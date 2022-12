Luftbilder aus dem Aargau: So hat sich der Kanton verändert

Vergleich Die Luftbilder zeigen es deutlich: So hat sich der Aargau in den letzten Jahren verändert Betrachtet man den Aargau aus der Luft und vergleicht es mit älteren Aufnahmen, so merkt man schnell, dass sich im Kanton viel getan hat. Sei es das Bäderquartier in Baden, das Torfeld-Süd-Areal in Aarau oder auch die Aare: Der Aargau hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Anes Filan 27.12.2022, 05.00 Uhr

Im Aargau wird viel gebaut – ob Neubauten oder Renovationen, irgendwo laufen immer die Maschinen. In den letzten rund 20 Jahren hat sich das Bild des Aargaus deutlich verändert. Viele Grünflächen mussten weichen, um der wachsenden Population Platz zu bieten oder um sie mit Freizeitangeboten zu unterhalten.

Aber die Landschaft kann auch so verändert werden, damit sie der Natur wieder besser dienen kann. Sehen Sie in den folgenden Bildvergleichen, wie genau sich die Aargauer Landschaft verändert hat.

Der Aarauer Bahnhof und die umliegenden Gebäude wurden in weniger als 20 Jahren von Grund auf neu gestaltet. So wurde die Bushaltestelle umgebaut und das Bahnhofsgebäude erweitert. Der Bahnhof der Wynental- und Suhrentalbahn wird komplett renoviert.

Ein paar hundert Meter weiter östlich sah es noch vor knapp 15 Jahren auch anders aus. Der Aarauer Rockwell-Turm im Torfeld-Süd-Areal wurde im März 2013 gesprengt und das Gais-Center wurde ein paar Meter weiter nördlich im Jahr 2010 fertiggestellt und eröffnet.

Auch in der Limmatstadt Baden wird fleissig gebaut. Das aktuelle Bauprojekt ist der Neubau der SBB-Brücke beim Schadenmühleplatz. Erst im Mai wurde die neue Brücke an ihren definitiven Standort gebracht. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Baden sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Die Neugestaltung des Schulhausplatzes, des Hauptverkehrsknotenpunkts der Stadt und einer der meist befahrenen Kreuzungen in der Schweiz, wurde erst 2018 feierlich eröffnet.

Auch das Badener Bäderquartier sah vor ein paar Jahren gänzlich anders aus. Heute steht dort unter anderem die Wellnesstherme Fortyseven, die im November 2021 eröffnet wurde.

So sah es übrigens in den ehemaligen Hotels im Bäderquartier aus, bevor sie abgerissen wurden:

Ein letzter Blick in die Bäderhotels beim Thermalbad. Quellfassung im Verenahof-Untergeschoss. Im Bäderquartier gibt es total 18 Quellen, aus denen 1 Million Wasser pro Tag fliessen. Efeu kämpft sich ins Treppenhaus, der Boden ist bedeckt mit Staub und Schutt.

Das Neubauprojekt «Agnes» beim Kantonsspital Baden soll im Herbst 2024, ein Jahr später als gedacht, eröffnet werden. Mit 545 Millionen Franken fallen die Kosten für den Neubau deutlich höher als ursprünglich geplant aus. Im Jahr 2014 ging das KSB noch von 450 Millionen Franken aus. Doch «Agnes» ist in den letzten rund 20 Jahren nicht das einzige Bauprojekt beim KSB, wie der Bildvergleich zeigt.

Das Shoppi-Tivoli ist auch über die Aargauer Kantonsgrenzen weitaus bekannt. Das älteste Schweizer Shoppingcenter wurde 1970 erbaut und 2010, nach einer Renovation, neu eröffnet.

In weniger als 20 Jahren hat sich auch das Umfeld des Shoppingcenters grundlegend verändert. Neu gebaut wurden unter anderem die Umwelt Arena Schweiz, ein Ikea, Wohnungen und ein Kino. Auch die neue Limmattal Bahn betreibt direkt beim Shoppi-Tivoli eine Haltestelle.

Im Herbst 2013 wurde der neue Campus Brugg-Windisch in Betrieb genommen. Der beherbergt Campus beherbergt heute die vierkantonale Hochschule für Technik, die Aargauer Standorte der Pädagogischen Hochschule, die Hochschule für Wirtschaft sowie den Hauptsitz der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Das geschichtsträchtige Kunzareal in Unterwindisch hat sich zu einem beliebten und belebten Wohnquartier mit Ausstrahlung entwickelt. Früher war dort eine der grössten Spinnereien der Schweiz mit über 1000 Angestellten angesiedelt.

Es ist eines der grössten Strassenbauprojekte seit langem: der Neuhof-Tunnel in Lenzburg. 13 Jahre dauerte es von den ersten Projekten bis zur Fertigstellung. Der neue A1-Zubringer soll fast 65 Millionen Franken gekostet haben. Im August 2021 wurde er feierlich eröffnet (im zweiten Bild ist der Tunnel fertiggestellt, aber noch nicht für den Verkehr freigegeben). Die in Lenzburg ansässige Firma Hero hat am neu gebauten Verkehrsknotenpunkt ihr Hauptquartier gebaut.

Jahrelang wurden Flüsse begradigt, um besser gegen Hochwasser geschützt zu sein oder für den Bau von Wasserkraftwerken. Dass das nicht gut für ökologische Vielfalt ist, hat sich nach wenigen Jahren gezeigt. So werden begradigte Flussabschnitte seit einigen Jahren wieder renaturiert, damit sie die heimische Flora und Fauna beheimaten können. Ein Abschnitt der Aare beim Kraftwerk Rupperswil-Auenstein und Auenschutzpark wurde deswegen renaturiert, wie es im Bildvergleich deutlich zu sehen ist.

Grundlage für die Renaturierungen der Aargauer Flüsse ist der im Jahr 1994 in Kraft getretene Verfassungsartikel zum Auenschutzpark Aargau. Der sah vor, dass innerhalb von 20 Jahren ein Auenschutzpark geschaffen werden soll, der mindestens ein Prozent der Kantonsfläche aufweist. Die Auenfläche ist gemäss Kanton von damals 600 auf heute über 1600 Hektaren angewachsen.

Wer sich gerne bewegt, aktiv ist und trainieren möchte, findet im regionalen Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt in Widen ein grosses Betätigungsfeld. Die Anlage bietet von einer Dreifachsporthalle über Fussball-, Streethockey- und Beachvolleyballfelder bis hin zu einer Leichtathletikanlage alles, was die Sportstätte im Ganzjahresbetrieb zu einem Veranstaltungsort für die Region macht.

Das Sportzentrum Burkertsmatt wurde im Juni 2012 von den Gemeinden Berikon, Rudolfstetten und Widen eröffnet, nachdem es schon in der 90er-Jahren Gesprächsstoff an den Gemeindeversammlungen bot. Nun soll dort noch ein Hallenbad und ein Pumptrack entstehen.

In Bremgarten West wurden vor ein paar Jahren die Strassen in Richtung Wohlen und Fislisbach-Göslikon mit zwei Kreiseln ergänzt und ein Veloweg neben der Strasse mit Brücke angelegt. Die Baustelle in der unteren Hälfte des zweiten Bildes ist mittlerweile fertiggestellt. Dort stehen jetzt ein Fast-Food-Restaurant, eine Tankstelle und eine Autowaschanlage.

Neben der Brauerei Feldschlösschen steht seit 2009 das Golfzentrum Rheinfelden. Auch in seiner Umgebung wurde fleissig gebaut. Die Lücken zwischen den bereits bestehenden Bauten, die damals noch Landwirtschaftsflächen waren, wurden mit Wohnhäusern bebaut. Auffällig ist auch der Grenzübergang, der 1998 noch nicht existierte.

3000 Personen arbeiten in Kaiseraugst für den Basler Pharmakonzern Roche. Dieser hat sich im 5600-Seelen-Dorf fest etabliert. Für die neuen IT-Gebäude allein hat Roche 290 Millionen Franken in Kaiseraugst investiert. Auch der Campus der DSM Nutritional Products wächst in die Höhe. Spätestens Ende 2023 sollen rund 250 DSM-Mitarbeitende den Neubau beziehen.

