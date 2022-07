Aargauer Lehrerin weigert sich Maske zu tragen und wird entlassen

Verwaltungsgericht Lehrerin weigert sich, eine Maske zu tragen und wird fristlos entlassen – zu Recht, sagt das Verwaltungsgericht Sie hatte sich ein Maskenattest im Internet besorgt, danach war eine Aargauer Primarlehrerin ihre Stelle los. Dagegen wehrte sie sich erfolglos vor Verwaltungsgericht - dieses sagt, sie hätte ihre Kündigung abwenden können. Eva Berger Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Lehrerin im Schulzimmer mit Maske im Winter 2022. Weil sie sich weigerte, die Weisung zu befolgen, wurde eine Aargauer Lehrerin fristlos entlassen. Symbolbild: Donato Caspari

Herbst 2020: Die zweite Coronawelle schwappt über die Schweiz. Eine Primarlehrerin aus dem Aargau wollte sich der Maskenpflicht nicht fügen. Ende Oktober informierte sie ihren Schulleiter darüber, dass sie im Unterricht keine Maske tragen werde. Sie habe ein Attest, das sie von der Pflicht entbinde, sagte die Frau.

Dieses Attest legte sie, nachdem sie zweimal aufgefordert worden war, auch vor. Es handelte sich aber nicht um ein persönliches Attest ihres Hausarztes, vielmehr hatte sich die Lehrerin ein im Internet kursierendes, generelles Schreiben besorgt. Der Schulleiter stellte sie noch am gleichen Tag frei. Bei einer Aussprache eine Woche später bestätigte die Lehrerin, dass sie weder bereit sei, eine Maske zu tragen, noch in der Lage, ein medizinisches Attest vorzuweisen. Drei Tage später wurde sie fristlos entlassen.

Dagegen wehrte sich die Lehrerin. Zuerst bei der Schlichtungskommission für Personalfragen. Der Lohn während der ordentlichen Kündigungsfrist sei ihr auszuzahlen, forderte sie. Zudem wollte sie wegen der aus ihrer Sicht ungerechtfertigten fristlosen Kündigung eine Entschädigung über knapp 9500 Franken erwirken.

An der fristlosen Kündigung sei festzuhalten, meinte jedoch die Schlichtungskommission. Also zog die Lehrerin ihr Anliegen ans Aargauer Verwaltungsgericht weiter. Und blitzte auch dort ab, wie ein nun publiziertes Urteil zeigt.

Ausnahmen von der Maskenpflicht gab es zwar auch für Erwachsene im Schulhaus. Etwa, wenn der Mindestabstand jederzeit eingehalten werden konnte. Auch, wenn andere Schutzmassnahmen vorhanden und konsequent gebraucht werden. Oder aber wenn jemand nachweislich aus besonderen Gründen eben keine Maske tragen darf.

Das alles habe auf die entlassene Lehrerin nicht zugetroffen, hält das Gericht in seinem Urteil fest. Der Mindestabstand sei in der Primarschule nicht jederzeit gegeben, alternative Schutzmassnahmen habe die Lehrerin generell abgelehnt. Und besondere Gründe, weshalb sie keine Maske tragen dürfe, konnte sie nicht vorbringen. «Vielmehr wolle sie keine Maske tragen und hat sich aus freien Stücken entschieden, sich der Maskenpflicht nicht zu unterwerfen», so das Gericht. Beim Gespräch mit dem Schulleiter habe sie angegeben, die Maske sei mit ihrem Gewissen nicht vereinbar, weil sie den Unterricht störe.

Das Verwaltungsgericht stellt denn auch die Aufrichtigkeit der Lehrerin in Frage. Ihr Vorgehen lasse «den Verdacht aufkommen, dass sie schon immer mit Vorbehalten gegen ihr Attest rechnete», schreibt das Gericht. Anders, als die Frau es darstelle, habe die Schulleitung sie zudem verwarnt, die Fristen seien eingehalten worden.

Die Lehrerin aber hätte ihre Kündigung abwenden können, findet das Gericht. Sie sei als Lehrperson sehr geschätzt worden, offenbar habe auch die Schulpflege ihr Ausscheiden bedauert. Mit etwas mehr Kompromissbereitschaft hätte sie allenfalls noch bis Ende Wintersemester weiter unterrichten und vielleicht sogar die Kündigung abwenden können.

«Stattdessen zog sie es vor, sich trotz drohendem Stellenverlust von ihrer Überzeugung leiten zu lassen und sich gegen nach ihrem Empfinden unrechtmässige Massnahmen zu wehren.»

Sie solle deshalb in letzter Konsequenz die Folgen dieser Einstellung tragen. Auch die finanziellen, entschied das Gericht.

Die Schule habe einen wichtigen Grund, die Lehrerin fristlos zu entlassen. Das Verwaltungsgericht weist die Klage wird ab, die Lehrerin muss der Einwohnergemeinde eine Parteientschädigung von 3000 Franken ausrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

