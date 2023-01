Vater warf Tochter (4) kopfvoran auf den Boden – die Anklage

Versuchter Mord Vater warf Tochter (4) im Einkaufszentrum Neumarkt kopfvoran auf den Boden – das steht in der Anklageschrift Am 17. August 2019 hatte ein damals 50-jähriger Iraker im Neumarkt Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzt. Ab Dienstag steht er vor Gericht. Dominic Kobelt 09.01.2023, 12.45 Uhr

Der Tatort: das Einkaufszentrum Neumarkt 1 in Brugg. Claudia Meier

Wie der Anklageschrift zu entnehmen ist, war die Beziehung zwischen dem Beschuldigten und der Mutter der gemeinsamen Tochter von einem ständigen «auf und ab» geprägt. Kennen gelernt hatten sich die beiden über die Internet-Dating-Seite «Badoo».

Zu Streit kam es offenbar immer wieder, weil die Mutter der Freundin vorübergehend aus der Türkei in die Schweiz kam und bei dem Paar wohnte. Sie wollte ihre Tochter unterstützen, die mehrere Operationen über sich hatte ergehen lassen müssen.

Nachdem es immer wieder zu Drohungen und auch zu körperlicher Gewalt kam, trennte sich die junge Frau vom Beschuldigten und erstattete Anzeige. Dieser wurde vorübergehend festgenommen und vom Wohnort seiner Ex-Freundin bis am 13. August 2019 weggewiesen. Die Ex-Freundin brach den Kontakt ab, blockierte ihn auf sämtlichen sozialen Medien und auf Whatsapp.

Beschuldigter fühlte sich beleidigt

Am 17. August 2019 passte der Beschuldigte seine Ex-Freundin ab, die zusammen mit Tochter und Mutter unterwegs war, stieg in den Bus, mit dem sie unterwegs waren, und setzte sich auf die gegenüberliegende Gangseite. Wie es in der Anklageschrift heisst, versuchte er mit seiner Tochter ins Gespräch zu kommen und forderte sie auf, zu ihm zu kommen. Diese ignorierte ihn und schaute aus dem Fenster.

Als Tochter, Ex-Freundin und deren Mutter den Bus verliessen, folgte der Beschuldigte, nahm seine Tochter an der Hand und ging mit ihr ein paar Schritte voraus. Bei der Treppe der Unterführung zum Neumarkt kam es dann zu einem Wortgefecht.

Weiter heisst es in der Anklageschrift, der Beschuldigte habe sich durch den Streit und die dadurch erregte Aufmerksamkeit beleidigt gefühlt, «drehte sich um und packte plötzlich ohne Ankündigung seine Tochter an der Hüfte». Er hob die Vierjährige über seinen Kopf und schleuderte sie mit voller Wucht kopfvoran auf den Boden.

Angestellte und Passanten eilen zu Hilfe

Die Mutter und die Grossmutter des Kindes versuchten den Vater aufzuhalten, doch dieser hob sie abermals über seinen Kopf und schleuderte sie ein weiteres Mal auf den Boden. Eine Angestellte aus der Drogerie kam herbeigeeilt, schaffte es, das Kind mit ihrem Körper abzudecken und brachte es in Sicherheit. Passanten konnten in der Zwischenzeit den Beschuldigten zurückdrängen und von weiterer Gewaltausübung abhalten.

Das 4-jährige Mädchen erlitt ein schweres Schädelhirntrauma. Sie wurde mit der Rega ins Kinderspital Zürich überführt und über mehrere Tage stationär behandelt.

Dem Beschuldigten wird unter anderem versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren und eine ambulante Massnahme, zudem eine Landesverweisung von 15 Jahren. Der Prozess startet am Dienstag, 10.Januar, um 8 Uhr, die Urteilsverkündung ist für Freitag angesetzt.