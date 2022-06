«Blumen für die Kunst»: Vernissage nach zweijähriger Coronapause

Vernissage «Meine Freude könnte nicht grösser sein»: Nach zweijährigem Unterbruch endlich wieder «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus Corona bremste in den letzten beiden Jahren die Kombination aus moderner Kunst und Floristik aus – doch nun ist die Zwangspause vorbei. Katharina Ammann, Direktorin des Aargauer Kunsthauses, eröffnete am Montagabend die die Ausstellung. Livia Häberling Jetzt kommentieren 20.06.2022, 22.02 Uhr

Vernissage zu Blumen für die Kunst 2022: Bei der achten Auflage der beliebten Ausstellung interpretieren Floristinnen und Floristen im Kunsthaus Aarau Kunstwerke aus der Sammlung. Sandra Ardizzone / AGR

Es füllte sich das Foyer, es füllten sich die Weissweingläser am Montagabend im Kunsthaus Aargau. Endlich wieder «Blumen für die Kunst»! Im Jahr 2014 hatte das Ausstellungsformat, bei dem Kunstwerke aus eigener Sammlung für einige Tage eine florale Interpretation zur Seite erhalten, zum ersten Mal stattgefunden. Damals noch als Experiment.

Mittlerweile hat sich der Anlass zu einer besonderen Plattform entwickelt, die den Dialog zwischen Floristik und Kunst ermöglicht. Im Jahr 2019 zählten die Organisatoren über 18'000 Besucherinnen und Besucher. Doch dann grätschte im Jahr darauf Corona dazwischen; 2020 fand die Ausstellung in reduzierter Form statt, 2021 wurde sie um ein Jahr verschoben, bevor sie im März erneut verschoben wurde – in den Juni.

Kunsthaus-Direktorin Katharina Ammann, erst seit zwei Monaten im Amt, freute sich sehr über die Eröffnung der Ausstellung. Sandra Ardizzone / AGR

So kam es, dass Kunsthaus-Direktorin Katharina Ammann, seit zwei Jahren im Amt, am Montagabend vor den Gästen ihre erste Ausgabe von «Blumen für die Kunst» eröffnen durfte. «Meine Freude könnte nicht grösser sein», bekräftigte sie, denn gerade in diesem Anlass sei so viel Lebenslust, Hoffnung und Leichtigkeit: «Das ist etwas, das wir im Moment sicher alle nötig haben.»

Kunst, Leben und Natur würden bei dieser Ausstellung auf einzigartige Weise zusammenfinden, sagte Ammann und zeigte sich stolz, dass das Aargauer Kunsthaus «grundsätzlich als offen, zugänglich und zeitgemäss» gelte. Und damit meine sie nicht die vielen Pflanzen, das Wasser, die Erde und die Würmer, die sich nun in den Ausstellungsräumen bewegten, «was wir normalerweise unter allen Umständen vermeiden». Aber diese eine Woche, sagte Ammann, «da geht das schon.»

Floristik tritt in den Dialog mit moderner Kunst

In diesem Jahr gibt es vom 21. bis 26. Juni auf drei Stockwerken insgesamt 14 florale Kreationen zu bewundern. Sie alle treten dabei «in einen überraschenden Dialog mit 14 zeitgenössischen Werken aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses», wie es im offiziellen Programmtext heisst. Konkret handelt es sich um Werke, die im Rahmen der Ausstellung «Davor Darin Danach - Sammlung im Wandel» gezeigt werden.

Schon bei der Vernissage gab es ungewohnte Einblicke und Kombinationen – in den nächsten Tagen werden Hunderte die Ausstellung besuchen. Sandra Ardizzone / AGR

Neben Meisterfloristinnen und Blumenexperten aus allen Schweizer Landesteilen sind auch die Kreationen von zwei Gästen aus Spanien ausgestellt. Wie in jedem Jahr spannt das Aargauer Kunsthaus für die Ausstellung «Blumen für die Kunst» mit dem Verein «Flowers to Arts» zusammen. Dessen Mitglieder gehen in den Monaten vor der Ausstellung jeweils gezielt auf Floristinnen und Floristen zu, die man sich für eine Kreation vorstellen könnte.

Zirka sechs Wochen vor der Eröffnung der Ausstellung findet für die Blumenkünstlerinnen und -künstler im Kunsthaus Aargau jeweils eine Art Briefing statt. Neben Vorgaben, die es gibt, um die Werke zu schützen, erfahren die Ausstellenden auf einer Führung ausserdem mehr über die Werke aus der Sammlung, denen die floralen Kreationen zur Seite gestellt werden.

Floristinnen und Floristen können ihre Lieblingssujets angeben

Anschliessend können die Floristinnen und Floristen ihre drei Lieblingssujets angeben – und dann natürlich darauf hoffen, dass der Verein «Flowers to Arts» ihnen das gewünschte Werk zuteilt. So hat beispielsweise Larissa Kopp, Meisterfloristin aus Sursee, eine Blumenkreation für das Werk «Diary of Clouds» von Künstler Ugo Rondinone entworfen.

Seine Wandinstallation mit 64 individuellen Skulpturen zeigen den Versuch, Wolken und ihre stetigen Veränderungen zu materialisieren. Um diese Flüchtigkeit zu zeigen, griff der Künstler zu Wachs, da diesem Material «eine gewisse Zeitlichkeit» innewohne. Floristin Larissa Kopp nimmt diesen Schaffensprozess auf. So griff auch sie bei den Gefässen für ihre Blumen auf Wachs zurück.

