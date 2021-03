Video «Impfen statt schimpfen»: So animiert Peach Weber seine Follower, sich impfen zu lassen Eigentlich wäre der Komiker auf Tournee. Stattdessen hält er seine Fans nun mit Videos auf Twitter bei Laune. 12.03.2021, 10.38 Uhr

(gue) «Wenn weder wetsch go tanze, denn gits en einzigi Chance. De muesch ned eifach schimpfe, de gosch di jetzt go impfe.» Ein neues Video des Aargauer Komikers Peach Weber sorgt auf Twitter und Facebook für Schmunzeln. In einem Musikstück greift er das Thema Coronaimpfungen und die damit erhofften Lockerungen auf. Das Video hat auf Twitter bereits knapp 12'000 Klicks: