und Standpunkte. Zum Start heute: Wie Firmen bei einem Ja an der Urne profitieren. Mathias Küng Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Sollen die Firmen im Aargau – hier die Kaltband AG in Reinach – steuerlich entlastet werden? Alex Spichale

Der immer lautere Ruf von EU und OECD nach Abschaffung umstrittener Steuerprivilegien für überwiegend international tätige Unternehmen hat in der Schweiz in den letzten Jahren viele Diskussionen ausgelöst und schliesslich die Firmenbesteuerung durcheinandergewirbelt. Doch erst im zweiten Anlauf hiess das Volk im Mai 2019 auf nationaler Ebene eine entsprechende Vorlage gut. In Kraft ist diese seit 2020. Deren Ziel war, ein wettbewerbsfähiges und international konformes Steuersystem zu schaffen. Seither gelten in der Schweiz für alle Unternehmen grundsätzlich die gleichen Besteuerungsregeln.

Mit der Vorlage wurde damals ein neues steuerliches Instrument eingeführt – die Patentbox. Damit wird der Gewinn aus Patenten tiefer besteuert; für Forschung und Entwicklung sind zusätzliche Abzüge möglich. Die Kantone erhalten vom Bund zusätzlich Geld, um die Vorlage nach ihren Bedürfnissen umzusetzen. Viele Kantone senkten in der Folge die Unternehmenssteuern, um attraktiv zu bleiben. Etwa Basel-Stadt, das gleich von 22,2 auf 13 Prozent runterging.

Im ersten Anlauf senkte der Aargau den Firmensteuersatz nicht

Der Aargau steckte 2018/19 noch mitten in der Sanierung der Kantonsfinanzen. Für ihn kam diese Debatte deshalb zur Unzeit. Jedes Prozent Firmensteuersenkung würde den Kanton jährlich 30 Millionen Franken kosten, argumentierte damals Finanzdirektor Markus Dieth. So einigte man sich im Grossen Rat, den Firmensteuersatz von 18,6 Prozent für Firmen mit Gewinnen über 250 000 Franken (mit dem man bisher im Mittelfeld der Kantone gestanden hatte) beizubehalten.

Dafür setzte man die ganzen Mittel, die der Kanton seither vom Bund bekommt, für Steuerabzüge für Patentbox, Forschung und Entwicklung ein. Die Idee dahinter: Innovative Firmen können ihre Steuern so maximal bis auf 11 Prozent senken. Rotgrün verzichtete auf ein Referendum, weshalb die Steuergesetzänderung seit 1. Januar 2020 auch auf kantonaler Ebene gilt.

November 2019: Bürgerliche verlangen Gewinnsteuersenkung

Der Preis der damaligen Revision war, dass der Aargau im Vergleich der Kantone beim Gewinnsteuersatz auf den drittletzten Rang absank – grad noch vor Zürich und Bern. So verlangten schon im November 2019 SVP, FDP und Die Mitte (damals noch CVP) in einem Vorstoss eine rasche neue Steuerreform. Sie verlangten dringend eine Steuersatzsenkung, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Wogen gingen damals sehr hoch im Grossen Rat. Der Vorstoss sei unredlich, wurde er von links heftig kritisiert und bekämpft. Doch die Bürgerlichen setzten sich im Kantonsparlament durch. So erarbeitete die Regierung im Schnellzugstempo eine neue Vorlage, die der Grosse Rat im Dezember 2021 guthiess, und über die jetzt am 15. Mai abgestimmt wird.

Firmensteuern sollen bis 2024 in drei Jahresschritten sinken

Laut der Vorlage soll für Unternehmen mit einem Gewinn über 250 000 Franken der Tarif reduziert werden. Die Steuerbelastung soll zwischen 2022 und 2024 gestaffelt von 18,6 auf 15,1 Prozent sinken. Fall das Volk die Vorlage gutheisst, hat der Aargau ab 2024 – wie die meisten Kantone – einen einheitlichen Steuertarif: Die Gewinne bis 250'000 Franken werden im Aargau schon heute mit 15,1 Prozent besteuert. Von der Senkung – wenn sie kommt - profitieren davon rund 2400 Firmen.

Die Senkung kostet den Kanton nach Berechnung der Regierung im Jahr 2022 rund 28 Millionen Franken, die Gemeinden rund 13 Millionen. Aufgrund der etappierten Tarifsenkung betragen die kantonalen Mindererträge demnach 80 Millionen Franken im Jahr 2024, die der Gemeinden 39 Millionen Franken. Der Kanton erwartet, dass langfristig aufgrund erhöhter wirtschaftlicher Aktivität mehr Steuererträge resultieren dürften. Von 2022 bis 2025 gleicht der Kanton zudem den Gemeinden die Firmensteuer-Mindererträge durch einen Steuerfuss-Abtausch mehrheitlich bzw. teilweise aus.

Dazu kommt eine einmalige Zahlung von 10 Millionen Franken an die Gemeinden. Sie bekommen laut Regierungsauflistung vom Kanton Kompensationszahlungen von insgesamt 71 Millionen Franken. Diese wurden während der Dauer der ganzen Debatte hart zwischen dem Kanton und den Gemeinden ausgehandelt. Ursprünglich hatte der Kanton ihnen weniger Kompensation angeboten. Aufgrund des Ergebnisses schwenkte der Vorstand der Gemeindeammänner-Vereinigung ins zustimmende Lager.

Kanton will Steuerausfälle mit Reservekässeli auffangen

Seine Kosten der Steuerentlastung will der Kanton aus dem aktuell mit 720 Millionen Franken gefüllten Reservekässeli, der sogenannten Ausgleichsreserve, decken. Aufgrund von Erkenntnissen von BAK Economics machen der Kanton und die Bürgerlichen geltend, der Einnahmenausfall werde durch «dynamische Effekte» von Jahr zu Jahr gemildert. Die Gegner glauben genau das nicht. Sie wehren sich auch dagegen, die Ausgleichsreserve einzusetzen, um diese Steuersenkung zu finanzieren.

Regierung, SVP, FDP, Die Mitte und GLP hinter der Vorlage

Mit der Steuergesetzrevision verbessere man die Position im interkantonalen Vergleich ins Mittelfeld, argumentierte Finanzdirektor Markus Dieth in der Debatte namens der Regierung. Die Reduktion der Gewinnsteuern sei ein bedeutender Anreiz für Unternehmen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Aargau zu erhöhen, Investitionen zu tätigen, gewinnstarke Tätigkeiten im Kanton zu halten, Gewinne hierher zurück zu holen. Dieser Sichtweise schlossen sich im Grossen Rat SVP, FDP, Die Mitte und die GLP an. Sie agieren im Abstimmungskampf mit dem Slogan «Vorteil für alle».

SP, Grüne und EVP: «Steuerbschiss Nein!»

Unterlegen sind in der Debatte die SP, die Grünen und die EVP. Sie befürchten, dass viele Gemeinden die mit der Revision verbundenen Steuerausfälle nicht verkraften können, dass die dynamischen Effekte bei den Firmensteuern nicht wie von der Regierung erwartet eintreffen, und dieses Geld dann bei den Gemeinden und beim Kanton fehlen werde. Die Gegner bekämpfen die Vorlage mit dem Slogan «Aargauer Steuerbschiss Nein!».

Die Steuergesetzrevision trat wegen eines Dringlichkeitsbeschlusses durch den Grossen Rat bereits am 1. Januar 2022 in Kraft. Ob die ertragreichen Firmen dann aber tatsächlich entlastet werden, entscheidet sich am 15. Mai an der Urne. Der Urnengang findet statt, weil SP, Grüne und EVP im Grossen Rat gegen die Vorlage erfolgreich das Behördenreferendum ergriffen haben. Zur Vorlage gehört auch eine massive Erhöhung des steuerlichen Versicherungsabzugs. Diesen Teil der Vorlage stellen wir in einem Folgeartikel vor.

Argumente des Befürworters und der Gegnerin

Andy Steinacher (SVP). Britta Gut

Pro: Andy Steinacher, Grossrat SVP: «Eine Investition in die Zukunft des Aargaus»

«Als Kleinunternehmen, oder ich als Obstbauer könnte auch der Meinung sein, dass die «reichen», gewinnstarken Unternehmen, die höheren Steuersätze auch verkraften. Doch besonders jetzt mit den div. Krisen, werden Firmen vermehrt versuchen auch bei den Steuern zu sparen.

Für Unternehmen ist es relativ einfach ihr Steuerdomizil, oder ihren Gewinn, in günstigere Kantone zu verschieben. 82% der Gewinnsteuern werden von ca. 1300 Firmen bezahlt. Wenn eine dieser Firmen ihr Steuerdomizil verlegt, verschiebt sie oft auch ihre Investitionen an den neuen Ort, somit werden auch Arbeitsplätze gefährdet. Diese 1300 Firmen beschäftigen über 36% aller Arbeitnehmer im Kanton Aargau. Ziehen gewinnstarke Unternehmungen weg, oder investieren weniger im Aargau, spüren das auch kleine KMU, die oft Zulieferer sind. Die Steuersenkung hat klar mit der Sicherung von Arbeitsplätzen zu tun.

Dank der guten Finanzlage im Kanton Aargau, ist diese Steuervorlage mit der Entlastung der Gemeinden auch finanzierbar. Die Kantonale Steuerprognose zeigt, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden weiterhin steigen werden. Steigenden Steuereinnahmen werden auch durch die Dynamischen Effekte erfolgen. Diese Effekte entstehen mit der Steuersenkung. Firmen, die an das Abwandern dachten, werden im Aargau bleiben und auch hier wieder investieren. Neue Firmem werden sich zusätzlich ansiedeln, oder ihre gewinnstarken Tätigkeiten in unseren Kanton verschieben.

Zu bemerken ist, dass Steuersenkungen in den letzten Jahren immer höhere Steuererträge brachten, als der Regierungsrat sie prognostizierte. Folgende Frage ist erlaubt, was passiert, wenn wir zur Gewinnsteuersenkung nein sagen? Gewinnstarke Unternehmen würden weiter vermehrt ihr Steuerdomizil in günstigere Kantone verschieben. Nur was nützt uns dann ein hoher Steuersatz, wenn bald keine Unternehmen mehr bei uns Gewinnsteuern bezahlen? Die Steuersenkung ist eine Investition in die Zukunft des Aargaus. Das dient dem Wirtschaftsstandort und dem Wohnkanton Aargau.»

Contra: Mirjam Kosch, Grossrätin Grüne: «Bei Senkung drohen höhere Steuern und Sparprogramme»

Mirjam Kosch, Grossrätin Grüne. Britta Gut

«Höhere Steuern und Sparprogramme - das droht uns, wenn wir die Firmensteuern senken. Um die massiven Steuerausfälle zu kompensieren, müssen Gemeinden sparen oder Steuern für Personen erhöhen. Davon sind alle Aargauer:innen betroffen: Wir sparen bei der Bildung, wir verzögern die Energiewende.

19 von 20 Firmen nützt die Steuersenkung nichts. Lediglich eine von 20 Firmen kann profitieren. Diese Firma ist weder ein hart arbeitendes KMU noch ein kleiner Handwerksbetrieb. Es ist eine Firma mit mehr als einer viertel Million Franken Gewinn. Firmen mit grossem Gewinn werden also entlastet während alle anderen unter tieferen staatlichen Leistungen leiden: Ein Steuer-Bschiss!

Die Regierung behauptet, dass die Steuersenkung zukünftig zu Firmenzuzügen führt. Doch frühere Erfahrungen auch aus anderen Kantonen zeigen: Dies wird nicht eintreffen. Und selbst wenn die Vorhersage einträfe, entstünden erstmal jahrelang gigantische Steuerausfälle. Es dauert zu lange bis diese kompensiert würden. Den Gemeinden fehlt das Geld jetzt!

Der Wirtschaftsstandort Aargau steht vor grossen Herausforderungen:

1. Wir müssen die Versorgungssicherheit mit Energie und somit die Unabhängigkeit von fossilen Energien sicherstellen. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie dringend die Energiewende auch für unsere Sicherheit ist. Damit wir genügend Solarstrom und erneuerbare Heizsysteme installieren können, braucht es viel Geld.

2. Wir müssen den Fachkräftemangel lindern. Gut ausgebildete Fachkräfte sind entscheidend für den Erfolg der Wirtschaft. Es braucht gute Bildung, ausreichend Kinderbetreuung und attraktive Gemeinden, die mit einem vielfältigen Kulturangebot, ansprechenden Naherholungsgebieten und guter ÖV-Anbindung den Aargau lebenswert machen.

Für einen erfolgreichen Aargau müssen wir die Herausforderungen gemeinsam anpacken. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten – auch die gewinnstarken Firmen. Wir sagen «Nein zum Steuer-Bschiss», damit der Wirtschaftsstandort Aargau wirklich gestärkt werden kann.»

