Vergleich Was bringt das Sonnenkraftwerk auf dem Dach? So viel erhalten Hausbesitzer im Aargau für den Solarstrom Im Sommer produzieren private Solaranlagen mehr Strom, als vor Ort benötigt wird. Der überschüssige Solarstrom wird ins Netz eingespeist, die Produzenten erhalten von den Energieversorgern dafür eine Vergütung. Diese ist im Aargau je nach Wohnort sehr unterschiedlich hoch. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige SP-Grossrat Max Chopard hat auf seinem Haus in Obersiggenthal eine Fotovoltaikanlage installiert – hier gibt es 6,60 Rappen pro Kilowattstunde Solarstrom, die ins Netz eingespeist wird. Sandra Ardizzone

Seit 2015 erhebt der Verband unabhängiger Energieerzeuger (Vese) die Abnahmevergütungen der Netzbetreiber für eingespeiste Energie aus Fotovoltaikanlagen und publiziert diese online. Die AZ hat die Vergütungen für das Jahr 2021 im Aargau ausgewertet. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede: So erhielt ein Hausbesitzer mit Solarpanels auf dem Dach in Gebenstorf 15.55 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) für seinen Solarstrom, in Lenzburg waren es mit 5.5 Rappen nur rund ein Drittel.

Grosse Unterschiede gibt es auch innerhalb weniger Kilometer im Ostaargau: So erhalten Solarstromproduzenten in Ehrendingen 10.59 Rp./kWh, in Baden sind es 7.83 Rp., in Wettingen 7.20 Rp., in Neuenhof 7.12 Rp., im Ober- und Untersiggenthal 6.60 Rp. und in Spreitenbach noch 5.80 Rp.

SWL Energie AG in Lenzburg hat die Vergütung bereits erhöht

Auf die Frage der AZ, warum die SWL Energie AG in Lenzburg mit 5.5 Rappen pro Kilowattstunde von allen Energieversorgern im Aargau am wenigsten für Solarstrom zahlt, verweist Geschäftsführer Markus Blättler auf das Energiegesetz. Dort heisst es, dass sich die Vergütung für zurückgespeiste Elektrizität nach den Gestehungskosten richte. Bei Strom aus erneuerbaren Quellen bedeutet dies, dass der Abnehmer dem Produzenten so viel zahlen muss, wie er ausgeben müsste, um gleichwertigen Strom auf dem Markt zu beschaffen. Dies waren im letzten Jahr für die SWL offenbar 5.5 Rappen – inzwischen sind es deutlich mehr.

«Im 4. Quartal 2021 sind die Preise sehr stark gestiegen. Somit wird der SWL-Preis von 5.5 Rp./kWh den aktuellen Gestehungskosten nicht mehr gerecht. Wir korrigierten den Preis per 1. Januar 2022 nach oben auf 8.3 Rp./kWh,» sagt Geschäftsführer Blättler. Zudem wurde mit der Stadt Lenzburg vereinbart, dass der Energieversorger ab diesem Jahr auch den sogenannten Herkunftsnachweis des Stroms mit 2 Rp./kWh vergütet.

Markus Blättler, CEO der SWL Energie AG und Präsident des Verbandes der Aargauer Stromversorger. Claudio Thoma

Somit beläuft sich die Gesamtvergütung für private Solarstrom-Lieferanten in Lenzburg neu auf 10.3 Rp./kWh. «Damit belegen wir zwar keinen Spitzenplatz, der Preis muss aber auch in Relation zu den Bezugspreisen betrachtet werden», hält Blättler fest. Der SWL-Geschäftsführer sagt, dass andere Energieversorger, die mehr für den Solarstrom zahlen, auch höhere Strompreise verrechnen. Und er betont: «Die höheren Rücklieferpreise müssen letztendlich von den übrigen Kunden in der Grundversorgung getragen werden. Deshalb gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden.»

Energie Freiamt AG: «Wir beschaffen unsere Energie vollständig am Markt»

Sehr tief war im Jahr 2021 auch die Solarstromvergütung der Energie Freiamt AG in Muri: 5.68 Rappen pro Kilowattstunde erhielten die privaten Produzenten. Sprecherin Ramona Anneler sagt:

«Wir beschaffen unsere Energie vollständig am Markt. Die Vergütungen kamen durch die tiefen Beschaffungspreise in den letzten Jahren zustande.»

Sie weist darauf hin, dass die Vergütung für den Herkunftsnachweis des Solarstroms im Preisvergleich nicht eingerechnet sei. Die Energie Freiamt AG hat kein Angebot für die Übernahme der Herkunftsnachweise, die Kunden könnten diese aber am Markt verkaufen. Dort werden derzeit rund 2 Rp./kWh dafür bezahlt, der gesamte Ertrag für eine Kilowattstunde Solarstrom in Muri lag damit 2021 bei 7.68 Rappen.

Anneler ergänzt: «Mit unserem eigenen Stromprodukt EFA Sunshine können Kunden heute regionalen Solarstrom aus unserem Versorgungsgebiet beziehen. Die so verkauften Herkunftsnachweise vergüten wir dann an Anlagebesitzer, die am Produkt teilnehmen.»

Eniwa Aarau: «Grundversorgung soll nicht verteuert werden»

Andrea Portmann, Eniwa-Sprecherin. Bild: Alexander Wagner

Nicht viel höher war die Vergütung für Solarstrom im letzten Jahr bei der Eniwa AG, die unter anderem Aarau, Buchs, Küttigen und Erlinsbach mit Energie beliefert. 5.88 Rappen zahlte das Unternehmen 2021 pro Kilowattstunde, auf das laufende Jahr hin hat Eniwa die Vergütung erhöht, neu erhalten Solarstrom-Produzenten nun 8.66 Rappen.

Eniwa-Sprecherin Andrea Portmann sagt, dem Unternehmen stünden keine Fördermittel zur Verfügung. Sie hält fest:

«Die Grundversorgung soll nicht über zu hohe Rückspeisetarife verteuert werden. Mit der Subventionierung von Solarstrom würde das Grundprodukt für alle Bezüger teurer, insbesondere für die Wohnungsmieter.»

Ein Wohnungsmieter zahle – wie alle anderen Bezüger auch – 2.3 Rappen pro Kilowattstunde für die Förderung der erneuerbaren Stromproduktion, erklärt Portmann. «Er kann aber im Gegenzug nicht von Fördermitteln für eine Fotovoltaikanlage und auch nicht vom Eigenverbrauch profitieren wie ein Immobilienbesitzer.»

Die existierenden Förderbeiträge von Bund, Kanton und Gemeinden, die Steuerabzugsmöglichkeiten, sowie die Nutzung des Eigenverbrauchs reichen laut der Sprecherin aus, um mit einer Solaranlage in wenigen Jahren wirtschaftlich zu sein. «Eine zusätzliche Förderung zu Lasten der Allgemeinheit ist aus Sicht von Eniwa weder notwendig noch sinnvoll.»

AEW liegt im Mittelfeld, zahlt aber mehr für Herkunftsnachweis

Die AEW Energie AG, mit 100'000 Privatkunden grösster Energieversorger im Kanton, lag 2021 mit einer Vergütung von 9.45 Rp./kWh beim Solarstrom im Mittelfeld. Im laufenden Jahr sind es mit 9.87 Rappen nur unwesentlich mehr, was Sprecherin Yvonne Kohler so begründet:

«Die AEW zahlt den Produzenten in ihrem Netzgebiet so viel für ihre Energie, wie sie zur Beschaffung einer Kilowattstunde bei anderen Anbietern durchschnittlich auch bezahlen würde.»

Die reine Solarstromvergütung lag 2021 bei 6.45 Rappen, für den Herkunftsnachweis zahlte die AEW mit 3 Rappen etwas mehr als den Marktpreis. Kohler erklärt: «Die von der AEW abgenommenen Herkunftsnachweise fliessen in unsere Naturstrom-Produkte, so, dass ein Teil der von Privathaushalten im Versorgungsgebiet bezogenen Energie von Aargauer Fotovoltaikanlagen stammt.»

Suhr zahlt mehr als die Nachbarn – aber mit Bedingungen

Deutlich höher als bei Eniwa und AEW, die beide ihren Sitz in Aarau haben, sind die Solarvergütungen bei den Technischen Betrieben Suhr. 12.50 Rp./kWh werden dort vergütet, das ist mehr als doppelt soviel, wie die Eniwa zahlt und immer noch 25 Prozent mehr als bei der AEW. Auch im Vergleich zum benachbarten Gränichen (7.78 Rp./kWh) fallen die Vergütungen in Suhr deutlich höher aus.

Johnny Strebel, Geschäftsführer der Technischen Betriebe, schränkt aber ein:

«Die hohen Vergütungssätze gelten nur, wenn der Produzent voll einspeist und den Herkunftsnachweis an uns abtritt.»

Damit sei man in der Lage, zwei Stromprodukte mit Solaranteil von 20 und 40 Prozent mit lokal produziertem Solarstrom anzubieten. Strebel sagt weiter: «Falls ein Produzent den Herkunftsnachweis selber nutzen oder anderweitig verwerten will, gelten tiefere Vergütungssätze.»

Gebenstorf, Windisch und Sins zahlen am meisten für Solarstrom

Die EV Gebenstorf AG hat laut Sprecherin Margot Keist seit Jahren eine attraktive Rückliefervergütung, derzeit ist sie mit 15.50 Rp./kWh kantonsweit am höchsten. Keist sagt:

«Wir beabsichtigen, die Vermarktung des lokalen ‹Gäbistrom› zu fördern,

sowie einen Anreiz für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes zu bieten.»

Man stelle fest, dass eine attraktive Rückliefervergütung zur Förderung und zum besseren Verständnis der Produktion von erneuerbaren Energien bei den Kunden beitrage.

Das Elektrizitätswerk Windisch vergütet für die Energierücklieferung aus erneuerbarer Produktion 15 Rp./kWh. Bedingung dafür ist eine Eigenverbrauchsregelung mit Bezug von Ökostrom Windisch (+3.00 Rp./kWh) sowie die Übergabe der Herkunftsnachweise an das EW Windisch. «Mit diesem Betrag wollen wir einen Anreiz schaffen, die produzierte Energie für den Eigenverbrauch zu verwenden», sagt Valentin Schmid, Leiter der Gemeindewerke. Ohne Eigenverbrauchsregelung oder Übergabe der Herkunftsnachweise werden 9.3 Rp./kWh vergütet.

14.70 Rp./kWh erhalten Solarstromlieferanten in Sins, wo die lokale Elektra-Genossenschaft voll auf regionale Produktion setzt. «Wir betreiben zwei eigene Fotovoltaikanlagen und weisen auf unserer Website aus, wer Solarstrom erzeugt und wer ihn bezieht», sagt Elektra-Präsident Albert Amstutz. Dort sind diverse Unternehmen und Privatpersonen aufgeführt – die meisten stimmen laut Amstutz der Publikation zu. Die Genossenschaft zahle bewusst eine hohe Vergütung für den Solarstrom, um einen Anreiz zur Installation solcher Anlagen zu schaffen, sagt der Präsident.

