Illegaler Telefonverkauf: Bundesgericht hebt Aargauer Urteil auf

AG-Schwingfest-Ticker Stargast Pirmin Reichmuth mit erfolgreichem Comeback ++ Nick Alpiger kämpft trotz Fingerverletzung weiter ++ Das ganze Fest im Livestream

Am Sonntag geht in Beinwil/Freiamt das Aargauer Kantonalschwingfest über die Bühne. Über 6000 Zuschauer sind in der wunderbaren Arena zugegen. In unserem Liveticker bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden.