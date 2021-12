Keine kleine Verwahrung: Frauenschänder kommt im Frühling frei

Urteil Frauenschänder kommt im Frühling frei – Staatsanwaltschaft hat erfolglos die kleine Verwahrung verlangt Das Bezirksgericht Brugg hat sich diese Woche erneut mit dem Fall eines 67-jährigen Mannes befasst, der mehrere Frauen zuerst betäubt und dann sexuell missbraucht hat. Die Staatsanwaltschaft hat nachträglich eine stationäre Massnahme verlangt, damit der Aargauer im Frühling nicht freikommt. Das Gericht hat den Antrag abgelehnt. Noemi Lea Landolt 15.12.2021, 18.52 Uhr

Als der Beschuldigte 2017 vom Bezirksgericht Brugg verurteilt wurde, zeigte er noch keine Reue. Screenshot Tele M1

Zuerst hat er die Frauen mit dem Medikament Rohypnol betäubt. Dann hat er sie geschändet. Er hat ihnen Elektroschocks verpasst, sie geschlagen oder ihnen Gegenstände in den Mund eingeführt, sodass sie fast erstickt wären. Einige Übergriffe hat er auf Video aufgenommen. Seine Opfer sagten «Nein», versuchten, ihn wegzudrücken oder stöhnten vor Schmerzen. Aber die Frauen konnten sich wegen der sedierenden Wirkung des Medikaments kaum wehren. Und der Mann machte einfach weiter.

Das Bezirksgericht Brugg hat den Aargauer Ende August 2017 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg bezeichnete sein Verhalten in der Urteilsbegründung als «besonders verwerflich», weil er die sexuellen Handlungen an wehrlosen Opfern vorgenommen habe.

Er zeigte keine Reue und entschuldigte sich nicht

Der Beschuldigte hingegen zeigte damals während der mehrtägigen Gerichtsverhandlung keine Reue. Er stellte sich auf den Standpunkt, er habe die Frauen für alles bezahlt, was er von ihnen wollte. In seinem letzten Wort führte er aus, er habe sich entschlossen, sich nicht zu entschuldigen.

«Ich habe nichts Anderes gemacht, als andere Männer, die sich eine Nutte, eine Prostituierte oder eine Hure nehmen.»

Der Prozess ist mehr als vier Jahre her. Seit seine Taten zufällig ans Licht kamen, sind sogar mehr als sieben Jahre vergangen. Damals im März 2014 rückte die Feuerwehr wegen eines Wasserschadens in ein Lagergebäude in Hausen aus. Dort stiess sie auf die Hanf-Indooranlage des heute 67-Jährigen und nahm ihn fest.

Ermittler finden in einem Keller die «Kammer des Schreckens»

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Mannes und stellte fest, dass er auch in Dottikon ein Kellerabteil gemietet hatte. Was die Ermittler da entdeckten, beschrieb der «Blick» später als «Kammer des Schreckens». Hinter einem Gitter gab es Licht, ein Bett, eine Videokamera und einen Fernseher. Hier haben die Übergriffe stattgefunden.

Der Mann kam in U-Haft und später in den vorzeitigen Strafvollzug. Deshalb hat er seine acht Jahre im Gefängnis bald abgesessen.

Gutachter sind sich uneinig über die Rückfallgefahr

Damit der Mann nicht freikommt, hat die Staatsanwaltschaft nachträglich eine stationäre therapeutische Massnahme – besser bekannt als kleine Verwahrung – beantragt. Diese Woche musste das Bezirksgericht Brugg über den Antrag entscheiden.

Das SRF-Regionaljournal Aargau Solothurn war am Prozess am Dienstag dabei, an dem drei Psychiater befragt wurden. Sie stuften die Rückfallgefahr des 67-Jährigen unterschiedlich ein: Einer erachtet sie als gering, der Zweite als mittelgradig und der Dritte als hoch.

Der Beschuldigte selbst bereut seine Taten laut SRF-Bericht inzwischen. Er habe die bald abgesessene Strafe verdient, eine längere Strafe aber nicht, sagte er vor den Richterinnen und Richtern.

Ohne neue Tatsachen keine stationäre Massnahme

Am Mittwochnachmittag hat das Bezirksgericht Brugg das Urteil eröffnet. Der 67-Jährige soll im März freikommen, wenn er seine Gefängnisstrafe abgesessen hat. Ausserdem soll er eine Entschädigung von 29'000 Franken erhalten.

Laut SRF-Beitrag haben die Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter die Anträge der Staatsanwaltschaft einstimmig abgewiesen. Stationäre Massnahmen könnten nur nachträglich angeordnet werden, wenn während des Vollzugs neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchten, begründete das Gericht den Entscheid. Ein neues Gutachten mit einer ungünstigen Prognose reiche nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.