«Pro Specie Rara» abgesagt – das sind die Gründe

Veranstaltung Wegen Zertifikatspflicht: «Pro Specie Rara» sagt Tier-Expo in Brunegg ab Die Ausstellung mit den seltenen Tierrassen im Oktober findet nicht statt. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer haben abgesagt, weil sie ein Zertifikat hätten vorweisen müssen. 01.09.2021, 20.04 Uhr

Die Tier-Expo in der Vianco-Arena in Brunegg findet dieses Jahr nicht statt. Im Bild: Die Tier-Expo 2011.

Adrian Hunziker / AGR

Am 2. und 3. Oktober hätte in der Vianco-Arena in Brunegg die «Nationale Schau der gefährdeten Rassen» stattfinden sollen. In den Jahren 2006, 2011 und 2016 hatte die Tier-Expo jeweils über 15'000 Besucherinnen und Besucher nach Brunegg gelockt.