Vernehmlassung - Aargau möchte Zertifikatspflicht ausweiten und Gastronomie unterstützen – ab 1. September gilt an den Schulen Maskenpflicht

Am Samstag und Sonntag sind im Aargau insgesamt 412 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 50 mehr als am vergangenen Wochenende. Der Regierungsrat zeigt sich in einer Mitteilung besorgt über «die stark steigenden Infektionszahlen».

Aufgrund der hohen Fallzahlen und als Folge von Mängeln beim Testmaterial ist es auch beim Testen und Contact Tracing zu einer Überlastung gekommen. Am Samstagabend gab es laut AZ-Informationen 986 infizierte Personen, die nicht tagesaktuell kontaktiert werden konnten.



Doppelt so viele Patienten auf der Intensivstation

Dem Regierungsrat macht aber nicht nur die Entwicklung der Fallzahlen Sorgen. Er spricht auch von einer «zunehmenden Überlastung in den Aargauer Spitälern». Am Freitag sind 81 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten in den Aargauer Spitälern behandelt worden. 29 von ihnen lagen auf der Intensiv- oder Überwachungsstation. Am Freitag vor einer Woche waren es mit 14 halb so viele.

Bereits letzte Woche hatte das Kantonsspital Aarau (KSA) mitgeteilt, dass wieder nicht-dringende Operationen verschoben werden müssen, um genug Kapazitäten für Covid-Patienten zu haben.

Auch Todesfälle werden im Aargau wieder häufiger registriert. Letzte Woche starben vier Personen, die an Covid-19 erkrankt waren. In der Vorwoche meldete der Kanton zwei Todesfälle.



Mehr Personen lassen sich impfen

Immerhin zeigt sich beim Impfen eine positive Entwicklung: Vergangene Woche haben 9195 Aargauerinnen und Aargauer ihre erste Covid-19-Impfung erhalten. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Damals wurden 6708 Personen zum ersten Mal gepikst. (nla)