Der deutsche Arzt Ingo Malm wehrt sich gegen die Landesverweisung

Urteil Obergericht sieht keinen Härtefall: Darum soll Arzt Ingo Malm des Landes verwiesen werden Das Obergericht hat den deutschen Arzt Ingo Malm wegen Betrugs, Veruntreuung und anderer Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und fünf Jahren Landesverweisung verurteilt. Das nun publizierte Urteil zeigt, warum Malm die Schweiz verlassen soll – der Arzt hat den Entscheid allerdings beim Bundesgericht angefochten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 18.30 Uhr

Geht es nach dem Obergericht, würde eine Ausschaffung von Arzt Ingo Malm nach Deutschland keinen persönlichen Härtefall bedeuten. Bilder: Philippe Rossier, Blick / Severin Bigler

In den letzten Jahren kam Ingo Malm im Aargau immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, zuletzt musste sich der deutsche Arzt im Januar 2021 vor dem Obergericht verantworten. Er hatte trotz Entzug der Bewilligung weiter Patienten behandelt, Rezepte, Arztberichte und Rechnungen auf die Namen anderer Ärzte ausgestellt sowie AHV-Beiträge und Quellensteuern seiner Mitarbeiter nicht an den Staat abgeliefert.

Das Obergericht sprach Malm wegen Betrugs, Veruntreuung, Urkundenfälschung, Steuerdelikten und Misswirtschaft schuldig. Der Arzt, der mit mehreren Praxen hatte Konkurs anmelden müssen, wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten, einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 80 Franken und einer Busse von 10'000 Franken verurteilt. Zudem sprach das Gericht gegen Malm eine fünfjährige Landesverweisung aus.

Malm sieht persönlichen Härtefall bei einer Ausweisung

Dies ist gemäss Ausschaffungsinitiative für straffällige Ausländer eigentlich selbstverständlich. Mehrere von Malms Delikten sind sogenannte Katalogtaten, also strafbare Handlungen, die automatisch einen Landesverweis nach sich ziehen. Andererseits sind die Anforderungen, um EU-Bürger auszuschaffen, aufgrund des Freizügigkeitsabkommens höher. Zudem wehrte sich Malm mit dem Argument, es handle sich um einen persönlichen Härtefall, gegen die Landesverweisung.

Ingo Malm (Mitte) zusammen mit seinem Verteidiger André Kuhn auf dem Weg zur Obergerichtsverhandlung am 21. Januar 2021. Britta Gut

Am Donnerstag wurde das begründete Urteil publiziert – darin heisst es, beim Arzt könne «nicht von einer gelungenen Integration in die Schweizer Werte- und Rechtsordnung gesprochen werden». Negativ ins Gewicht falle insbesondere, dass Malm «vielfältig straffällig wurde und über Jahre hinweg eine Gleichgültigkeit gegenüber Rechtsgütern wie Vermögen Dritter, Vertrauen in die Richtigkeit von Urkunden und finanzielle Sicherheit seiner Arbeitnehmer an den Tag legte».

Obergericht: «Verwurzelung in der Schweiz nicht so ausgeprägt»

Der heute knapp 68-jährige Malm ist im Januar 2006 in die Schweiz gezogen. Grund für die Einreise waren nach seinen Angaben die Arbeitsbedingungen, die damals in der Schweiz besser gewesen seien. Malm hat in Deutschland die Schule besucht, studiert und dort über drei Viertel seines Lebens verbracht. «Die Verwurzelung in der Schweiz ist daher nicht so sehr ausgeprägt, wie bei einem in der Schweiz aufgewachsenen Ausländer, der hier auch die Schule besucht hat und ins Erwerbsleben eingestiegen ist», heisst es im Urteil.

Die fünf Kinder, die beiden Ex-Ehefrauen, die Schwester und der Vater von Malm leben in Deutschland. In der Schweiz lebte der Arzt, der einen Niederlassungsausweis C hat, 2021 bei einem Ehepaar mit drei Kindern. Malm bezeichnete sich als Grossvater der Kinder und sinngemäss als Familienmitglied. Die Wohngemeinschaft ist laut Obergericht vom Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens aber nicht geschützt und deshalb kein Argument gegen eine Ausweisung.

Ingo Malm arbeitete 2021 als Notarzt in Deutschland

Der deutsche Arzt gab bei der Verhandlung an, kein «Vereinsgänger» zu sein, aber viele Leute in der Schweiz zu kennen und hier viele Freunde zu haben. Weitergehende Angaben dazu sei er allerdings schuldig geblieben, heisst es im Urteil. Das Obergericht kommt deshalb zu folgendem Schluss. «Das soziale Netzwerk des Beschuldigten scheint sich vor allem auf seine Wohngemeinschaft zu konzentrieren.»

Zum Zeitpunkt der Verhandlung arbeitete Malm in Deutschland auf Teilzeitbasis als Notarzt – weil er in der Schweiz keine Bewilligung mehr hat. Dies beweist laut Obergericht, «dass ihm in seinem Heimatland seine berufliche Wiedereingliederung ohne weiteres gelungen ist». Auch dies spricht aus Sicht der Richterinnen und Richter gegen einen persönlichen Härtefall bei einer Ausweisung nach Deutschland.

Personenfreizügigkeit schützt kriminelle Ausländer nicht

An der Beurteilung des Obergerichts, dass die Ausweisung von Malm rechtmässig ist, ändert auch das Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU nichts. Mit dem Abkommen «vereinbarte die Schweiz – pointiert formuliert – keine Freizügigkeit für kriminelle Ausländer», heisst es im Urteil. Entscheidend ist bei diesem Punkt die Frage, ob eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung droht, wenn ein verurteilter Ausländer nicht ausgewiesen wird.

Das Obergericht hält fest, die Delinquenz des Beschuldigten habe zu einem immensen finanziellen Schaden von Privatpersonen und des Fiskus geführt. «Damit hat der Beschuldigte gegen gewichtige Interessen sowohl von Privatpersonen als auch des Staats verstossen», heisst es im Urteil. Durch seine Delikte habe Malm gezeigt, dass er seine persönlichen Interessen höher gewichte.

Malms Verteidiger André Kuhn hatte vor Obergericht argumentiert, sein Mandant werde in der Schweiz nie mehr als Arzt tätig sein oder eine Firma gründen, deshalb bestehe keine Gefahr, dass er seine Delikte wiederhole. Die Richterinnen und Richter sehen dies anders, laut ihrem Urteil «bestehen erhebliche Zweifel an einem künftigen Wohlverhalten». Sie gehen also davon aus, dass Malm in der Schweiz durchaus wieder straffällig werden könnte und sehen «eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung».

Fünf Jahre «eher mild» – Urteil beim Bundesgericht angefochten

Das Obergericht äussert sich auch zur Dauer der Landesverweisung – diese kann bis zu 15 Jahren betragen. Das Bezirksgericht Bremgarten hatte sie auf das gesetzliche Minimum von fünf Jahren festgesetzt. Die Oberrichterinnen und -richter beurteilten dies als eher mild, zumal Malm «gleich mehrere Katalogtaten erfüllt hat, ein hohes Interesse an seiner Wegweisung besteht und seine privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz als eher gering zu veranschlagen sind». Weil die Dauer der Landesverweisung von der Staatsanwaltschaft nicht angefochten wurde, sei eine Erhöhung aber nicht möglich.

Das Urteil des Aargauer Obergerichts ist noch nicht rechtskräftig, gegen den Entscheid sind in Lausanne Beschwerden hängig, wie Peter Josi, Medienverantwortlicher des Bundesgerichts, auf Anfrage der AZ sagt. Die Mehrzahl lässt darauf schliessen, dass nicht nur der beschuldigte Arzt, sondern auch die Staatsanwaltschaft den Entscheid angefochten haben. Damit steht noch nicht fest, ob Ingo Malm die Schweiz tatsächlich verlassen muss – wann das Bundesgerichts das Urteil fällt, ist offen.

