Burkainitiative: So will Aargau das Vermummungsverbot umsetzen

Vermummung Nach dem Ja zur Burka-Initiative: Aargau begrüsst Verhüllungsverbot im Gesetz, sieht aber Probleme bei der Durchsetzung Wer vermummt ins Stadion geht oder an einer Demonstration mitläuft, soll schweizweit mit Bussen belegt werden können. Der Regierungsrat begrüsst die Umsetzung der Burka-Initiative, wie sie der Bund vorsieht, weist aber auf Probleme hin. So könnten Situationen eskalieren, wenn die Polizei vermummte Personen büssen wolle. Fabian Hägler 01.02.2022, 05.00 Uhr

Soll die Polizei gegen Vermummte – hier bei der Demo «Tanz dich frei» im Jahr 2013 in Aarau – eingreifen oder nicht? Diese Frage stellt sich auch mit dem verschärften Vermummungsverbot nach der Burka-Initiative. Christoph Voellmy

Am 7. März 2021 hat die Schweizer Stimmbevölkerung die sogenannte Burka-Initiative mit einem Ja-Anteil von 51,4 Prozent angenommen. Im Aargau fand das Volksbegehren, das vom Egerkinger Komitee lanciert worden war, mit 53,6 Prozent Ja-Stimmen noch deutlicher Zustimmung. Um das Vermummungsverbot umzusetzen, schlägt der Bundesrat einen neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch vor. Dieser soll so lauten: «Wer sein Gesicht an öffentlichen oder privaten Orten verhüllt, die der Allgemeinheit zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Nutzung offenstehen, wird mit Busse bestraft.»