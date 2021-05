Vernehmlassung «Stark verbesserungswürdig»: Diese Punkte kritisiert Gallati am Covid-Zertifikat des Bundes Schon im Juni will der Bund Covid-Zertifikate einführen. In der aktuellen Vernehmlassung zerpflückt der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati den Umsetzungsvorschlag des Bundes. Er sei noch viel zu wenig durchdacht und brauche schnell Anpassungen. Raphael Karpf 28.05.2021, 11.36 Uhr

Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati Britta Gut

Schon im Juni will der Bundesrat Covid-Zertifikate einführen. Geimpfte, Genesene und kürzlich negativ Getestete erhalten eine Art Beleg. Sie sollen etwa wieder reisen oder an Konzerte gehen können. Die Zertifikate sollen in einer Übergangsphase also gewissen Gruppen mehr Freiheiten ermöglichen.