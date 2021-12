Gebührenrecht: Vernehmlassungsantworten der Parteien zur Revision

Vernehmlassung Gebührenstreit: Für SVP und FDP geht geplante Senkung zu wenig weit – Linke wollen Klimaanreiz einbauen Verkehr, Einsprachen, unentgeltliche Leistungen, Gemeindeautonomie: Der Vorschlag für die kantonale Revision des Gebührenrechts liegt auf dem Tisch. Wo die Parteien konkret nicht einverstanden sind und was sie unterstützen. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Die Grünen fragen sich, warum im Aargau die Verkehrsgebühren so tief sind – und ob die Kontrollen sorgfältig durchgeführt werden. Keystone

In einem sind sich Parteien von links bis rechts einig: Hohe Gebühren wollen sie grundsätzlich alle nicht. Denn Gebühren sind generell noch unpopulärer als Steuern. Aus Sicht des Kantons sieht es etwas anders aus: Kommen weniger Gebührengelder rein als die Gegenleistung kostet, fehlt Geld in der Staatskasse. Im Aargau sind das gemäss Bericht aus dem Finanzdepartement 140 Millionen Franken. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 42 Prozent. Entsprechend sieht Finanzdirektor Markus Dieth kein substanzielles Potenzial für Gebührensenkung (die AZ berichtete). Dort wo zu viel eingenommen wird, will der Kanton aber die Gebühren zurückfahren. Konkret 10 Millionen Franken bei der Fahrzeug- und Führerzulassung; dabei soll aber nicht der ganze Überschuss weitergegeben, sondern ein Puffer von 10 Prozent belassen werden.

Der Regierungsrat hat seine Vorschläge zur Revision des Gebührenrechts, in die Vernehmlassung geschickt. Die Rückmeldungen der Parteien liegen nun vor. Grundsätzlich höhere Gebühren will wie gesagt niemand. Aber es zeigt sich auch: Je weiter rechts, desto kritischer sind die Positionen zur Gebührenlast.

Als einzige Partei stellt die SVP die Revision grundsätzlich in Frage. Sie werde nur zustimmen können, «wenn die Effizienz der Verwaltung erhöht wird und die Gebühren über alle Bereiche entsprechend sinken». Weniger kategorisch, aber ebenfalls kritisch ist die FDP: Die Gebühren müssten kostendeckend sein, aber Ertragsneutralität dürfe bei Gebühren keine Rolle spielen. Es sei durchaus möglich, dass der Staat bei einer effizienten Organisation und smarten Prozessen, Stichwort Digitalisierung, weniger Gebühren erheben müsse. Zudem erwarten die Freisinnigen mit dem Abbau der Bewilligungspflichten Einsparungen bei Beschwerdeverfahren.

Verkehrsgebühren noch weiter runter oder mit Klimaanreiz?

Die Gebührensenkung bei den Verkehrszulassungen begrüssen alle Parteien. Der SVP und der FDP geht sie allerdings zu wenig weit. Den Puffer von 10 Prozent Überschuss, wie es der Regierungsrat will, brauche es nicht. Die Überdeckung soll auf null reduziert werden, der ganze Überschuss den Gebührenzahlern weitergegeben werden.

Eine Lenkungsabgabe bei der Verkehrszulassung wird es kaum geben. Chris Iseli

Rot-Grün hält dagegen. Die SP fordert, die Kostendeckung beim Verkehr nicht unter 110 Prozent zu senken. Zudem sei bei der Ausgestaltung der Gebühr ein Anreiz für klimafreundliches Verhalten zu schaffen. Die Grünen wiederum hätten es grundsätzlich gerne anders gehabt, kommen aber zum Schluss: «Da wir einsehen müssen, dass bei der Verkehrszulassung eine Lenkungsabgabe kaum möglich ist, sind wir für die Senkung der Gebühren.» Es gibt aber Vorbehalte: Die Grünen wollen wissen, warum im Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen die Verkehrsgebühren heute schon tief seien. Die Partei stellt in Frage, ob die Kontrollen sorgfältig durchgeführt und auch Bestandteile wie Filter unter die Lupe genommen würden.

Was soll die Ausnahme sein: Gebührenpflicht oder Unentgeltlichkeit?

Eine ungewöhnliche Allianz aus SVP, FDP und SP bildet sich gegen den Vorschlag der Regierung, bei der Gebührenpflicht die Unentgeltlichkeit neu grundsätzlich zur Ausnahme zu machen. Die SVP schreibt: «Bevor Kosten erhoben werden, ist der Nachweis zu erbringen, dass Kosten anfallen, diese klar begründbar und nachvollziehbar sind und es sind Abläufe auf der Verwaltung zu optimieren, um den anfallenden Aufwand zu vermindern.» Auch für die FDP soll weiterhin grundsätzlich die Unentgeltlichkeit gelten, nicht umgekehrt.

Das findet auch die SP, allerdings aus anderen Gründen: «Der Kanton soll seine Dienstleistungen primär mit Steuermitteln finanzieren, daher soll die Unentgeltlichkeit die Regel und nicht die Ausnahme sein.» Grundsätzlich betont die SP, dass Gebühren durchaus auch politisch festgelegt werden sollen. Leistungen des Service Public sollen gemäss SP «wenn immer möglich über soziale Steuern und nicht über unsoziale Gebühren finanziert werden».

Notorische Einsprecher und zahlungsunfähige Personen

Es gibt weitere Detailfragen, an denen sich einzelne Parteien stossen. So will die FDP nichts davon wissen, bei Beschwerdeverfahren den Kostenvorschuss zu senken. Diese seien gerade bei notorischen Einsprechern ein wirksames Mittel, diese davon abzuhalten, aussichtslose Beschwerden zu führen.

Die SVP wehrt sich als einzige Partei dagegen, dass der Kanton auf eine Gebühr ganz verzichtet, wenn «von vornherein aussichtslos erscheint», dass sie auch bezahlt werden könne. «Werden Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger von Gebühren befreit?», fragt die SVP und kritisiert: Somit würden die effektiven Kosten verschleiert und diese könnten sämtliche Leistungen gratis erlangen.

Wie viel Gebührenautonomie für die Gemeinden?

Betreffend Kompetenzen verlangen SVP und FDP, dass die Gebührenautonomie der Gemeinden nicht eingeschränkt werden dürfe. Währen die SP der Meinung ist, der Wohnort soll keine Rolle spielen, das Gebührenrecht soll für alle Aargauerinnen und Aargauer gleich sein.

Generell wohlwollend äussern sich GLP, EVP und die Mitte zur Revision des Gebührenrechts. GLP und EVP streichen heraus, dass sie einer spürbaren Reduktion der nötigen Bestimmungen einhergehe und so übersichtlicher werden. Die Mitte geht mit der Regierung einig, dass die grundlegenden Gebührenbestimmungen künftig konsequent durch den Grossen Rat als Gesetzgeber erlassen werden sollen.

