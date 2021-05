Verkehr Hier «chlöpfts» am meisten: Das sind die 19 gefährlichsten Stellen auf Aargauer Strassen Eine Unfallstatistik des Bundes zeigt, wo, wie und wann in der Schweiz in den letzten zehn Jahren Verkehrsunfälle passierten. Die AZ hat die Aargauer Hotspots genauer angeschaut und dokumentiert, wo es in diesem Zeitraum am häufigsten Verletzte oder gar Tote gegeben hat. Dominic Kobelt und Stefan Trachsel 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bundesamt für Strassen verzeichnet auf einer Karte alle Unfälle der letzten zehn Jahre, teilt sie in Kategorien ein, verzeichnet, ob es Leicht- oder Schwerverletzte oder gar Tote gab, und hält weitere Parameter wie den Monat und die ungefähre Tageszeit, und die Beteiligung von Fussgängern, Motorrad- oder Velofahrern fest. Um herauszufinden, an welchen Orten im Aargau für Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht geboten ist, haben wir ein digitales Raster über die Karte gelegt und die Schwere der Unfälle gewichtet (die Methode wird in der Box am Ende des Artikels genau erklärt).

Die Analyse der AZ hat 19 Stellen ergeben, diese sind von Nord nach Süd (nicht nach Gefährlichkeit) aufgelistet:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Immer wieder kommt es bei diesem Kreisel zu sogenannten Einbiegeunfällen. Aber auch einige Schleuder- oder Selbstunfälle haben sich rund um den Kreisel zugetragen, dabei blieb es nicht immer bei Blechschaden: 2012 gab es zwei Unfälle mit Schwerverletzten, jeweils ein schwerer Unfall wurde auch in den Jahren 2013, 2015 und 2016 verzeichnet.

Beim letzten Unfall mit Schwerverletzten, im September 2016, kollidierte ein Seat mit einer 77-jährigen Fahrradfahrerin, die mit ihrem Flyer zu Fall kam und danach ins Spital eingeliefert werden musste.

Rund um die Abbiegung des Zollrains in die Kaiserstrasse ist es zu drei Unfällen mit Schwerverletzten gekommen, auf der Zollrainstrasse selbst ebenfalls zu zwei. Allerdings handelt es sich um sehr unterschiedliche Unfälle: Zwei Fussgängerunfälle, zwei Einbiegeunfälle und ein Selbstunfall. Hinzu kommen einige leichtere Unfälle. Dass sich die Ereignisse nicht auf einen Punkt konzentrieren, lässt darauf schliessen, dass es hier nicht einen neuralgischen Punkt gibt, sondern in dieser Region ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht, und die Verkehrssituation allen Beteiligten hohe Konzentration abverlangt.

Laut Kai Schnetzler, Sektionsleiter Verkehrssicherheit beim Kanton Aargau, sind in diesem Bereich Anpassungen geplant. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist Teil eines laufenden Projekts.

Bei diesem Kreisel forderten vier Einbiegeunfälle Schwerverletzte. 2020 und 2019 gab es je einen Unfall mit Fahrradbeteiligung, 2018 und 2011 war jeweils ein Motorrad in den Unfall verwickelt.

Beim Fussgängerstreifen auf der Hauserstrasse in Windisch, auf Höhe Römerstrasse, kam es in der untersuchten Periode von 2011 bis 2020 gleich zu vier Unfällen mit Schwerverletzten (2020, 2018, 2014 und 2011). Allesamt waren Fussgängerunfälle. Daneben kam es auch mehrmals zu Auffahrunfällen mit Leichtverletzten.

Ein besonders schwarzes Jahr war 2018, als sich in kurzer Zeit mehrere Verkehrsunfälle zugetragen haben – beim tragischsten kam ein Senior ums Leben. Damals fragte sich die AZ: Wie sicher ist die Hauserstrasse? Denn nicht nur beim Fussgängerübergang auf Höhe Römerstrasse kam es zu Unfällen. Etwas mehr als 100 Meter nördlich, ebenfalls bei einem Zebrastreifen, hatte 2018 ein Lastwagenfahrer angehalten, um eine Fussgängerin passieren zu lassen, und übersah, als er weiterfuhr, übersah einen weiteren Passanten im toten Winkel. Der 91-Jährige erlitt schwerste Beinverletzungen und starb noch an der Unfallstelle

Zvg / Aargauer Zeitung

Beim Bahnübergang kommt es oft zu Auffahr- oder Einbiegeunfällen, in der untersuchten Zeitperiode (2011-2020) endeten vier davon mit Schwerverletzten. Auf der Südseite wurden zwei Mal Fussgänger angefahren, die sich schwer verletzten.



Zudem kam es zu sechs Unfällen mit Leichtverletzten. Ein Problem könnte sein, dass schon wenige Autos, die beim Bahnübergang nach links in die Unterwerkstrasse abbiegen wollen, bei geschlossener Barriere den ganzen Verkehr bis zurück zum Bahnhof lahmlegen können.



Mit der Südwestumfahrung Brugg will der Kanton diese Stelle entschärfen, im Projektbeschrieb heisst es: «Die gefährlichen Bahnübergänge entlang der Aarauerstrasse sollen aufgehoben oder sicherer gestaltet werden.»

2015 ereignete sich hier ein tragischer Unfall mit Todesfolge. Ein Motorradfahrer prallte in ein abbiegendes Auto. Dabei verletzte sich der 26-jährige Motorradfahrer so schwer, dass er wenig später im Spital verstarb. Danach wurde die Sicherheit verbessert: Konkret wurde der Radstreifen auf der Wettingerstrasse in Richtung Baden verbreitert, die Standflächen für Radfahrerinnen und Radfahrer am Brückenkopf Ost in Richtung Wettingen optimiert, und zusätzlich auf der Linksabbiegespur der Seminarstrasse in Richtung Baden ein neuer Radstreifen angeboten. In den zwei Jahren seit der Sanierung kam es noch zu zwei Fussgängerunfällen mit Leichtverletzten.

Beim Brückenkopf Ost läuft ein Projekt zusammen mit dem Kanton, das Anpassungen zur Verbesserung des Verkehrsflusses vorsieht, auch unter Berücksichtigung der Sicherheit.

Auf der Burghaldenstrasse ereigneten sich innerhalb von rund 100 Metern vier Unfälle mit Schwerverletzten. Allerdings sind es offenbar (zumindest nicht nur) Autos, die hier zu schnell fahren, sondern die Velos. Bei den Unfällen handelt es sich um Radfahrer, die auf der steilen Strasse gestürzt sind.

An diesem Kreisel kam es in den neun Jahren zu vier Unfällen mit Schwerverletzten. Drei Mal handelte es sich um einen sogenannten Einbiegeunfall, jedes mal war ein Radfahrer in den Unfall involviert. Einmal handelt es sich um den Selbstunfall eines Motorradfahrers.

Auf der sogenannten Spitalkreuzung, nahe dem Kantonsspital Baden, ereignete sich der schlimmste Unfall in der untersuchten Zeitperiode am 26. Oktober 2017. Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr auf der Dättwilerstrasse und beabsichtigte die Spitalkreuzung geradeaus in Richtung Autobahn zu passieren. Gleichzeitig befuhr aus Richtung Birmenstorf ein Motorradfahrer auf die Kreuzung, worauf es zur Kollision kam. Der 80-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden und erlag später seinen Verletzungen.

Peter Rippstein

Hinzu kommen zwei Unfälle mit Schwerverletzten 2017 und 2020, aber auch ein Dutzend Unfälle mit Leichtverletzten. Dabei handelt es sich um Einbiegeunfälle, oder Unfälle, die beim Überqueren der Fahrbahn passierten.



Vor 2013 war an dieser Stelle kein Kreisel, sondern eine Kreuzung. Die Verkehrssituation scheint sich mit dessen Bau merklich gebessert zu haben. 2011 und 2012 kam es zu drei Unfällen mit Schwerverletzten, seither war lediglich 2016 noch ein Unfall mit einem Schwerverletzten zu verzeichnen.

Im Januar 2020 kam es hier zu einem Selbstunfall mit einem Schwerverletzten, als eine Baumaschine im Kreisel umkippte. Der Fahrer wurde von der Maschine geschleudert und verletzt. Eine Ambulanz, die Feuerwehr sowie Kantons- und Stadtpolizei waren vor Ort.

Kapo Aargau

Auch 2015 kam es an dieser Stelle zu zwei Selbst- oder Schleuderunfällen, und 2012 zu einem Einbiegeunfall, jedes Mal trugen die Opfer schwere Verletzungen davon.

Am Kreuzplatz in Aarau kam es 2014 zu einem tödlichen Unfall. Ein 53-jähriger Velofahrer, der unter einen Lastwagen geriet, wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert und verstarb dort nach kurzer Zeit. Damals fragte sich die AZ: Wie gefährlich ist der Kreuzplatz in Aarau wirklich?

Seither wurde die Situation für die Velofahrer verbessert. Und offenbar hat das auch etwas genützt, zumindest datieren alle Fälle mit Schwerverletzten vor 2015. Allerdings kommt es immer noch zu Unfällen mit Leichtverletzten, 13 solche Ereignisse sind zwischen 2011 und 2020 erfasst worden.

Es war ein Dezembermorgen im Jahr 2016, als beim Bahnhof Lenzburg eine 50-jährige Automobilistin in den Kreisel hineinfuhr, und dabei eine Velofahrerin übersah, die von der Augustin Keller-Strasse her bereits eingemündet war. Der VW Golf prallte frontal gegen die vortrittsberechtigte Velofahrerin, die zu Boden stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie verstarb einige Tage darauf im Spital.

Kapo Aargau

Im Kreisel oder in seiner Nähe forderten vier weitere Unfälle Schwerverletzte. Meist im Dezember, zwischen 6 und 7 Uhr, in drei Fällen war ein Velo oder ein Fussgänger betroffen.

Beim Kreisel direkt beim Bahnhof ist es zu vier Unfällen gekommen, die Schwerverletzte forderten. Darunter ist ein Auffahrunfall, in den ein Motorrad verwickelt war, und drei Einbiegeunfälle, zwei Mal war ein Fahrrad beteiligt.

An einem Donnerstag im August 2012 fuhr ein Zug der Wynental-Suhrentalbahn von Suhr in Richtung Gränichen. Bei der Abzweigung Wynemattstrasse erfasste die Zugskomposition, die mit rund 70 km/h unterwegs war, einen 38-jährigen Mann sowie eine gleichaltrige Frau, die im Begriff waren, die Strasse zu überqueren. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, die Frau wurde ins Kantonsspital Aarau überführt, wo sie noch in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlag.

2013 und 2014 kommt es dann noch zu drei Abbiegeunfällen mit Schwerverletzten.

Hier kam es vier Mal praktisch an derselben Stelle zu Unfällen mit Schwerverletzten. Bei hohem Verkehrsaufkommen fordert diese Stelle einige Konzentration von den Verkehrsteilnehmern, weil hier zwei Fussgängerüberquerungen liegen und die Strasse von und nach Niederwil hier einbiegt.

In der Bahnhofstrasse in Wohlen herrschen seit 2015 Einbahnverkehr und Tempo 30. Im Jahr 2013 war es zu zwei schweren Fussgängerunfällen gekommen, 2014 rammte ein Auto, das in die Bahnhofsstrasse einbog, einen Motorradfahrer. Der 15-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Seit der Umgestaltung hat sich die Situation beruhigt, obwohl 2016 noch einmal ein Fussgänger schwer verletzt wurde.

Vier Unfälle mit Schwerverletzten, alle praktisch an demselben Punkt. Vermutlich ist das mit dem hohen Verkehrsaufkommen zu erklären, das auf der Wohlerstrasse herrscht, die die beiden Freiämter Hauptorte Wohlen und Muri verbindet. Alle vier Ereignisse fallen jedoch in eine andere Kategorie: Es handelt sich um einen Einbiege-, einen Abbiege-, einen Selbstunfall und einen Unfall beim Überqueren der Fahrbahn.

In den Jahren 2011 bis 2014 kam es hier zu drei Einbiegeunfällen mit Schwerverletzten. Hinzu kommt ein Selbstunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde, aus dem Jahr 2013.

Autobahn Zu- und Abfahrten

Generell fällt auf, dass auch bei Auf- und Abfahrten viele Unfälle passieren. Am meisten, nämlich 29 Unfälle, haben sich rund um die Zu- und Abfahrt Lenzburg ereignet:

Für sämtliche dieser Punkte gilt aber auch, dass es relativ selten zu schweren Unfällen kam, weshalb sie in dieser Statistik nicht zu den gefährlichsten Punkten zählen. Vorsicht ist trotzdem geboten.