Sacco di Roma: Aargau ist 2023 Gastkanton

Vatikan Der Aargau ist Gastkanton am «Sacco di Roma» – auch Sie können an der Feier teilnehmen Rund 500 Jahre ist es her seit der Plünderung Roms. Schweizergardisten haben damals den Papst in Sicherheit gebracht. Das wird gefeiert. 2023 wird der Aargau Gastkanton sein und 200 Personen aus der Bevölkerung haben Gelegenheit, das Fest vor Ort mitzuerleben. 26.08.2022, 10.54 Uhr

Die Schweizergarde bei der Feier im Jahr 2013. Stefan Kaiser

Am 6. Mai 1527 haben insgesamt 189 Schweizergardisten Papst Clemens VII. bei der Plünderung Roms (Sacco di Roma) verteidigt. Die Stadt wurde damals von 24’000 führungslosen Landsknechten und Söldnern belagert. Zwei Drittel der Päpstlichen Garde kamen bei der entscheidenden Schlacht ums Leben.

42 Gardisten aber verhalfen dem Papst zur Flucht in die nahe Engelsburg und retteten so sein Leben. In Erinnerung an diesen Tag schwören die neu eintretenden Gardisten jeweils am 6. Mai in feierlichem Rahmen, den Heiligen Vater ebenfalls mit ihrem Leben zu beschützen.

Der Aargau ist kommendes Jahr Gastkanton

Auf Einladung der Päpstlichen Schweizergarde ist der Aargau offizieller Gastkanton an der Vereidigungsfeier vom 6. Mai 2023. Das teilt der Kanton am Freitag mit. Der Gastauftritt wird von einem Organisationskomitee, bestehend aus ehemaligen Aargauer Schweizergardisten unter der Co-Leitung der Staatskanzlei und des Generalsekretariats der Römisch-Katholischen Landeskirche, vorbereitet und mit der Schweizergarde in Rom koordiniert.

So können auch Sie im Vatikan dabei sein

Delegationen des Regierungsrats, des Kirchenrats und weitere Gäste aus dem Aargau werden den Sacco di Roma 2023 begleiten. Der Kanton Aargau will auch der Aargauer Bevölkerung die Gelegenheit geben, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, schreibt er in seiner Mitteilung. Demnach stehen Eintritte für 200 interessierte Aargauerinnen und Aargauer zur Verfügung – ganz unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder Glaubensgemeinschaft.

Interessiert? Hier gibt es mehr Informationen Wollen Sie am Sacco di Roma dabei sein? Mehr Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf der Website des Kantons unter www.ag.ch/sacco2023. Pro Haushalt ist die Zahl der Teilnehmenden auf vier Personen begrenzt.

Die Teilnahme an den Feierlichkeiten ist kostenlos. Für ihre Reise und Unterkunft sorgen die Teilnehmenden selbst. Die Römisch-Katholische Landeskirche bietet zudem eine Pilgerreise für maximal 50 weitere Personen an. Überdies werden 50 Musikerinnen und Musiker aus dem Aargau in Rom erwartet, schreibt der Kanton. Insgesamt wird der Gastkanton die Schweizergarde also mit 350 Personen beehren. (cri)