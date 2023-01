Corona-Gegner und Kanti-Lehrer Markus Häni verliert vor Gericht

Coronamassnahmen-Kritiker «Unprofessionelles Verhalten»: Lehrer Markus Häni wurde zu Recht von der Kanti Wohlen entlassen Lateinlehrer Markus Häni wurde zum Gesicht der Coronamassnahmen-Gegner im Aargau. Nach seiner Rede im Februar 2021 an einer illegalen Kundgebung in Wohlen wurde er von der Kantonsschule entlassen. Er wehrte sich vor Gericht gegen die Kündigung. Doch das Verwaltungsgericht bestätigt den Entscheid. Im Urteil kommen nun Details im Streit zwischen Lehrer und Rektor zum Vorschein. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 04.01.2023, 12.36 Uhr

Bild vom Protestmarsch des Vereins «Stiller Protest» gegen die Coronamassnahmen am 20. Februar 2021 in Wohlen. Im Bild die Redner (v.l.) Markus Häni, Mana und Daniel Stricker. Andre Albrecht

Ein kurzer Auftritt an einer Demo hat ihn seine Stelle gekostet. Markus Häni, seit 2006 Lateinlehrer an der Kantonsschule Wohlen, nahm jedoch nicht an irgendeiner Demo teil: Es handelte sich um eine Kundgebung in Wohlen im Februar 2021. Als diese noch aufgrund der wütenden Coronapandemie verboten waren, marschierte Markus Häni mit bekannten Massnahmengegnern und rund 3000 Menschen unmaskiert durch die Strassen und hielt auf dem Merkurareal eine flammende Rede gegen Coronamassnahmen, gegen den «kranken» Alain Berset, und plädierte dafür, dass Menschen die Masken abziehen und sich umarmen.

Dabei gab er sich unmissverständlich als Lehrer an der Kantonsschule Wohlen zu erkennen. Das war dem Rektorat zu viel: Markus Häni wurde in der folgenden Woche entlassen.

Massen-E-Mails an 120 Lehrpersonen abgeschickt

Obwohl er dem Sender Tele M1 damals noch sagte, er könne seine Kündigung nachvollziehen, hat Markus Häni diese in der Folge angefochten. Ohne Glück, wie aus dem nun veröffentlichten Entscheid des Verwaltungsgerichtes hervorgeht: Dieses bestätigt die Rechtmässigkeit der Entlassung. Dabei kommt auch zutage, dass Markus Häni seit geräumiger Zeit in Konflikt mit dem Rektorat stand.

Insbesondere kommt zum Vorschein, dass Häni am 14. September 2020 vom damaligen Rektor Mathias Angst wegen «unprofessionelles Verhaltens» gemahnt worden war. Ende Oktober stand er mit seinem Vorgesetzten erneut in Konflikt, weil er sich weigerte, seinen Maskendispens von einem Vertrauensarzt bestätigen zu lassen. Ausserdem hat er im Jahr 2020 von seiner geschäftlichen E-Mail-Adresse aus, einen Massenversand an alle rund 120 Lehrpersonen der Kantonsschule Wohlen vorgenommen, in dem er für das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz geworben hat.

Der Kanti-Lehrer trennte sich nicht genug vom Massnahmengegner ab

Häni forderte in seiner Klage, dass seine Kündigung als ungerechtfertigt zu erklären sei und ihm eine Entschädigung von vier Monatslöhnen (24’685 Franken) auszuzahlen sei. Die Entlassung sei unverhältnismässig, weil seine Äusserungen und öffentliche Auftritte im Schutzbereich der Meinungsäusserungsfreiheit fallen würden. Darüber hinaus hätte in der Abmahnung vom 14. September eine klare Bewährungsfrist bestimmt werden müssen. Da dies nicht erfolgt ist, sei die Kündigung auch formell rechtswidrig.

Der Kanton, der juristisch gesehen der Beklagte ist, rechtfertigte den Entscheid des Rektorates. Markus Häni hätte nie klar genug seine private Meinungsäusserung mit seiner Tätigkeiten als Lehrer getrennt. Als Lehrperson sei er einer höheren Sorgfaltspflicht unterstellt als andere, als Kantonsangestellter ebenfalls. Während der Kundgebung in Wohlen habe er gegen die Behörden obstruiert, indem er zur Missachtung der Vorgaben aufgerufen hatte und seine Zurückhaltungspflicht als Staatsangestellter verletzt, hält der Rektor in seinem Kündigungsbrief fest.

Das Verwaltungsgericht weist Hänis Klage ab, mit der Begründung, dass er sich während der Kundgebung in Wohlen nicht mit der gebührenden Sachlichkeit und Zurückhaltung geäussert hatte. Gerade seine Verunglimpfungen von Bundesrat Berset und seine Aufrufe, Covid-Regelungen zu missachten, seien problematisch. Ausserdem hatte Häni am Anfang seiner Rede festgehalten, dass er als Lehrer der Kantonsschule Wohlen spreche und sich bewusst war, damit seine Stelle zu riskieren und dies in Kauf nahm.

Er habe sich auch nach der Kündigung uneinsichtig gezeigt und konnte nach wie vor nicht einsehen, dass er seine Position als Lehrer und seine private Äusserungen unzureichend abgrenzte. Zurzeit ist Markus Häni für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

