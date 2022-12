Maskenpflicht an Schulen: Aargauer Eltern blitzen vor Gericht ab

Waldshut/Bad Zurzach Steigende Preise wegen Inflation: Lohnt es sich für Deutsche schon, ennet der Grenze im Aargau einzukaufen?

Die Inflationsrate in Deutschland steigt und steigt. Und damit auch die Preise in den Supermärkten. Unsere Kollegin vom «Südkurier» machte den Vergleich in der Migros in Bad Zurzach. Sie schaute bei Mehl, Gurken, Eiern und Nudeln erneut genau hin. Das Ergebnis ist eindeutig.