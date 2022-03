Nur noch sechs offizielle Abschlepper im Aargau

Verkehr Nur noch 6 statt 15 offizielle Abschlepper im Aargau: Polizei beurteilt neue Regeln mit gemischten Gefühlen Nach einem Entscheid der Wettbewerbskommission musste der Kanton den Bergungs- und Abschleppdienst neu organisieren. Rudolf Scherer, Abteilungschef Mobile Polizei bei der Kantonspolizei Aargau, hofft, «dass nicht einmal der Tag kommt, an dem es im Aargau zu wenig professionelle Abschlepper gibt». Toni Widmer Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Bei den Abschleppdiensten im Aargau – hier Bruno Lindenmann aus Sarmenstorf – gelten seit 1. März neue Regeln. Christian Breitschmid

Die Organisation des Bergungs- und Abschleppdienstes im Aargau entspreche nicht dem Binnenmarktgesetz, das den freien Zugang zum Markt regelt. Sie müsse neu und wettbewerbskonform geregelt werden. Diese Erkenntnis aus einer Marktbeobachtung hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission Weko dem Kanton vor einiger Zeit mitgeteilt. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat danach die nötigen Schritte unternommen. Die neue, den Forderungen der Weko angepasste Regelung ist per 1. März 2022 in Kraft getreten.

Für Unfallbeteiligte hat sich nichts geändert. Sie können sich nach wie vor darauf verlassen, dass ihr Fahrzeug nach einer Kollision möglichst rasch geborgen und abgeschleppt wird. Wie bisher bestimmen sie weitgehend darüber, welche Firma ihr Auto in welche Werkstatt transportiert. Dies gilt, wenn sie nach einem Unfall noch handlungsfähig sind und das Fahrzeug nicht – zum Beispiel aus sicherheits- oder kriminaltechnischen Gründen – polizeilich sichergestellt werden muss.

Zahl der Abschlepper von 15 auf sechs reduziert

Einschneidende Konsequenzen hat die neue Regelung hingegen für mehrere Abschleppdienste im Aargau. Waren es bisher noch 15 Unternehmen, die im Bedarfsfall von der Kantonspolizei für die Bergung von Unfallfahrzeugen aufgeboten wurden, sind es neu nur noch sechs. Davon fünf Aargauer Firmen sowie eine aus dem benachbarten Baselland, die für ein festgelegtes Gebiet im Fricktal zuständig ist.

Die Abschlepper werden ausserdem nicht mehr wie bisher direkt von der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Zuständig dafür ist neu eine Dispositionszentrale, die vom TCS betrieben wird. Der Touring Club Schweiz hat den Zuschlag für einen Leistungsauftrag erhalten, den der Kanton Aargau im August 2021 rechtskonform öffentlich ausgeschrieben hatte.

Laut DVI waren im Rahmen dieser Ausschreibung zwei Angebote eingegangen. Der TCS wiederum hat Leistungsverträge mit den vorerwähnten sechs Abschleppunternehmen abgeschlossen, die künftig in festgelegten Aargauer Regionen die Unfallfahrzeuge bergen.

Besitzerinnen und Besitzer durften über Bergung entscheiden

Laut Rudolf Scherer, Abteilungschef Mobile Polizei bei der Kantonspolizei, war der Bergungs- und Abschleppdienst im Aargau schon bisher nicht staatlich reguliert: «Zum einen hatte die Kantonspolizei mit entsprechend ausgerüsteten und ausgebildeten Abschleppunternehmen Vereinbarungen für einzelne Abschnitte der Autobahn abgeschlossen. Zum anderen haben Abschleppdienste in Zusammenarbeit mit der Polizei das übrige Kantonsgebiet unter sich in verschiedene Regionen aufgeteilt.»

Rudolf Scherer, Abteilungschef Mobile Polizei bei der Kapo Aargau. Chris Iseli

Bei Unfällen hätten jeweils als Erstes die Besitzerinnen und Besitzer über die Bergung ihrer Fahrzeuge entschieden: «Ausser dann, wenn es aus Gründen der Verkehrssicherheit pressiert hat oder wenn ein Fahrzeug sichergestellt werden musste, konnten sie dabei auch ein Unternehmen aufbieten, das nicht direkt für die Region zuständig war, in welcher der Unfall passiert ist», erklärte Scherer. In den übrigen Fällen habe die Polizei jeweils jenes Unternehmen aufgeboten, welches für das entsprechende Gebiet zuständig war.

Anforderungen an die Abschleppdienste steigen

Das Bergungs- und Abschleppwesen, sagte Rudolf Scherer, habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert: «Vor 40 Jahren gab es im Kanton noch 79 Garagisten, die von der Polizei bei Unfällen für die Fahrzeugbergung aufgeboten werden konnten. Bis zur aktuellen Neuregelung waren es noch 15 professionelle Abschleppunternehmen mit einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst über 365 Tage.»

Diese Entwicklung, so der Chef der Mobilen Polizei, habe vor allem mit den Anforderungen an die Ausrüstung und Ausbildung sowie den gesetzlichen Vorschriften für die Abschleppdienste zu tun, die über die Jahre stark gestiegen seien.

«Früher hat es gereicht, wenn ein Garagist mit einem Anhänger auf den Unfallplatz kam, auf den ein havariertes Fahrzeug verladen werden konnte und er einen Besen dabeihatte, mit dem er die Strasse wischen konnte.»

Heute gelte es beim Bergen nicht nur strenge Sicherheitsvorschriften zu beachten und die Umweltschutzbestimmungen einzuhalten, sagt Scherer. «Den Abschleppern wird auch vorgeschrieben, wo und wie sie die Unfallfahrzeuge nach der Bergung in ihren Betrieben lagern müssen.»

Polizei sieht neue Regelung mit gemischten Gefühlen

Insbesondere mit dem Aufkommen der Elektrofahrzeuge würden die Anforderungen an Ausrüstung, Ausbildung und personelle Ressourcen noch weiter steigen, ist Scherer überzeugt: «Das Bergen und Abschleppen von Unfallfahrzeugen wird in Zukunft für die Unternehmen anspruchsvoller und wird damit wohl auch kaum lohnender. Es ist zu hoffen, dass nicht einmal der Tag kommt, an dem es aufgrund dieser Entwicklung im Aargau zu wenig professionelle Abschlepper gibt.»

Entsprechend beurteilt ­Rudolf Scherer die neue Regelung mit gemischten Gefühlen: «Wir sind überzeugt, dass das neue Konzept funktioniert. Möglichkeiten für Anpassungen wären zudem vorhanden. Aber eine zum Teil jahrzehntelange, sehr gute Zusammenarbeit mit neun Aargauer Unternehmen erfährt nun eine Änderung.»

