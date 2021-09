Schuldspruch wegen Sex mit Kind ohne Strafe: Rechtsanwalt erklärt

Urteil Rechtsanwalt Fricker über Fall von Sex mit Minderjährigem: «Schuldspruch ohne Strafe ist die absolute Ausnahme» Die AZ berichtete über einen Prozess am Bezirksgericht Rheinfelden, bei dem der Täter trotz Verurteilung wegen Sex mit einem Minderjährigen straffrei blieb. Ein renommierter Rechtsanwalt erklärt, wie es zu einem solchen Urteil kommen kann. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 28.09.2021, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist eine Ausnahmesituation, die man selten antrifft», sagt der Wohler Rechtsanwalt Matthias Fricker zum Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden. Annika Buetschi/pixabay/Montage_AZ

Der Fall, der diese Woche am Bezirksgericht Rheinfelden verhandelt wurde, ist in jeder Hinsicht aussergewöhnlich. Es geht um sexuelle Handlungen mit einem Kind: Ein 39-jähriger Mann hatte mindestens zehn Mal Sex mit einem 14-jährigen Jungen. Dass dieser Sex stattfand, hat der Beschuldigte zugegeben. Das Gericht sprach ihn schuldig.

Doch trotz Schuldspruch verhängte das Gericht keine Strafe. Wie ist ein solches Urteil möglich? Was ist der Unterschied zu einem Freispruch? Rechtsanwalt Matthias Fricker von der Wohler Kanzlei Fricker Seiler Rechtsanwälte erklärt, in welchen Fällen es zu einem Schuldspruch ohne Strafe kommen kann.

Wie häufig kommt es vor, dass ein Täter trotz Schuldspruch ohne Strafe bleibt?

Matthias Fricker: Diese Fälle sind die absolute Ausnahme. Ich kann mich nur gerade an einen konkreten Fall in meiner Laufbahn erinnern. In aller Regel ist es so: Wenn der Straftatbestand erfüllt ist, gibt es einen Schuldspruch und eine Strafe; wenn der Straftatbestand nicht erfüllt ist, kommt es zu einem Freispruch.

Wir haben es also mit einem sehr seltenen Fall zu tun.

Ja, auch die Ausgangslage ist alles andere als alltäglich. Dass Beschuldiger und Opfer in einem Sexualdelikt nachher noch Kontakt haben und dass die Anwältin des Opfers keine Strafe fordert, ist aussergewöhnlich. Diese Faktoren hatten sicherlich einen Einfluss auf das Urteil. Es ist eine Ausnahmesituation, die man selten antrifft.

Welche Überlegungen können die Richterin zu einem solchen Urteil führen?

Das Gericht hat die Möglichkeit, von einer Bestrafung des Täters abzusehen, wenn Tatfolgen und Schuld geringfügig sind. So, wie ich den Zeitungsartikel interpretiere, sieht das Gericht diese beiden Voraussetzungen als erfüllt. Weil das Opfer selbst sagte, es habe die Tat nicht als Unrecht empfunden und leide nicht unter den Vorfällen, kann man die Tatfolgen wohl als geringfügig einschätzen. Bezüglich der Schuld kann ich mir vorstellen, dass die Richterin den Umstand berücksichtigt hat, dass das Opfer dem Täter ein falsches Alter angab.

Trotzdem hat das Gericht den Täter schuldig gesprochen. Wie passt das zusammen?

Das Gericht kam wohl zum Schluss, dass der Täter mit pflichtgemässer Vorsicht hätte merken müssen, dass sein Sexualpartner minderjährig ist. Deshalb handelte er zumindest fahrlässig. Wegen der Aussagen des Opfers wurde eine Strafe aber als störend erachtet. So ist der Schuldspruch ohne Strafe eine elegante und pragmatische Lösung, um diesen Umständen Rechnung zu tragen.

Was ist der Unterschied zu einem Freispruch?

Wenn der Täter getäuscht wurde und nicht hätte merken können und müssen, dass sein Sexualpartner minderjährig ist, hätte ein Freispruch erfolgen müssen. Das war hier offenbar nicht der Fall. Durch den Schuldspruch konnten dem Täter auch die Kosten auferlegt werden – dies ist für das Gericht ein angenehmer Nebeneffekt. Gleich wie bei einem Freispruch bekommt der Täter aber keinen Eintrag im Strafregister.

Was sind Szenarien, in denen das Gericht einen Schuldspruch ohne Strafe aussprechen kann?

Es gibt drei Szenarien: Erstens – und das trifft auf diesen konkreten Fall zu – wenn das Strafbedürfnis fehlt. Zweitens, wenn der Täter den Schaden deckt oder alles getan hat, um das begangene Unrecht auszugleichen – etwa in Form von Geld, oder bei einer Ehrverletzung durch eine öffentliche Entschuldigung. Drittens, wenn der Täter durch die Folgen seiner Tat bereits so sehr betroffen ist, dass eine Strafe nicht angemessen wäre. Ein Beispiel hierfür ist der Fall des Aargauer Vaters, der wegen fahrlässiger Tötung seines Sohnes verurteilt wurde: Der zweijährige Bub war in der Reuss ertrunken, weil der Vater seine Aufsichtspflicht verletzt hatte. Das Gericht sprach den Vater zwar schuldig, sah aber von einer Bestrafung ab.

Gibt es eine spezielle Bestimmung für sexuelle Handlungen mit Kindern?

Ja. Wenn beide Beteiligten später heiraten oder eine eingetragene Partnerschaft führen, kann ebenfalls von einer Bestrafung abgesehen werden.