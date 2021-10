Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement: 5 Firmen berichten

Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement Verein sorgt für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz – wie fünf Unternehmen im Kanton davon profitieren Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement Aargau bietet Informationen, Tools, Kontaktstellen, Wissensvermittlung und Vernetzung. Helen Dietsche Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Was hält gesund, was macht krank? Wenn es um Gesundheit am Arbeitsplatz geht, rücken neben Bewegung, Ernährung oder Entspannung auch Begriffe in den Vordergrund, die auf den ersten Blick wenig mit Gesundheit zu tun haben: Führung, Personalmanagement, Kommunikation, Team- und Organisationsentwicklung. Der Verein Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Aargau ist für Firmen ein Partner, um Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz zu diskutieren und individuelle Lösungen zu finden. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben bei fünf Unternehmen nachgefragt.

Tobias Wehrle

«Wir motivieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unbefriedigende Arbeitsplatz-Situationen anzusprechen und sich so aktiv für ein gesundes Arbeitsklima zu engagieren», so Tobias Wehrle, Verantwortlicher für das betriebliche Gesundheitsmanagement in der Reha Rheinfelden.

Inspiriert von der Initiative «Speak up – wenn Schweigen gefährlich ist» der Stiftung Patientensicherheit Schweiz, rief die Reha Rheinfelden 2017 die Aktion «Sprichs a» ins Leben: «Wir motivieren so unsere Mitarbeitenden, Bedenken aktiv anzusprechen, gemeinsam aus kritischen Situationen zu lernen und konstruktiv miteinander zu kommunizieren. Ein weiterer Punkt, um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess voranzutreiben, ist unsere Vorschlagswesen. Bis jetzt wurden über vierzig Prozent der Ideen aus den Reihen unserer Mitarbeitenden erfolgreich umgesetzt, weitere 54 % der Vorschläge sind in der Pipeline.»

In der Reha Rheinfelden soll es nicht nur den Patienten, sondern auch dem Personal gut gehen – das ist ein Ziel des Gesundheitsmana- gements. zvg

Die Patientinnen und Patienten finden mit Hilfe modernster Therapien zurück in den Alltag, die Familie, den Beruf und in die Gesellschaft. Auch die körperliche Gesundheit der Mitarbeitenden ist ein zentrales Thema – neben ausgewogenen Menüs im Restaurant der Klinik, Absenzenmanagement mit Rückkehr- und Fördergesprächen und ergonomischen Arbeitsplätzen wird sehr auf die körperliche und geistige Gesundheit der Mitarbeitenden geachtet. «Mit grossem Erfolg», freut sich Tobias Wehrle, «170 Mitarbeitende trainieren regelmässig im hauseigenen Fitnesscenter. Zusätzlich erhalten die Mitarbeitenden 50 % Rabatt auf die Fit & Gesund Kurse des Kurszentrums – ein Angebot, das gerne genutzt wird. Uns ist sehr bewusst, dass wir verpflichtet sind, Strukturen zu schaffen, welche die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern und unterstützen – dank unserer Infrastruktur können wir auf wertvolle Ressourcen zurückgreifen.»

Die Reha Rheinfelden ist seit 2014 Mitglied beim Forum BGM.

«Durch die Mitgliedschaft sind wir noch sensibler geworden und nehmen das Thema berufliche Gesundheit sehr ernst.»

Und weiter: «Unser Ziel ist, 2022 das nationale Label ‹Friendly Work Space› zu erhalten. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Forum BGM und den daraus resultierenden wertvollen Hinweisen bin ich zuversichtlich, dass wir das Label, welches den Schweizer Qualitätsstandard für systematisch umgesetztes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) setzt, erreichen.»

Sandra Lanz

Thales DIS Schweiz AG produziert und personalisiert in Aarau und Unterentfelden Bankkarten und Ausweise. Sandra Lanz, HR Manager, weiss: «Motivierte, engagierte und gesunde Mitarbeitende sind die wichtigste Voraussetzung, damit wir uns auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Eine zentrale Rolle spielt die Arbeitsplatzsituation.

Im Rahmen eines Workshops zum Thema «Progressive Muskelrelaxation und Ergonomie am Büroarbeitsplatz» befassten wir uns intensiv mit der Ausstattung im Homeoffice und boten unseren Mitarbeitenden höhenverstellbare Arbeitstische, Sitzbälle und Bürostühle zu günstigen Konditionen an.»

Berufliches Gesundheitsmanagement fördert und unterstützt die Gesundheit der Mitarbeitenden. Sandra Lanz spricht aus Erfahrung: «Es braucht mehr als Fitnesscentervergünstigung und das Verteilen von Äpfeln. Gemeinsam mit dem Forum BGM wurde unser betriebliches Gesundheitsmanagement modernisiert und im Unternehmen etabliert. Wir haben erkannt, dass Mitarbeitende nicht erst mit Einreichung eines Arztzeugnisses krank sind – der Zustand zwischen gesund und krank ist oft fliessend. Dies gilt es zu erkennen, das Führen von regelmässigen Gesundheitsgesprächen bietet dazu einen perfekten Rahmen.»

Die Teilnahme am Treffen des Forum BGM im Mai hat Sandra Lanz und weiteren Verantwortlichen bei Thales viele Impulse und Inspirationen für die nächste interne BGM-Kampagne geliefert. Lanz blickt zurück: «Die mentale Leistungsfähigkeit und die Veränderungsbereitschaft unseres Gehirns sind sehr interessante Themen.» Und sie sagt weiter:

«Dass durch ein aktives Mitgestalten der Gehirnprozesse unser angeborener Hang zum Negativen überwunden werden kann und dass die Kultivierung von positiven Erlebnissen diese als Merkmale im Hirn verankert, finde ich faszinierend.»

Roger Meier

«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Mitarbeitenden ergonomisch arbeiten können – sowohl auf den Baustellen wie auch an den Büroarbeitsplätzen», so Roger Meier, Instandhaltungsfachmann Fernwärmeversorgung und Sicherheitsbeauftragter bei der Regionalwerke AG Baden. Roger Meier weiss: «Führungspersonen müssen zuhören können und auf die Mitarbeitenden eingehen. Durch Weiterbildungen und Workshops erreichen wir, dass unsere Bereichsleiter in ihren Teams eine offene und ehrliche Kommunikationskultur leben. Auch im Homeoffice werden die persönlichen Kontakte so gut wie möglich gepflegt. Die neuen Technologien machen es möglich – in einem Zoom-Meeting sitzt man sich ja fast wie im Büro gegenüber.»

Die Angestellten der Regionalwerke Baden sollen draussen auf der Baustelle, aber auch drinnen im Büro sicher arbeiten können. zvg

Im Rahmen eines BGM-Halbtages erhielten die Führungskräfte der Regionalwerke Baden viele Informationen rund um die gesundheitsförderliche und wertschätzende Führung. Roger Meier blickt zurück: «Im Workshop wurde anschaulich gezeigt und bewusst gemacht, welch grossen Einfluss das Verhalten der Führungskräfte auf die Gesundheit der Mitarbeitenden hat. Dank der Sensibilisierung der leitenden Personen werden jetzt bereits erste Anzeichen von Stress und Überlastung erkannt und angesprochen. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist das A und O und trägt sehr viel zur Zufriedenheit der Belegschaft bei.»

Meier schätzt den Verein: «Er ist eine wichtige Anlaufstelle rund um Fragen zur Gesundheit am Arbeitsplatz und vermittelt die richtigen Partner im Kanton Aargau. Nebst dem BGM-Halbtag ist für mich auch die jährlich stattfindende, kantonale Tagung eine Bereicherung. Ich freue mich auf die nächste Durchführung am 28. Oktober.»

Die Digitalisierung sei für die Regionalwerke Baden als Energie- und Wasserversorger ein grosses Thema.

«Ein Beispiel sind die traditionellen Strom-, Gas- und Wasserzähler – sie werden verschwinden und durch Smart Meter ersetzt. Als wichtiger Bestandteil eines intelligenten Netzes ermöglichen uns die modernen Messgeräte, den Stromverbrauch dezentral zu eruieren und für die Kundinnen und Kunden zu visualisieren.»

Beatrice Frei

Beatrice Frei, Diplomierte Pflegefachfrau, Koordinatorin Sicherheit und Hygiene-Beauftragte bei der Spitex am Puls in Villmergen, liegt neben dem Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten auch das der Mitarbeitenden am Herzen. Frei sagt: «Betriebliches Gesundheitsmanagement sorgt für ein gutes Arbeitsklima mit gegenseitiger Wertschätzung und für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Beides sind zentrale Faktoren für eine tiefe Fluktuationsrate und somit für stabile, gut eingespielte Teams. Davon profitieren wir als Institution und auch unsere Klientinnen und Klienten. Die Mitarbeitenden der Spitex am Puls kümmern sich täglich um die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen. Sie übernehmen nach einem Spitalaufenthalt die pflegerische Weiterbetreuung in den eigenen vier Wänden und sorgen auch dafür, dass ältere Personen selbstständig in der vertrauten Umgebung bleiben können – Dienstleistungen, die je nach Situation auch emotional belasten.» Frei weiss:

«Unser Beruf bringt es mit sich, dass neben dem Gesundwerden auch das Sterben immer wieder ein Thema ist. Es ist enorm wichtig, dass schwierige Pflegesituationen gemeinsam getragen werden.»

Im Arbeitsalltag und in den regelmässig stattfindenden Teamsitzungen gebe es Gelegenheit, belastende Themen zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. «Das hilft enorm, die psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu erhalten und somit die Leistungsfähigkeit stabil zu halten. Unsere Geschäftsführerin setzt auf eine offene und ehrliche Kommunikation. Ihr Führungsstil fördert den Teamgeist und den Zusammenhalt. Ich habe mich noch nie an einer Arbeitsstelle so wohl gefühlt.»

Die Spitex am Puls ist schon seit 2012 Mitglied beim Forum BGM und hat zum zweiten Mal vom kostenlosen BGM-Halbtag profitiert. «Zentrales Thema war die psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Wir entwickelten Strategien, wie belastende und stressige Situationen gemeistert werden können. Weitere Themen waren Schlafqualität, Erholungsphasen und psychische Widerstandskraft.»

Roger Cavegn

Roger Cavegn ist Geschäftsführer im Arbeits- und Wohnzentrum Kleindöttingen (AWZ), aus Erfahrung weiss er: «Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist sehr wichtig – in menschlicher, organisatorischer und nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Eine gute psychische Verfassung des Personals zu bewahren, ist in unserer Branche eine Herausforderung, jedoch unabdingbar für einen reibungslosen Betrieb.»

Cavegn schätzt den Verein: «Das Forum BGM ist gut im Kanton Aargau verankert und ich spüre das Herzblut, das in diesen Verein gesteckt wird. Es werden interessante Themen in den Mittelpunkt gerückt: Wie verändert die Digitalisierung die Kultur, Struktur und Strategie im Unternehmen? Auch das AWZ ist im Wandel, ich bin gespannt auf die Erkenntnisse von Fachleuten und freue mich auf den Austausch mit anderen Teilnehmenden.»

Der Umgang mit Menschen mit einer Behinderung ist für das Personal sehr anspruchsvoll, das wissen die Verantwortlichen im AWZ Kleindöttingen. zvg

Um die Gesundheit, die Motivation und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern und zu erhalten, müsse das betriebliche Gesundheitsmanagement im Arbeitsalltag einen festen Platz haben. Dies will Cavegn mit der AWZ-Akademie erreichen. Dabei werden jährlich zwei bis drei Veranstaltungen organisiert, die Fachthemen um die Arbeit mit Menschen mit Behinderung aufgreifen. Dabei soll die Förderung der Gesundheit der Angestellten und der Klientinnen und Klienten ins Zentrum gerückt werden. Cavegn: «Wir müssen gute Arbeitsbedingungen schaffen und zu unseren Mitarbeitenden Sorge tragen. Dies ist in Zeiten des Fachkräftemangels wichtiger denn je.»