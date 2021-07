Unwetter Warum wir trotz Hochwasser im Kanton Aargau kaum nasse Füsse bekamen – Schwachpunkte gibt es aber immer noch Im Aargau verursachten Starkniederschlag und Hagel Millionenschäden. Beim jüngsten Hochwasser kam er dafür relativ glimpflich davon. Die jüngsten Ereignisse zeigten aber auch Schwachpunkte auf, gerade an der Reuss. Und bereits drohen neue Starkniederschläge. Mathias Küng 24.07.2021, 05.00 Uhr

Hochwasser-Hotspot Mellingen während der Unwetter im Aargau. Sarah Kunz

Im Aargau gab es in den letzten Wochen Millionenschäden aufgrund von Starkniederschlägen und Hagel. Beim jüngsten Hochwasser kam er vergleichsweise glimpflich davon. Doch es zeigten sich auch Schwachpunkte. Die Pufferwirkung gerade von Bieler-, Neuenburger- und Vierwaldstättersee hat sich in den letzten zwei Wochen einmal mehr gezeigt. Das gilt genauso für Bodensee und Zürichsee. «Ohne diese Seen», sagt Markus Zumsteg, Leiter der Sektion Wasserbau, Abteilung Landschaft und Gewässer sowie Mitglied des Kantonalen Führungsstabes, «wäre der Aargau viel grösseren Hochwassergefahren ausgesetzt».

Ohne Abmachung mit Bern gäbe es nasse Füsse

Von besonderer Bedeutung auf dem Höhepunkt des Hochwassers war die sogenannte Murgenthaler Bedingung. Demnach muss der Kanton Bern den Abfluss aus dem Bielersee in die Aare senken, sobald auf Höhe von Murgenthal der Durchfluss von 850 m3 Wasser pro Sekunde zu überschreiten droht. Diese Prognoseregulierung ist eingeführt worden, nachdem das System der Juragewässerkorrektion 2005 und 2007 an seine Grenzen kam, und es in den Kantonen Solothurn und Aargau grosse Überschwemmungsschäden gab. Ohne diese Abmachung hätte es letzte Woche entlang der Aare im Aargau verschiedentlich nasse Füsse und mehr gegeben, sagt Zumsteg.

Auch Bern hat Interesse an Hochwasser-Regulierung

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt, mit MeteoSchweiz und den Nachbarkantonen sei eingespielt und funktioniere gut, auch in Bezug auf die Murgenthaler Bedingung, sagt Zumsteg rückblickend. Wurde man letzte Woche in Aarau nicht nervös, als die Aare für kurze Zeit in Murgenthal über 1000 m3 Wasser pro Sekunde trug? Leicht nervös sei man geworden, räumt Zumsteg ein: «Wir waren aber in ständigem Kontakt mit Bern und wussten und sahen ja auch, dass der Abfluss am Wehr sogleich gedrosselt wurde.»

Markus Zumsteg. zvg

Am Bielersee gab es angesichts des hohen Seepegels allerdings auch unwirsche Reaktionen betroffener Anwohner, weil man das Wehr nicht einfach ständig völlig öffnen konnte. Dass Bern deswegen im Aargau vorstellig werden könnte, glaubt Zumsteg nicht: «Bern hat auch ein eigenes Interesse an dieser Aareregulierung im Hochwasserfall. Denn an deren Unterlauf liegen auch bernische und nicht nur solothurnische und aargauische Gemeinden.»

Vierwaldstättersee: Mit Luzern Gespräch suchen?

Anders funktioniert es am Vierwaldstättersee. Hier werden die Unterlieger über die Bewegungen des Reusswehrs informiert. Die Technik dieses Wehrs, so Zumsteg «lässt aber keine Regulierung wie am Bielersee zu, indem der Seeausfluss bei einer Hochwasserwelle aus der kleinen Emme gedrosselt würde. In Situationen wie in der vergangenen Woche besteht an der Reuss in Luzern aus technischen Gründen nur ein sehr kleiner Handlungsspielraum».

Im Juli trat auch der Vierwaldstättersee vielerorts über die Ufer. Keystone

Müsste man also mit Luzern das Gespräch für ein besser regulierbares Wehr suchen? Wenn man dort das Wasser kontrolliert ablassen könnte, wäre das gut, sagt Zumsteg, aber: «Luzern hat das Wehr erst 2011 modernisiert. Das ging nur dank den Landgemeinden, und gegen eine Mehrheit in der Stadt. Ich glaube nicht, dass ein deutlich weitergehendes Begehren von uns Chancen hätte.»

Warum es diesmal besser klappte als im Jahr 2005

2005, als es zu grossen Überschwemmungsschäden kam, waren viele Einsatzkräfte mit einer logistischen Herausforderung konfrontiert, weil Hunderte Tonnen schwere Sandsäcke abgefüllt, transportiert und verlegt werden mussten. Diesmal zeigte sich ein anderes Bild: Das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE) hatte 2,5 km orange Beaver-Schläuche zur Verfügung, die an den bekannten neuralgischen Orten zum Einsatz kamen.

Der Kanton habe genug Schläuche, sagt Zumsteg, zumal sie in Wallbach bald nicht mehr nötig sind. Zudem haben mehrere örtliche Feuerwehren jetzt ebenfalls Beaver-Schläuche. Zudem hat sich die vorsorgliche Bereitstellung von insgesamt 50'000 Sandsäcken bewährt.

In Wallbach wurden aufgrund des Rheinhochwassers Sandsäcke verlegt. Im Bild: Feuerwehrkommandant Daniel Grüter. Hans Christof Wagner

Investitionen zahlten sich aus – Schäden blieben tief

Der Aargau hat zusammen mit den Gemeinden und dem Bund in den vergangenen 15 Jahren viel Geld in einen besseren Hochwasserschutz investiert. Markus Zumsteg ist überzeugt: «Zusammen mit den Gemeinden hat der Kanton die Hausaufgaben gemacht. Dies zahlt sich jetzt aus, die Wasserschäden bleiben tief.» Ausgezahlt haben sich auch die in den letzten Jahren weiter entwickelten Einsatzplanungen, die Ausbildung von Spezialisten und die Beschaffung adäquaten Schutzmaterials. Lob gibt es von Zumsteg für die Zusammenarbeit an der Front zwischen KKE, Feuerwehr, Zivilschutz, Armee und Regionalen Führungsorganisationen.

Realisiert wurden zwischenzeitlich bessere Schutzsysteme im Bünztal, im Surbtal und im Möhlintal. Hier wurden umfang-reiche Projekte mit mehreren Hochwasserrückhaltebecken, einem Gewässerausbau und Revitalisierungen realisiert. Die meisten Rückhaltebecken verzeichneten in den vergangenen Wochen eine Teilfüllung, drosselten den Abfluss und haben dazu beigetragen, dass die weiter unten wohnenden und arbeitenden Menschen mit weniger Wasser zu kämpfen hatten.

Vordemwald: Analyse muss zeigen, wo das Problem liegt

In Vordemwald haben die eben erst realisierten Schutzmassnahmen an der Pfaffnern nicht ausgereicht. Die Pfaffnern flutete in einem nie da gewesenen Ausmass die Talebene und etliche Häuser. Es sind Sofortmassnahmen zur Sicherung der Ufer angelaufen, so Zumsteg. Im nächsten Schritt werde eine Ereignisanalyse zeigen, wie hoch die Abflussmengen und was die Ursachen waren, die zur Überlastung des Systems geführt haben.

Auch an der Aare sind Engpässe an neuralgischen Stellen beseitigt worden. So wurden etwa beim Kraftwerk Aarau und im Staubereich des Kraftwerks Klingnau Dammerhöhungen umgesetzt. Beim Neubau des Kraftwerks Rüchlig wurden diverse Massnahmen verwirklicht. Zudem wurden entlang der ganzen Aare die Auengebiete mit Seitenarmen und überflutbaren Auenwäldern revitalisiert. Diese Auengebiete verzögerten den Abfluss und halfen (und helfen), Abflussspitzen zu brechen.

Beschwerde verzögerte fixen Schutz in Wallbach

An der Reuss wurden in Bremgarten und Windisch die Uferschutzmauern erhöht und mit einem Dammbalkensystem für noch grössere Abflussmengen ausgerüstet. Die Montage dieser Systeme unter grossem Zeitdruck durch die Feuerwehren Bremgarten und Windisch hat hervorragend geklappt und gab der Bevölkerung viel Sicherheit, sagt Markus Zumsteg.

Noch 2021 wird in Wallbach am Rhein ebenfalls mit dem Bau eines solchen Systems begonnen. Hier wäre man beim jüngsten Hochwasser schon am Installieren gewesen, hätte sich der Bau nicht durch eine Beschwerde, der aufschiebende Wirkung zugesprochen wurde, verzögert. Auch in Koblenz wurden die Ufermauern am Rhein erhöht und mit einem mobilen Schutzsystem verstärkt.

Der Grosse Rat hat die Kredite für einen besseren Hochwasserschutz im Wiggertal für Zofingen und Strengelbach sowie ein grosses Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz im Suhrental bereits genehmigt. Das Ereignis hat gerade im Suhrental gezeigt, so Zumsteg, dass diese Investition nötig ist: «Sobald beide Projekte alle Hürden im Genehmigungsverfahren genommen haben, werden sie realisiert.» Gemäss Terminplan für das Projekt Hochwasserschutz Suhrental ist die öffentliche Projektauflage in der zweiten Hälfte 2022 und die Ausführung ab 2024 geplant.

Oberster Reussabschnitt: Handlungsbedarf

An die Grenzen gelangt ist auch die Reuss zwischen Bremgarten und Dietwil. Wenn der Vierwaldstättersee voll ist, hat das System keine Reserven mehr. Ein zusätzliches grösseres Niederschlagsereignis im Entlebuch würde zu einer Überlastung mit Flutungen in der Reussebene führen, analysiert Zumsteg.

Die Reuss trat auch im Freiamt über die Ufer. Kfs Kanton Aargau

Die Hochwasserschutzdämme im obersten Abschnitt des Reusstals sind über 100 Jahre alt. Die ähnlich alten Dämme im zugerischen Hünenberg mussten während des jüngsten Ereignisses notfallmässig verstärkt werden. Zumsteg: «Das zeigt den Handlungsbedarf auch für die aargauischen Dämme deutlich.» Das Baudepartement hat die Planung auf konzeptioneller Ebene bereits vorangetrieben. Das vorliegende Variantenstudium zeige die möglichen Rückhalteräume auf und die Ergebnisse einer Vernehmlassung bei den Begleitgremien liegen vor, so Zumsteg. Im Prozess zur Festlegung eines geeigneten Rückhalteraums wurden detaillierte Flächenauswertungen und Visualisierungen durchgeführt.

Für den Abschnitt Süd (Dietwil-Oberrüti) wird als Nächstes eine vertiefende Studie mit weiteren Variantenkombinationen erarbeitet. Die Abstimmung der Schutz- und Nutzungsinteressen in der Reusslandschaft sei eine Herausforderung, so Zumsteg. Für ihn steht aber fest: «Kanton und Gemeinden haben in den vergangenen Jahren vieles richtig und wenig falsch gemacht, und Kanton und Gemeinden realisieren weitere Verbesserungen. Das zahlt sich jetzt aus.»