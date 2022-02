Urteil Aargauer Obergericht zwingt eine Mutter, ihr Kind impfen zu lassen Wenn Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben und sich in der Impffrage nicht einig sind, muss ein Gericht entscheiden. Im Aargau hat ein Vater erfolgreich dafür gekämpft, dass sein Sohn gegen diverse Krankheiten geimpft wird – gegen den Willen der Mutter. Noemi Lea Landolt 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die roten Flecken im Gesicht und am Körper sind typisch für Masern. Shutterstock

Ein Familiengericht im Aargau hat einer Mutter die Weisung erteilt, ihren Sohn im Vorschulalter impfen zu lassen. Es geht um Impfungen gegen Diphtherie und Tetanus, gegen Masern, Mumps und Röteln sowie gegen Pneumokokken. Sollte die Mutter der Weisung nicht nachkommen, könnte sie mit einer Busse von bis zu 10'000 Franken bestraft werden, entschied das zuständige Familiengericht. Beim Familiengericht landete der Fall, weil der Vater des Kindes beantragt hatte, dem Gericht die Entscheidung von Gesundheitsfragen für den gemeinsamen Sohn zu überlassen.

Das ist gemäss einem Leitentscheid des Bundesgerichts möglich, wenn sich die sorgeberechtigten Eltern über die Impfung ihres Kindes nicht einigen können. Beim Entscheid soll sich die Kindesschutzbehörde an den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) orientieren, so das Bundesgericht. Nur wenn sich die Impfung aufgrund der besonderen Umstände des konkreten Falles nicht mit dem Kindeswohl vertrage, dürfe von den Empfehlungen abgewichen werden. Im Fall des Jungen gibt es laut dessen Kinderarzt keine Gründe, die gegen eine Impfung sprechen. Deshalb hat das Familiengericht der Mutter die Weisung erteilt, ihn impfen zu lassen.

Für die Mutter ist die Impfung eine Körperverletzung

Diesen Entscheid hat die Mutter nicht akzeptiert. Darum landete der Fall beim Obergericht, genauer bei der dafür zuständigen Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz. Die Mutter argumentiert in ihrer Beschwerde, dass eine Impfung eine Körperverletzung darstelle und der Verzicht auf eine Impfung nur dann eine Kindeswohlgefährdung sein könne, wenn es ein Impfobligatorium gäbe.

Weiter führt sie diverse Nebenwirkungen und Risiken der Impfungen auf, spricht etwa davon, dass die Impfwirkung gegen Mumps «unzureichend» sei und das Durchmachen der Krankheit eine Schutzwirkung vor späteren Krebserkrankungen entfalte.

Der Vater hat für diese Argumente kein Gehör und hält in seiner Beschwerdeantwort fest, die Mutter präsentiere «einfach eine andere, nicht herrschende Meinung vorwiegend aus dem alternativmedizinischen Segment».

Ausufernde Kritik an Impfungen überzeugt das Obergericht nicht

Zu diesem Schluss kommt auch das Obergericht in seinem Urteil. Die Mutter setze sich in ihrer Beschwerde nur indirekt mit dem Entscheid des Familiengerichts auseinander. Im Wesentlichen handle es sich bei ihrer Beschwerde um eine «ausufernde generelle Kritik an den verschiedenen Impfungen», während es im Hinblick auf den Leitentscheid des Bundesgerichts vor allem darum gehen würde, allfällige Unverträglichkeiten ihres Kindes zu thematisieren.

Das Obergericht weist die Beschwerde der Mutter ab. Sie muss ihren Sohn impfen lassen und kann gebüsst werden, wenn sie der Weisung keine Folge leistet. Die Verfahrenskosten von 1000 Franken muss die Mutter berappen. Ausserdem wird sie dazu verpflichtet, dem Vater des gemeinsamen Kindes die Anwaltskosten in der Höhe von rund 1300 Franken zu bezahlen.

Entscheid XBE.2021.73 des Aargauer Obergerichts (Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz) vom 3. Januar 2022.