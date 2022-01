Maskenpflicht an der Primar: So startete eine Klasse in Wohlen

Verschärfte Regeln «Jetzt gehören wir auch zu den Grossen» – so starteten Zweitklässer mit Masken ins neue Schuljahr Seit heute Montag gilt im Aargau die Maskenpflicht auch für die 1. bis 4. Primar. Wir haben eine Schulklasse begleitet und die Zweitklässler gefragt, ob sie sich daran stören. Eine Antwort hat besonders überrascht. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 10.01.2022, 16.13 Uhr

Die Masken sind jetzt auch in der Klasse P2i von Svenja Ackermann Pflicht. Dominic Kobelt

Montagmorgen, 8.20 Uhr im Schulhaus Junkholz in Wohlen. Die Mädchen und Buben aus der Primarklasse P2i sitzen still da. Einige malen, manche werfen zwischendurch neugierige Blicke in die hinterste Reihe, wo ein ihnen unbekannter Mann Platz genommen hat, der Reporter der «Aargauer Zeitung».

Um es vorwegzunehmen: Die Kinder verhalten sich vorbildlich. Alle Nasen und Münder bleiben verdeckt, keines greift in die Maske hinein oder zieht die Maske aus. Ob das mitunter auch daran liegt, dass sie da von jemandem von der Zeitung beobachtet werden, sei dahingestellt, aber wenn man sich in Einkaufszentren oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln umschaut, könnten sich manche Erwachsene davon eine Scheibe abschneiden.

Die Schule stellt Kindermasken zur Verfügung

«Guten Morgen liebe Kinder», tönt es durch das Schulzimmer, das Echo aus 21 Mündern folgt prompt: «Guten Morgen, Frau Ackermann!»

Diese Primarschülerinnen und -schüler sind sich bereits gewohnt, Maske zu tragen, im Dezember machten sie das eine Woche lang auf freiwilliger Basis. Dominic Kobelt

Klassenlehrerin Svenja Ackermann freut sich, dass die meisten Kinder gesund zurück aus den Ferien sind, wenn es auch drei Krankmeldungen gab. Bevor der eigentliche Unterricht startet, erklärt sie die Regeln, die seit Montag gelten: «Die Masken sind jetzt obligatorisch, das heisst, alle Kinder ab der 1. Klasse müssen sie anziehen. Wir dürfen nicht in die Masken hinein fassen, da sind die Bakterien drin. Wenn ihr aber Probleme habt oder euch nicht wohl ist, dürft ihr sie etwas nach unten ziehen und gut durch die Nase atmen.»

Weiter erklärt Ackermann ihrer Klasse, dass die Schule Masken zur Verfügung stellt, extra kleine für Kinder. Alle dürfen eine Box mit nach Hause nehmen. Wer lieber eine Stoffmaske trägt, darf das aber auch. «Wir sind ja schon richtige Profis», sagt die 30-Jährige und die Kinder nicken. Bereits in der letzten Schulwoche im Dezember übte die Klasse den Umgang mit den Masken – auf freiwilliger Basis. «Es braucht Zeit, die Regeln mit den Kindern zu besprechen und ihnen zu erklären, auf was sie achten müssen. Für sie ist das nicht immer so einleuchtend wie für Erwachsene.» Viele Kinder hätten aber die Masken tragen wollen.

Kinder, die Masken tragen wollen? Den Beweis, dass es das tatsächlich gibt, liefert die 7-jährige Jana, als wir sie fragen, wie sie die Masken findet. «Manchmal etwas unangenehm, aber auch cool.» Warum denn cool? «Jetzt gehören wir auch zu den Grossen», erklärt sie.

«Es ist keine Situation, die ich mir für die Kinder wünsche»

Auch die anderen Kinder stören sich kaum daran. «Ich find's nicht schlimm», sagt etwa Emma (8), die eine sehr bunte Maske trägt. «Ich habe auch noch eine schwarze», erklärt sie und sie dürfe sich dann am Morgen jeweils aussuchen, welche sie tragen wolle. Auch Elias (8) findet: «Es ist wie sonst auch. Ich habe mich gefreut, wieder in die Schule zu gehen.» Nico (7) sagt zwar, es sei schon ein bisschen speziell, dass man im Schulhaus eine Maske tragen muss, und manchmal sei sie auch etwas unangenehm, aber insgesamt beurteilt er die Situation als «gut und normal».

Emma (2. von links) ist besonders stolz auf ihre farbenfrohe Maske. Dominic Kobelt

Nach der anfänglichen Begeisterung, jetzt auch «zu den Grossen» zu gehören, hätten in der Testwoche im Dezember dann schon auch einige Schülerinnen und Schüler gemerkt, dass die Hygienemasken unangenehm werden können, berichtet Ackermann. Eines der Kinder brachte es auf den Punkt, als es nach einem Schultag der Lehrerin mitteilte: «Jetzt weiss ich, wie es Ihnen immer geht.» Ackermann musste schon das ganze letzte Jahr eine Maske im Unterricht tragen.

Die Kinder hätten sich gut und an die Situation gewöhnt und gäben sich grosse Mühe, sagt die Lehrerin. «Sie dürfen sich auch melden, wenn sie irgendein Problem haben, aber das kam bisher kaum vor.» Trotzdem sagt sie:

«Es ist keine Situation, die ich mir für die Kinder wünsche. Ich hoffe, wie wohl alle, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können.»

Svenja Ackermann schaut sich die Arbeit eines ihrer Schüler an. Dominic Kobelt

Nur zwei von 266 Elternpaaren haben sich beschwert

Auch die Eltern haben Verständnis für die Massnahmen. «Wir versuchen ja damit, uns gegenseitig zu schützen», erklärt Ackermann, die bis jetzt noch kein negatives Feedback erhalten hat. Eltern, die Bedenken haben, werden an die Schulleitung verwiesen. Dieser Fall ist bisher nur zwei Mal eingetreten, bei immerhin 266 betroffenen Schülerinnen und Schüler an der Primar Junkholz, wie Schulleiterin Barbara Müller auf Anfrage bestätigt. Zum Schulstart gilt in ganz Wohlen inklusive den Einschulungsklassen für 715 Kinder neu die Maskenpflicht.

Zurück zum Unterricht: Die Kinder erzählen, was sie über die Festtage erlebt haben, was es an Weihnachten zu Essen gab und wie sie ins neue Jahr gestartet sind. Manchmal muss die Lehrerin die Schülerinnen und Schüler ermahnen, etwas lauter zu sprechen. «Sonst hat sich am Unterricht eigentlich nicht viel geändert, es ist einfach etwas schwieriger, weil man die Emotionen von den Gesichtern nicht mehr gleich gut ablesen kann.» Die Schülerinnen und Schüler hätten sich aber daran gewöhnt, sie kennen das ja von den Lehrpersonen.

Nach der Erzählrunde dürfen die Kinder aufschreiben, was sie sich für das kommende Jahr wünschen und was sie sich vornehmen. Corona spielt dabei keine Rolle. Ein Junge möchte Profifussballer werden. «Noch dieses Jahr?», will Ackermann wissen. Er überlegt kurz. «Nein, aber ich möchte besser werden.»

