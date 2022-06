Wetter heute: Unwetter, Hagel, Starkregen - Warnung im Aargau

Unwetter Die Hitze weicht: Heftige Gewitter, Starkregen und Hagel können folgen Tagelang hat die Hitze die Schweiz im Griff gehalten. Nun sinken die Temperaturen. Doch der Übergang könnte im Aargau ruppig werden. 21.06.2022, 12.58 Uhr

Hagel, Sturmböen, Starkregen und eine hohe Blitzaktivität – das erwartet uns heute Nachmittag und Abend. Gemäss MeteoSwiss ist damit zwischen 14 und 22 Uhr zu rechnen. Mit diesen Wetterkapriolen endet die erste Hitzewelle des Jahres.

Der Wetterdienst MeteoNews schränkt das hauptsächlich betroffene Gebiet dabei auf die Berge ein. Am Abend dann müsse auch im Flachland mit teilweise kräftigen Gewittern gerechnet werden. Und weiter heisst es im Wetterblog: «Die Gewitter haben dabei durchaus das Potenzial, dass sie kräftiger ausfallen und neben Starkregen lokal auch Hagel und in der Nähe von Gewittern Sturmböen bringen können.»

Wo die Gewitter am kräftigsten ausfallen werden, ist laut den Wetterfröschen allerdings unklar. «Rein von den Gewitterparametern her ist aber die Ostschweiz am Abend am meisten gefährdet», schreibt MeteoNews.

Mehr zur Wettersituation in unserem Ticker.

Unwettergefahr der Stufe 3: Erhebliche Gefahr möglich (schraffierte Fläche). MeteoSwiss

(jk/sat)