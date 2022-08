Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Unfall in Villingen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Villigen Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Unfall in Villigen – Auto landet im Wald Zwischen Mandach und Villigen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Überholmanöver kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einem Waldgebiet. Von den vier Insassen sind zwei verstorben und zwei schwer verletzt. ArgoviaToday 14.08.2022, 09.44 Uhr

Gemäss ersten Erkenntnissen sollen zwei Personenwagen am frühen Sonntagmorgen von Mandach Richtung Villigen unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer Rechtskurve wollte der hintere Fahrzeuglenker den vorderen überholen. «Dieser kam von der Strasse ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Waldgebiet zum Stehen», so Adrian Bieri, Mediensprecher Kantonspolizei Aargau. Ob sich die Personen kannten, ist noch nicht bekannt. Jedoch handelt es sich laut Bieri bei allen Beteiligten um «junge Personen», welche zuvor an der Streetparade gewesen seien.

Im Unfallfahrzeug befanden sich vier Personen. Zwei sind schwer verletzt und der Fahrer, sowie eine weibliche Insassin, sind verstorben. Im zweiten beteiligten Fahrzeug kam es zu keinen Verletzten.

Vor Ort waren neben einem Aufgebot der Polizei, auch die Feuerwehr und Ambulanz. Während den Bergungsarbeiten musste die Strasse zwischen Villigen und Mandach umgeleitet werden. Die Strasse ist weiterhin gesperrt.

Die aktuellen Polizeibilder:

