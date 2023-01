Jedes fünfte neu zugelassene Auto im Aargau fährt elektrisch

Verkehr Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto im Aargau fährt mit Elektromotor – so viele sind es in Ihrer Gemeinde Im Aargau wurden 2022 weniger Neuzulassungen registriert als im Vorjahr – gegenüber 2019 resultierte gar ein Rückgang von 28 Prozent. Dabei werden Elektrofahrzeuge immer beliebter – doch nicht in allen Gemeinden gleichermassen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizweit wurden 2022, verglichen mit dem Vorjahr, 27 Prozent mehr Elektroautos zugelassen. Damit ist ihr Anteil unter den Neuzulassungen erstmals grösser als derjenige der Dieselfahrzeuge. Im Aargau ist fast jede fünfte Neuzulassung ein Elektrofahrzeug (18,7 Prozent) – zusammen mit den Hybridfahrzeugen sind es sogar mehr als die Hälfte.

Doch auch wenn die Elektroautos hoch im Kurs stehen, unter den knapp 413'000 Personenwagen, die 2022 im Aargau im Verkehr waren, machen sie nur einen kleinen Anteil aus: 9314 elektrisch betriebene Autos waren es per Ende September, dem Stichtag – das sind 2,3 Prozent. Damit liegt der Kanton Aargau genau im Schweizer Schnitt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Den höchsten Anteil an Elektroautos gibt es in der Freiämter Gemeinde Bettwil: Von den 496 eingelösten Fahrzeugen sind 29 elektrisch betrieben (5,8 Prozent). Davon fallen 17 Neuzulassungen ins Jahr 2022, womit die kleine Gemeinde auch unter den Neuzulassungen den höchsten Anteil an Elektroautos ausweist (über 40%). Freienwil und Mellikon haben ähnlich hohe Werte.

Auch in Biberstein (4,1 Prozent) und in Siglistorf und Mellikon (knapp 4 Prozent) gibt es einen vergleichsweise hohen Anteil an Elektroautos. In Teufenthal, Neuenhof und Leibstadt machen sie dagegen gerade einmal 1 Prozent aus, in Kirchleerau liegt der Anteil sogar noch etwas tiefer.

Die grösste Beliebtheit, schweizweit und im Aargau, geniessen nach wie vor die Benziner. Sie machen 63,6 Prozent der Fahrzeuge aus, mit Diesel werden 28,4 Prozent betrieben. Knapp 5,5 Prozent machen die Hybridfahrzeuge aus, der Rest entfällt auf andere Antriebsarten (Wasserstoff, Gas, etc.).

Zulassungen: 28 Prozent weniger als 2019

Bei den Personenwagen gingen die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Insgesamt kamen 229’403 Autos neu auf die Schweizer Strassen, 17'317 davon im Aargau. Im Vorjahr waren es fast 18'000, was einen Rückgang von 3,5 Prozent bedeutet. Verglichen mit 2019, dem Jahr vor Beginn der Covid-Pandemie, resultierte gar ein Rückgang von 28 Prozent. Der Krieg in der Ukraine, die Nachwirkungen von Corona und die sich eintrübende Konjunktur seien wohl die Gründe dafür, schreibt das Bundesamt für Statistik.

2022 wurden im Aargau zudem 3720 Motorräder in Kraft gesetzt, fast 800 weniger als im Rekordjahr 2021. Dies hat sicherlich auch mit der geänderten Gesetzeslage zu tun, seit vorletztem Jahr dürfen bereits 16-Jährige 125er-Motorräder fahren.

In Ennetbaden verzichten viele auf ein Auto

Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen im Aargau durchschnittlich 583 Autos. Am niedrigsten ist die Autodichte in Ennetbaden: Hier sind es nur 439 Autos pro 1000 Einwohner. Am anderen Ende der Tabelle finden sich wenig überraschend kleine, ländliche Gemeinden, den höchsten Wert weist Mönthal mit 793 Autos pro 1000 Einwohner aus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

VW ist die häufigste Marke im Aargau

In der Erhebung aufgeführt sind auch die Automarken, wo schweizweit seit Jahren Volkswagen unangefochten an der Spitze stehen. So auch im Aargau: 12,7 Prozent aller eingelösten Fahrzeuge stammen aus den Fabriken der Firma aus dem deutschen Wolfsburg. Auf den weiteren Podestplätzen folgen BMW (7,8 Prozent) und Mercedes-Benz (7,7 Prozent).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen