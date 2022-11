Der Lehrberuf soll wieder attraktiver werden

Delegiertenversammlung Bezahltes Coaching für Einsteiger? So will der Lehrerverband den Beruf wieder attraktiver machen In den ersten zwei Jahren sollen Lehrpersonen, die neu in den Beruf einsteigen, ein bezahltes Coaching erhalten. Zudem fordert der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband eine Entlastung der Lehrpersonen. Christine Wullschleger 03.11.2022, 13.39 Uhr

Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband hat ein grosses Problem: Es gibt zu wenig qualifizierte Bildungsfachpersonen. Christian Beutler / KEYSTONE

Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband (alv) hatte in diesem Jahr viele Herausforderungen zu meistern, allen voran den Lehrpersonenmangel: «Es ist zu hoffen, dass das neue Lohndekret, das ab Januar 2022 zu Lohnanpassungen an der Volksschule führte, immerhin ein bisschen verhindern kann, dass weniger Berufseinsteigende in den Nachbarkantonen eine Anstellung suchen», schreibt der Verband in einer Medienmitteilung anlässlich seiner Delegiertenversammlung.