Villmergen: Lieferwagen kollidiert mit Kuh und Kalb

Villmergen Lieferwagen kollidiert in der Nacht mit Kuh und Kalb – beide Tiere tot Am frühen Dienstagmorgen ist in Villmergen ein Lieferwagen in eine Kuhherde gefahren, die sich auf der Strasse befunden hatte. Durch die Kollision verstarben eine Kuh und ein Kalb noch auf der Unfallstelle. Der Lenker blieb unverletzt. 06.09.2022, 10.03 Uhr

Der Unfall endete für die Kuh und das Kalb tödlich. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz vor 2 Uhr. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein Lieferwagenfahrer mit seinem Anhänger auf der Bünztalstrasse in Villmergen Richtung Dintikon. Auf der Höhe der Verzweigung zur Villmergerstrasse befand sich eine Herde Kühe auf der Strasse. Der 51-jährige Lenker kollidierte in der Folge mit einer Kuh und einem Kalb.