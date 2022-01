Der ausserordentliche Parteitag der SP Aargau

Affäre Djokovic Tsitsipas: «Er lässt uns wie Idioten aussehen» ++ Tennislegende Navratilova fordert: «Novak, flieg nach Hause und lass dich impfen!»

Novak Djokovic wurde am Montagmorgen vom Gericht in Australien freigesprochen. Das letzte Wort ist damit aber noch lange nicht gefallen. Verfolgen Sie die Entwicklung in unserem Newsticker.