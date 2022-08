Aargauer Strassen: Drei Menschen sterben bei zwei Selbstunfälle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Villigen/Kölliken Traurige Bilanz: Drei junge Menschen sterben bei zwei Selbstunfällen In der Nacht auf den Sonntag starben gleich mehrere Verkehrsteilnehmende. In Kölliken war es ein 16-Jähriger. Zwischen Mandach und Villigen verloren eine 24-Jährige sowie eine 25-Jähriger ihr Leben. Aktualisiert 14.08.2022, 13.43 Uhr

Es ist eine bisher traurige Bilanz auf den Aargauer Strassen. Am späteren Samstagabend beschleunigte ein 16-jähriger Mann aus der Region Brugg in Kölliken in Anwesenheit zweier Kollegen sein Motorrad. Nach einigen Metern verlor er auf dem asphaltierten Feldweg die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit einem Kandelaber. Durch den Aufprall zog er sich tödliche Verletzungen zu

Zwischen Mandach und Villigen versuchte ein Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve den vor sich fahrenden Ford zu überholen. Dabei geriet dieser links neben die Strasse auf eine Grasnarbe, kollidierte mit einem Baum und stürzte den Abhang hinunter. Letztlich kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend im Wald zum Stehen. Die Insassen des Ford blieben allesamt unverletzt.

Bei den Insassen des weissen VW verletzten sich zwei dermassen schwer, dass sie mit dem Krankenkassen und einem Rettungshelikopter in Spitalpflege verbracht werden mussten. Für den 25-Jährigen Brasilianer aus dem Kanton Zürich sowie die 24-Jährige Schweizerin aus dem Kanton Luzern kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch auf dem Unfallplatz.

Das Unfallfahrzeug wurde dermassen stark beschädigt, dass es Totalschaden erlitt. Wie sich herausstellte, kannten sich sämtliche Personen und verbrachten den gestrigen Samstag an der Zürcher Street Parade. Der Grund, weshalb man sich in den frühen Morgenstunden vom Rotberg Richtung Villigen aufmachte, ist noch Gegenstand von weiteren Abklärungen.

Durch Spezialisten der Unfalltechnik der Kantonspolizei Aargau wurden Spuren gesichert. Dazu blieb die Strasse von Villigen über den Rotberg nach Mandach in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Aargau untersucht nun die genaue Unfallursache. (cam)

Die aktuellen Polizeibilder:

