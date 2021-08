Berufsfahrer sollen trotz Ausweisentzug weiterarbeiten dürfen

Künftig sollen Bus-, Taxi- oder LKW-Fahrer ihren Job trotz Führerausweisentzug weiter ausüben dürfen. Der Applaus für die neue Regelung hält sich in den meisten Kantonen in Grenzen. Nicht so im Aargau: Dieser stimmt allen Forderungen ohne Einschränkungen zu.

Noëmi Laux/ArgoviaToday 16.08.2021, 08.56 Uhr