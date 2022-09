Das neue Energiegesetz im Kanton Aargau ist heftig umstritten

Vernehmlassung SP fordert ultimativ ein schärferes Energiegesetz, der Rechten gehen schon die Vorschläge der Regierung viel zu weit Vor zwei Jahren ist das kantonale Energiegesetz im Aargau an der Urne gescheitert. Die Antworten der Parteien und Verbände auf den Neuanlauf lassen noch heftigere Auseinandersetzungen erwarten als damals. Lesen Sie hier, bei welchen Themen die Positionen am weitesten auseinandergehen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung verlangt der Entwurf zum neuen aargauischen Energiegesetz nicht mehr. Imago

«Jedes neue Haus wird auch ein Kraftwerk.» So titelte die AZ vor drei Jahren, als der Regierungsrat Vorschläge für ein neues kantonales Energiegesetz vortrug. Das Gesetz wurde vom Grossen Rat gutgeheissen, scheiterte aber im September 2020 nach einem intensiven Abstimmungskampf mit 50,9 Prozent Nein-Stimmen hauchdünn an der Urne. Eine umfassende Auswertung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) förderte die Gründe für das Nein zu Tage.

Mieterinnen und Mieter stimmten mehrheitlich Ja, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer mit einem Einkommen unter 9000 Franken verwarfen die Vorlage wuchtig, solche mit mehr Einkommen hiessen sie knapp gut. Rechts der Mitte wurde es deutlich abgelehnt, während die Linke klar dafür stimmte.

Das waren die Hauptgründe für das Nein im September 2020 Ich bin entschieden gegen einzelne Vorschriften des neuen Gesetzes (etwa Zwang zur Eigenstromerzeugung von Neubauten, 43 Prozent der Nein-Stimmenden). Ich wollte höhere Miet- und Wohnkosten verhindern, welche die neuen Umweltauflagen mit sich brächten (38 Prozent). Ich bin grundsätzlich gegen Regulierung und staatlichen Zwang (29 Prozent).

Von Links stimmte man zu, obwohl man sich ein griffigeres Gesetz gewünscht hätte. Wäre die Vorlage ambitionierter ausgestaltet worden, «so hätte man wohl nur einige wenige Prozentpunkte für ein Ja hinzugewonnen, aber gleichzeitig wohl mehr Stimmen an das Nein-Lager verloren», lautete eine Einschätzung der ZDA-Forscher.

Regierung verzichtet auf Solarpflicht und Verbot fossiler Heizungen

Mittlerweile liegen neue Vorschläge vor, zu denen interessierte Kreise bis Freitag Stellung nehmen konnten. Die Regierung verzichtet auf eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten und stellt auch kein Verbot von fossilen Heizungen auf. Das sind die Kernpunkte der neuen Vorlage.

Elektroboiler, die man seit zwölf Jahren nicht mehr einbauen darf, sollen binnen 15 Jahren durch eine bessere Lösung ersetzt werden müssen.

Öl- und Gasheizungen sollen weiter zulässig sein, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine energieeffizientere Anlage mit geringerem CO 2 -Ausstoss zur Verfügung steht, die genügt und wirtschaftlich tragbar ist.

-Ausstoss zur Verfügung steht, die genügt und wirtschaftlich tragbar ist. Der Anteil nicht erneuerbarer Energie beim Heizen darf maximal 90 Prozent betragen.

Innerhalb von zehn Jahren sollen Besitzer von elektrischen Widerstandsöfen einen Gebäudeenergieausweis Plus erarbeiten müssen, der aufzeigt, wie man diese Heizung ersetzen kann.

In finanziellen Härtefällen sollen die Behörden auf Anforderungen für den Heizungsersatz verzichten können.

Neue Vorlage polarisiert noch mehr als das 2020 gescheiterte Gesetz

Nun darf man annehmen, dass das im September 2020 gescheiterte Gesetz im aktuellen Umfeld einer drohenden Energiekrise angenommen würde, wenn es jetzt an die Urne käme. Darauf pochen die links-grünen Parteien in ihren Stellungnahmen. Die SP weist die Vorlage zurück. Sie sei «spätestens aufgrund der dramatischen Entwicklungen seit Beginn des Ukraine-Kriegs völlig aus der Zeit gefallen». Sie füllt den Fragebogen des Baudepartements für die neue Vorlage gar nicht erst aus und fordert «ein zukunftsfähiges Energiegesetz».

Genauso unzufrieden sind die Grünen. Man habe die Energiewende verschleppt, jetzt müsse man alle Hebel für eine saubere Energieversorgung in Bewegung setzen, fordert Grossrat Jonas Fricker. Den Grünliberalen geht die Vorlage ebenfalls viel zu wenig weit.

Mitte und EVP einverstanden, FDP mit Vorbehalten auch

Einverstanden zeigt sich einzig eine schmale politische Mitte aus EVP und der Partei Die Mitte (vormals CVP). Unterstützung bekommen sie von der Organisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Tenor bei diesen Gruppierungen: Die Vorschläge sind mehrheitsfähig, es braucht jedoch künftig unbedingt mehr Anstrengungen. Mit den neuen Vorschlägen des Kantons einverstanden zeigt sich auch die Gemeindeammännervereinigung des Kantons Aargau.

Grundsätzlich Ja (auch zur Mehrheit der Vernehmlassungsfragen) sagt die FDP, die Partei von Energiedirektor Stephan Attiger. Die neue Vorlage sei abgespeckt, lobt die Partei. Sie begrüsst etwa die Härtefallklausel, mahnt jedoch, «unnötige Vorschriften zu vermeiden», und fordert bessere Anreize, etwa zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fotovoltaikanlagen.

Gewerbe, Handelskammer, Hauseigentümer und SVP sehr kritisch

Gewerbeverband (Anreize statt Vorschriften) und Handelskammer sind deutlich zurückhaltender. Die AIHK sagt zu fünf der neun Regierungsvorschläge Nein oder eher Nein, der Gewerbeverband lehnt sogar sieben Punkte ab. Die Wirtschaftsverbände wehren sich auch gegen eine neu geplante Verpflichtung zu Betriebsoptimierungen bei der Gebäudetechnik.

Nicht viel von der Vorlage hält die SVP. Ausser der Härtefallregelung und einer eher formalen Bestimmung lehnt sie alle aufgelisteten Vorschläge ab oder eher ab. Sehr unzufrieden mit der Vorlage ist der Hauseigentümerverband Aargau (HEV). Seine Forderungen – steuerliche Anreize und stark vereinfachte Bestimmungen – haben wir im Juli vorgestellt. Im HEV gilt die Überzeugung, «dass die korrekte Bepreisung die nötigen Anreize» für den Umstieg auf erneuerbare Energien bringe.

Das sind die Positionen zu Einzelpunkten der Vorlage

Eine erste Auswertung der kantonalen Vernehmlassung zum geplanten neuen Energiegesetz zeigt, wo bei den Parteien die grössten Differenzen sind. Hier die wichtigsten Knackpunkte.

Eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung auf Neubauten war Bestandteil des 2020 an der Urne gescheiterten neuen Energiegesetzes. Laut einer Studie vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) war dies nebst anderem für 43 Prozent der Nein-Stimmenden ein Grund für die Ablehnung. Deshalb verzichtet die Regierung im Neuanlauf auf diese umstrittene Bestimmung. Dieser Verzicht sei ein richtiger Schritt, schreibt Grossrat Adrian Meier für die FDP.

Montage einer Photovoltaikanlage: Derzeit ist die Nachfrage riesig. Manuela Jans-Koch

SVP und Hauseigentümerverband (HEV) bekämpften 2020 das Gesetz mit dieser Bestimmung erfolgreich. Eine Selbstverständlichkeit ist hingegen die Wiederaufnahme einer Pflicht zur Eigenstromproduktion bei Neubauten oder der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage für GLP, Grüne und SP. Die Grünen wollen gar eine Solarpflicht auf Dächern und Fassaden bei Neubauten und relevanten Sanierungen.

Elektroboiler, die bereits seit 2012 nicht mehr eingebaut werden dürfen, haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Sie sollen laut Vorschlag des Kantons mit einer Frist von 15 Jahren ausser Betrieb genommen werden. Diese Sanierungspflicht findet die Mitte genau richtig, wie Grossrat Hans-Ruedi Hottiger schreibt, die EVP teilt laut Grossrat Roland Frauchiger diese Auffassung. Weil alle Stromboiler im Aargau heute schon mindestens zehn Jahre alt sind, verlangen die Grünen eine Übergangsfrist für nur noch fünf Jahre.

Nein zum Vorschlag des Kantons sagt der HEV. Weil die Elektroboiler schon alt seien, erledige sich dieses Thema bis 2035 von selbst, meint Geschäftsführer Martin Meili. Der Vorschlag bringe nur «bürokratischen Leerlauf». Ähnlich sehen es FDP, SVP, Gewerbeverband und Handelskammer (AIHK). Es sei zudem nicht einzusehen, warum ein mit Solarstrom angetriebener Wassererwärmer ausgemustert werden soll, so der Gewerbeverband.

Eine weitere Bestimmung der kantonalen Vorlage besagt, dass das neue System beim Heizungsersatz in bestehenden Wohnbauten höchstens 90 Prozent nicht erneuerbare Energie liefern darf. Ein Verbot fossiler Heizungen sieht die Regierung, wie schon in der 2020 gescheiterten Vorlage, nicht vor. Die vorgeschlagene Lösung finden EVP und Die Mitte richtig. Eher ja sagen dazu Handelskammer und FDP, beide erwarten hier aber noch Präzisierungen.

Ein Heizungsinstallateur demontiert einen Ölheizkessel im Keller eines Hauses – als Ersatz wird Erdwärmepumpe installiert. Gaetan Bally / Keystone

Gar nicht einverstanden sind SVP, HEV und Gewerbeverband. Der 10-Prozent-Zwang (für nichtfossile Energie) sei ein unnötiger Eingriff in das Eigentum, argumentiert die SVP. SP, Grüne und Grünliberale wiederum haben ganz andere Vorstellungen zu fossilen Heizungen. Sie wollen daraus aussteigen. Die SP fordert etwa eine Bewilligungspflicht für alle fossilen Heizsysteme «sowie deren Verbot spätestens ab 2035». Ein Verbot und eine Sanierungspflicht aller fossilen Heizungen bis 2035 will die GLP. Für die Grünen fordert Grossrat Jonas Fricker, fossile Heizungen zu verbieten.

Bei finanziellen Härtefällen oder ausserordentlichen Verhältnissen soll die Behörde einen Eigentümer von der 10-Prozent-Vorgabe beim Heizungsersatz befreien beziehungsweise Ersatzlösungen zulassen dürfen. In seltenen Fällen bestehe die Möglichkeit, dass die Umsetzung der Bestimmung aufgrund der persönlichen Umstände der Gebäudeeigentümerschaft oder des Gesamtumstandes des Gebäudes selber einen Härtefall darstelle, heisst es dazu im Vernehmlassungsbericht.

In der Beurteilung dieser «Härtefallregelung» herrscht bei den Parteien seltene Einigkeit. Ja sagen dazu SVP, FDP, Die Mitte, EVP und Grüne («eher ja»), HEV und Handelskammer. Letztere schreibt dazu: «Dies ist sehr zu begrüssen. Es wird wesentlich zur Vermeidung sozialer Härtefälle beitragen.»

Eigentümer von Widerstandsheizungen sollen verpflichtet werden, so der Vorschlag des Kantons, innerhalb von zehn Jahren einen Gebäudeenergieausweis plus erarbeiten zu lassen, der aufzeigt, wie sich diese Heizungen ersetzen lassen. Einverstanden sind auch hier Die Mitte und die EVP und – wie in allen Vernehmlassungsfragen des Kantons in dieser Sache – die Gemeindeammännervereinigung.

Eher Ja sagt die FDP, sie fordert aber eine Präzisierung. Eher Ja sagen auch die Grünen. Sie stören sich aber an der langen Frist, fünf Jahre genügten, finden sie. Sie verweisen darauf, dass elektrische Widerstandsheizungen im Winter für 15 bis 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich sind. Die GLP fordert eine Sanierungspflicht aller elektrischen Widerstandsheizungen bis 2030, so Grossrat Gian von Planta.

Diese Regelung brauche es nicht, finden hingegen Gewerbeverband und SVP. Der Ersatz dieser Widerstandsheizungen erfolge ohnehin binnen 15 Jahren, so der Gewerbeverband. Die SVP setzt beim Gebäudeenergieausweis, der in gewissen Fällen durchaus sinnvoll sein könne, auf Eigeninitiative. Die Pflicht zu einem solchen Ausweis lehnen auch Hauseigentümer und Handelskammer ab.

