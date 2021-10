Streit um Google-Bewertung endet im Aargau vor Gericht

Urteil Autohändler zeigt Kunde wegen schlechter Google-Bewertung an – dieser wird zuerst verurteilt und dann freigesprochen Sogar ein Stern sei zu viel für diesen Autohändler: Das schrieb ein 31-jähriger Aargauer in einer negativen Google-Rezension. Der betroffene Firmenchef zeigte ihn an, die Staatsanwaltschaft verurteilte den Kunden wegen übler Nachrede. Doch vor Gericht zeigte sich: Die schlechte Bewertung ist gar nicht strafbar. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.10.2021, 19.45 Uhr

Ein Kunde schrieb nach einem Streit mit einem Autohändler eine negative Google-Bewertung – der Fall endete vor Bezirksgericht Kulm. Symbolbild: Stefan Kaiser

Vor zweieinhalb Jahren, im März 2019, erteilte Sandro T. (Name geändert) einem Autohändler in der Region den Auftrag, seinen Nissan 350 Z Roadster zu verkaufen. Was danach genau geschah, ist umstritten – und veranlasste den 31-jährigen Besitzer des Wagens, auf Google eine negative Bewertung über den Autohändler und dessen Firma zu schreiben.

Darin rät Sandro F. «absolut und aus eigener Erfahrung davon ab, ein Fahrzeug in die Obhut dieser inkompetenten Firma zu geben». Zu einem Verkauf seines Autos kam es nicht, deshalb wollte der Besitzer seinen Nissan nach drei Monaten wieder abholen. Dabei kam es zu massiven Unstimmigkeiten mit dem Autohändler, der auch Reparaturen vornimmt und Fahrzeugzubehör verkauft.

Reparatur zu teuer, Arbeiten ohne Auftrag, neue Schäden am Auto?

Dieser habe ihm 2100 Franken in Rechnung gestellt, was den Rahmen bei weitem sprenge. Sandro F. schrieb in der Google-Rezension, der Autohändler habe «ohne mein Einverständnis eine grössere Lackierung vorgenommen, dies in schlechter Qualität». Für die Dachreparatur, die er in Auftrag gegeben habe, seien ihm 450 Franken verrechnet worden, obwohl ein Preis von 350 Franken abgemacht gewesen sei.

Weiter kritisierte der Nissan-Besitzer, sein Auto sei nicht wie vereinbart für den Verkauf aufbereitet worden. Stattdessen weise die rechte Türverkleidung innen Brandspuren auf, die Stossstange sei links und rechts zerkratzt und das Auto sei einer starken Staubbelastung ausgesetzt gewesen. Schliesslich schrieb Sandro T., sein Auto habe beim Abholen einen 1500 Kilometer höheren Tachostand aufgewiesen als zuvor.

Staatsanwaltschaft verurteilt Sandro T. wegen übler Nachrede

«Sogar eine 1-Stern-Bewertung ist aus meiner Sicht ein Stern zu viel», fasste Sandro T. seine Kritik zusammen. Die negative Google-Rezension habe er verfasst, um zu verhindern, dass andere Kunden denselben Ärger mit diesem Herrn hätten, wie er den Geschäftsführer und Inhaber der Autohandelsfirma nannte. Dieser sei «ein richtiger Schnorrer, der immer einen Weg sucht, um den heissen Brei herumzureden», schrieb Sandro T.

Der kritisierte Autohändler liess die negative Bewertung, die heute bei Google nicht mehr abrufbar ist, nicht auf sich sitzen. Er zeigte Sandro T. an, die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm verurteilte diesen per Strafbefehl wegen übler Nachrede zu einer bedingten Geldstrafe von 3200 Franken (20 Tagessätze zu 160 Franken) sowie einer Busse von 400 Franken. Dies akzeptierte der Autobesitzer nicht. Er focht den Strafbefehl an. Deshalb trafen sich die zwei Streithähne am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Kulm.

Autohändler: Schlechte Bewertung schadet mir und meiner Firma massiv

Der Autohändler räumte ein, dass sein Mitarbeiter bei der Aufbereitung des Nissan nicht gut gearbeitet habe – dies habe er auch in der Antwort auf den kritischen Google-Kommentar von Sandro T. geschrieben. Er wehrte sich aber gegen die Vorwürfe, der Kilometerstand sei massiv höher, er habe Arbeiten ohne Auftrag ausgeführt und Schäden am Auto verursacht. Weil diese Punkte nicht korrekt seien, müsse Sandro T. bestraft werden, es gehe nicht an, dass man auf Google einfach falsche Behauptungen über ihn und seine Firma verbreite.

Der Autohändler betonte, die negative Bewertung schade ihm und seiner Firma massiv. Eine schlechte Rezension bei Google wirke sich viel gravierender aus als viele positive. Zudem habe Sandro T. bei der Rücknahme seines Autos ein Protokoll unterschrieben und damit bestätigt, dass der Nissan in einwandfreiem Zustand übergeben worden sei.

Verteidiger: Negative Rezension ist sachlich richtig und nicht strafbar

Sandro T. verweigerte bei der Befragung durch Gerichtspräsident Christian Märki die Aussage und liess seinen Verteidiger reden. Der Anwalt des Nissan-Besitzers beantragte einen Freispruch und begründete dies auf zwei Ebenen. Einerseits hielt der Verteidiger von Sandro T. fest, die Rezension seines Mandanten sei inhaltlich und sachlich richtig. Die Arbeit bei der Aufbereitung des Nissan sei objektiv gesehen schlecht gewesen, dies habe der Autohändler zum Teil sogar zugegeben.

Zudem sei eine negative Rezension gegen einen Berufsmann oder eine Firma strafrechtlich gesehen kein Ehrverletzungsdelikt. Kritik an der beruflichen Qualifikation oder an der Qualität der Arbeit würde den Tatbestand der üblen Nachrede nicht erfüllen – «selbst wenn sie falsch wäre», argumentierte der Verteidiger von Sandro T.

Gericht spricht Sandro T. frei – sagt inhaltlich aber nichts zum Autostreit

Gerichtspräsident Märki folgte dieser Argumentation und verwies auf mehrere Urteile des Bundesgerichts, in denen festgehalten sei, dass negative Äusserungen, die sich auf berufliche Leistungen beziehen, keine Ehrverletzung darstellten. Strafrechtlich könne sich ein Betroffener nicht gegen eine schlechte Google-Bewertung wehren – solange ihm darin keine kriminellen Handlungen vorgeworfen würden.

Märki sprach Sandro T. im aktuellen Fall frei und hielt zugleich fest, das Gericht beurteile den Streit zwischen ihm und dem Autohändler inhaltlich nicht. «Google Rezensionen erlangen eine zunehmende Bedeutung, bei einer Häufung von negativen Bewertungen kann dies für Firmen oder Einzelunternehmer existenzbedrohend sein», sagte der Gerichtspräsident. Betroffene könnten sich zivilrechtlich dagegen wehren, dabei könnten die Paragrafen zum Persönlichkeitsschutz oder unlauteren Wettbewerb zur Anwendung kommen. Bei systematischen Herabsetzungen könnten Betroffene auf diesem Weg eine Berichtigung und Schadenersatz verlangen.