Doch wieder russisches Uran für Aargauer Atomkraftwerke der Axpo?

Brennelemente Doch wieder russisches Uran für Aargauer Atomkraftwerke? Axpo kann nicht ausschliessen, dass die Lieferung für Beznau und Leibstadt bestimmt ist Die beiden Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt werden mit Brennelementen betrieben, die Uran aus Russland enthalten. Schon im März gab es Forderungen, der Energiekonzern Axpo solle die Verträge mit der Lieferfirma Rosatom kündigen. Doch nun ist offenbar ein russisches Atomschiff mit Uran für die Schweizer AKW unterwegs. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.00 Uhr

Das russische Schiff Mikhail Dudin, hier im September im Hafen von Dünkirchen, transportiert angereichertes Uran aus Russland, das auch in Brennstäben in Schweizer Atomkraftwerken zum Einsatz kommt. Michel Spingler / AP

Ende März forderte die SP Aargau, der Energiekonzern Axpo, der zu 28 Prozent im Besitz des Kantons ist, solle auf russisches Uran für seine Atomkraftwerke verzichten. Zuvor hatte die SRF-Rundschau publik gemacht, dass der gesamte Brennstoff für das AKW Beznau und die Hälfte des Urans für das AKW Leibstadt von der russischen Firma Rosatom geliefert wird. Mit dem Kauf von Brennstoff bei Rosatom werde der russische Angriffskrieg in der Ukraine mitfinanziert, lautete der Hauptkritikpunkt.

Die Axpo müsse so schnell wie möglich auf Lieferungen aus anderen Staaten wie etwa Kanada setzen, verlangte SP-Grossrat Martin Brügger. Dies sei möglich, sagte Brügger mit Verweis auf den Energiekonzern Alpiq, der für sein Atomkraftwerk in Gösgen seit einigen Jahren kein Uran mehr aus Russland beziehe. Beznau ist laut Willibald Kohlpaintner, Leiter der Division Kernkraft der Axpo, jedoch bis 2030 an die Lieferverträge mit Rosatom gebunden, bei Leibstadt laufen die Vereinbarungen bis 2025.

Uran aus Russland könnte in Aargauer Atomkraftwerken landen

Die aktuellen Lieferverträge für Brennelemente aus Russland wolle die Axpo einhalten, neue Verträge mit dem russischen Konzern sollten aber keine abgeschlossen werden, kündigte das Unternehmen im Frühling an. Kohlpaintner sagte, die Axpo prüfe intensiv, «wie wir die Abhängigkeit von russischem Brennstoff verringern können». Wie der «Tages-Anzeiger» am Freitag berichtet, hatte der Konzern im August versichert, es gelange kein Uran aus Russland in die Schweiz, weil die Transportwege aufgrund des Krieges in der Ukraine erschwert oder blockiert seien.

Doch nun ist offenbar ein russisches Schiff mit einer brisanten Ladung unterwegs von St.Petersburg nach Rotterdam: Die «Mikhail Dudin», die angereichertes Uran an Bord hat, soll am Sonntag im holländischen Hafen eintreffen. Umweltorganisationen gehen davon aus, dass das russische Uran danach in die Brennelementefabrik im deutschen Lingen transportiert wird – und von dort weiter in die Schweiz.

Axpo kennt Details der Uranlieferungen aus Russland nicht

Einen Beweis dafür haben sie nicht, aber «Puzzlesteine, die ein stimmiges Bild ergeben», wie Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen dem «Tages-Anzeiger» sagt. So haben die deutschen Behörden zuletzt Exportgenehmigungen für die Schweiz erteilt: Am 20. September für 44 Brennelemente für das AKW Beznau, am 15. Juni für 80 Brennelemente für das AKW Leibstadt. Zum russischen Atomschiff, das derzeit unterwegs ist, sagt Axpo-Sprecher Noël Graber:

«Wir schliessen nicht aus, dass diese Lieferung für Leibstadt oder Beznau verwendet wird.»

Die Axpo kenne die Details der einzelnen Transporte nicht, doch es gebe inzwischen wieder Uranlieferungen aus Russland nach Westeuropa. Graber betont gegenüber dem «Tages-Anzeiger», der Brennstoff für die Atomkraftwerke falle nicht unter die Sanktionen gegen Russland. Deshalb könne das Energieunternehmen die Abnahme des Urans, die vertraglich vereinbart sei, «nicht grundlos ablehnen».

Regierungsrat: Kündigung der Lieferverträge «wird sorgfältig abgewogen»

AKW-Kritiker Matthias Eickhoff findet diese Begründung unhaltbar. Die Axpo selber sei Auftraggeberin für die Uranlieferungen aus Russland und die Verarbeitung in Deutschland. «Sie braucht keine Sanktionen, um die inakzeptable Geschäftsverbindung mit Rosatom zu kappen», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Die Axpo erklärte im Sommer, sie wolle bestehende Verträge nicht kündigen, weil hohe Schadenersatzzahlungen drohten. Der Aargauer SP-Grossrat Martin Brügger sagt;

«Es ist erschreckend, wie abhängig die Kernkraftwerke im Aargau von russischen Lieferungen sind.»

Nach seiner Interpellation hatte sich Ende Juni der Regierungsrat mit dem russischen Uran in Atomkraftwerken der Axpo befasst. Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine bestand laut Regierung «weder Anlass noch Grund dazu, den Vertrag mit Rosatom aufzukünden». Unter den neuen Rahmenbedingungen werde ein solcher Schritt sorgfältig abgewogen, heisst es in der Antwort weiter.

Axpo könnte Atomkraftwerke mit Brennstoffvorrat noch jahrelang betreiben

Allerdings sei die Handlungsfähigkeit der Regierung eingeschränkt, «da die Beschaffung des Kernmaterials mittels privatwirtschaftlicher Verträge erfolgt». Brügger kritisiert, für solche Situationen sei eine entpolitisierte Führung der Axpo nicht förderlich. «Es ging bei bisherigen Entscheiden primär um eine hohe Marge und einen satten Unternehmensgewinn». Davon habe auch der Aargau als Eignerkanton der Axpo profitiert, sagt Brügger und fordert: «Im Energiebereich müssen politische, gesamtenergiewirtschaftliche und ethische Aspekte besser in Firmen wie die Axpo einfliessen.»

Prinzipiell sei eine Unabhängigkeit von spezifischen Uranlieferanten erstrebenswert, scheibt die Regierung. Rosatom habe bis anhin «die Brennmaterialien aber den hohen Qualitätsansprüchen entsprechend und zuverlässig geliefert». Ein Verzicht auf russisches Uran für die Axpo wäre aber möglich, mit dem bereits beschafften Brennmaterial liesse sich der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke für mehrere Jahre sicherstellen.

