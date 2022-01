Aargauer Anlaufstelle für Reklamationen aus der Bevölkerung

Vernehmlassung Braucht der Kanton eine Anlaufstelle für Reklamationen aus der Bevölkerung und Whistleblower aus der Verwaltung? Für die kantonale Verwaltung soll eine Ombudsstelle eingeführt werden, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können. Die Parteien sind in der Frage gespalten, ob es die neue Stelle braucht. Uneinig sind sie sich auch, wofür sie zuständig sein soll. Mathias Küng 31.01.2022, 05.00 Uhr

Soll die Ombudsstelle auch für die Kantonsspitäler (im Bild das KSA im Neubau) zuständig sein? Michael Küng / AZ

Aufgrund einer Motion der Fraktion Die Mitte soll für den Kanton Aargau eine von der Verwaltung unabhängige und vom Grossen Rat zu wählende Ombudsstelle geschaffen werden. Die Ombudsperson soll Anliegen der Bevölkerung, die sich aus dem Umgang mit Behörden ergeben, entgegennehmen, Auskünfte erteilen, klären, beraten und vermitteln. Ein Weisungsrecht gegenüber Behörden kommt ihr nicht zu. Ihre Inanspruchnahme soll unentgeltlich sein.

Zuständig sein soll sie für die Behörden der kantonalen Verwaltung, die unselbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten (beispielsweise Jugendheim Aarburg, Justizvollzugsanstalt Lenzburg), ebenso die Aargauische Gebäudeversicherung und die Sozialversicherungsanstalt. Ihr können von Mitarbeitenden, für deren Organisation sie zuständig ist, auch Meldungen über Missstände am Arbeitsplatz gemeldet werden (Whistleblowing). Für die übrigen selbstständigen Staatsanstalten, für die Spitäler, Justiz, kirchliche Institutionen, soll sie aber nicht zuständig sein.

Die Stellungnahmen dazu fallen äusserst kontrovers aus. SVP, FDP und EVP sowie der Gewerbeverband lehnen die Ombudsstelle ab, derweil die Mitte-Links-Parteien und Die Mitte selbst sie begrüssen.

SVP: Mit dieser Stelle werden Steuergelder falsch eingesetzt

Eine kantonale Ombudsstelle bzw. ein kantonales Ombudsgesetz sei «grundsätzlich abzulehnen und nicht notwendig», heisst es in der von SVP-Grossrätin Petra Kuster formulierten Antwort. Bürgerinnen und Bürger könnten sich mit ihren Anliegen jederzeit direkt an die Grossrätinnen und Grossräte wenden, so Kuster, und weiter: «Missstände oder willkürliche Behandlungen können somit direkt an den Regierungsrat adressiert werden. Weiter werden Steuergelder mit dieser Stelle falsch eingesetzt.» Nein sagt auch die EDU, deren zwei Grossräte in der SVP-Fraktion politisieren. Falls die Stelle trotzdem komme, sei sie «zwingend dem Grossen Rat zu unterstellen».

Ähnlich tönt es bei der FDP, Grossrat Gabriel Lüthy schreibt: «Die politischen Prozesse im Aargau funktionieren. Mitwirkungs-, Einsprache- und Beschwerdemöglichkeiten gibt es ausreichend auf allen Ebenen. Die Einrichtung einer Ombudsstelle brächte keinen nennbaren Nutzen, sondern Mehrkosten und Bürokratieaufbau. Die FDP lehnt dies ab.» Dem Aargauischen Gewerbeverband (AGV) sind keine Vorkommnisse bekannt, «in denen eine Ombudsstelle zusätzlich einen Nutzen gebracht hätte bei der Lösung von Problemen». Sie sei mit einer knappen Million Franken auch teuer. Der AGV verlangt die Prüfung von günstigeren Massnahmen.

Die Mitte will Zuständigkeit auf Kantonsspitäler ausdehnen

Ganz anders tönt es in der anderen Hälfte des Grossen Rates. Die Mitte, die die Vorlage initiiert hat, steht natürlich dahinter. Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann ist aber nicht ganz zufrieden. Die Mitte empfiehlt, auch die Kantonsspitäler einschliesslich Psychiatrische Dienste der Ombudsperson «zu unterstellen», sicher solange der Kanton Mehrheitseigner ist. Für diese Institutionen werde nämlich nicht selten Kritik aus der Bürgerschaft laut.

Das sieht die GLP genauso. Sie will aber noch einen Schritt weitergehen. Sie würde die Zuständigkeit gar auch auf die Aargauische Pensionskasse, die AKB, die BVG- und Stiftungsaufsicht sowie die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ausdehnen, wie Grossrat Lukas Huber schreibt. Die EVP freut sich, dass das Thema Whistleblowing darin aufgenommen wird und findet es richtig, dass die Zuständigkeit der Ombudsstelle «eher eng gehalten werden soll», wie Grossrat Christian Minder schreibt. Er ist dafür, dass sich Gemeinden gegen Entschädigung anschliessen können.

Grüne: Hoffentlich gibt es dann auch weniger Bedrohungen

Für die Grünen begrüsst Grossrat Andreas Fischer Bargetzi eine Ombudsstelle ausdrücklich. So könne man zahlreiche Konflikte zwischen den Behörden und der Bevölkerung schlichten und «hoffentlich auch zu einer Reduktion von Bedrohungen und Beschimpfungen führen».

Für die SP, die sich dies schon lange wünscht, ist die Ombudsstelle eine vertrauensbildende Massnahme in Fällen, in denen das Vertrauen ins Wanken gekommen ist. Fraktionschefin Claudia Rohrer kritisiert jedoch, die Vorlage des Regierungsrates sei «aus einer Angstposition geschaffen». So solle die Stelle auf verschiedenen Ebenen eingeschränkt werden und nicht von sich aus tätig werden. Dieser Ansatz sei falsch. Rohrer: «Die Verwaltung ist gut aufgestellt, wie in jedem Betrieb können aber Fehler auftreten. Es sollte Teil einer Fehlerkultur sein, dass eine Ombudsstelle diese Umstände unvoreingenommen und ohne Hürden klären kann.»