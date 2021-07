Hochwasser im Aargau: Erste Bäche treten über Ufer

Unwetter Der Hochwasser-Peak im Aargau kommt noch – so können Sie vorsorgen Im Aargau stiegen am Dienstag die Pegel vor allem in Bächen, aber auch in Reuss und Aare aufgrund neuer Niederschläge stärker und schneller als erwartet. Erste Bäche traten lokal über die Ufer. Etliche Uferwege wurden überschwemmt. Schon ab Mittwochabend drohen neue intensive Niederschläge. Mathias Küng 13.07.2021, 19.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Reuss bei Bremgarten. Toni Widmer Die Reuss bei der Baustelle der Umfahrung Mellingen. Leserreporter Hauptstrasse Ehrendingen-Lengnau: Hier floss das Wasser vom Hang auf die Strasse. Feuerwehr Ehrendingen Ein reissendes Gewässer: Die Suhre am Dienstag um die Mittagszeit, kurz vor der Einmündung in die Aare in der Aarauer Telli. Katja Schlegel Der Sengelbach tritt in der Aarauer Telli bei der Einmündung in die Aare über die Ufer und überschwemmt eine Fussgängerbrücke. Katja Schlegel Der Sengelbach beginnt damit, auch das seitliche Ufer zu überschwemmen. Katja Schlegel Aufgrund der zu erwartenden Regenfälle der nächsten Tage wurde in Windisch entschieden, das Dammbalkensystem entlang des Spinnereikanals einzubauen. Michael Hunziker Auch hier bei Windisch ist der Pegelstand bedrohlich angewachsen. Michael Hunziker / Aargauer Zeitung Die Limmat überflutet den Uferweg beim Landvogteischloss in Richtung Ennetbaden. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Zentimeter unter Wasser. Pirmin Kramer Die Limmat im Bäderquartier: Auf der Ennetbadener Seite (rechts) wird am Dienstagabend der Hochwasserschutz installiert. Dafür werden Bretter ans Geländer montiert. Dies hat die Stützpunktfeuerwehr Baden zusammen mit dem Regionalen Führungsorgan entschieden. Pirmin Kramer In Wildegg flutete der Aabach die Bahnunterführung – nicht zum ersten Mal. AZ-Leserbild Bauarbeiten an der neuen Aarauer Kettenbrücke: Auch hier ist der Wasserstand höher als sonst. Larissa Gassmann Noch gestern ragte die Treppe höher aus dem Wasser. Larissa Gassmann Zweige werden beiseitegeschafft: Derzeit werden Aufräumarbeiten durchgeführt. Larissa Gassmann Die Feuerwehr sichert am Dienstag das Aare-Ufer in Brugg mit Beaver-Schläuchen. Maja Reznicek In Wildegg ist wegen des überlaufenden Aabachs eine Unterführung gesperrt worden. AZ Leserbild Bei Sins überflutet die Reuss die Landschaft. AZ Leserbild Hier an der Reuss kann vorerst nicht mehr gegrillt werden. AZ Leserbild Genauso ist der Pegelstand auch in Bremgarten bedrohlich hoch. AZ Leserbild Die Reuss droht die Bremgartner Altstadt zu überfluten. AZ Leserbild Die Reussbrücke wird von den Wassermassen schon fast erreicht. Toni Widmer Äste und ganze Baumstämme werden durch die Stadt geschwemmt. Toni Widmer Am Wehr bilden sich Wellen. Toni Widmer Auch zwischen Unterlunkhofen und Rottenschwil ist die Reuss über die Ufer getreten. Toni Widmer Auch der Flachsee ist bei Unterlunkhofen über die Ufer getreten Toni Widmer Das Hochwasser-Rückhaltebecken der Bünz bei Wohlen beginnt sich zu füllen. Toni Widmer Zwischen Anglikon und Dottikon an der Bünz ist das Hochwasser bereits angekommen. Toni Widmer Das Rückhaltebecken des Erusbach bei Hilfikon (Villmergen) beginnt sich zu füllen. Toni Widmer Auch der Pegelstand des Fischingerbach bei Obermumpf im Fricktal ist bedrohlich hoch. Hans Christof Wagner Der Fischingerbach passt noch ganz knapp unter der Brücke durch. Hans Christof Wagner

Im Aargau erwartete man am Dienstag aufgrund der Prognosen eigentlich, dass es an der Wasserfront vergleichsweise ruhig bleiben werde. Doch statt der etwa im Raum Aarau/Lenzburg erwarteten 20 bis 50 Millimeter (mm) Regen fielen zum Beispiel in Schafisheim 70 Millimeter Regen. Auch in der Innerschweiz und in anderen Regionen gab es erneut ergiebige Niederschläge. In der Folge stiegen die Pegel der Flüsse im Aargau schneller als erwartet an, so Simon Werne, Fachspezialist Wasserkraft und Pikettdienst Hochwasser im Departement von Stephan Attiger.

Das kann man jetzt tun, um sich zu schützen Wir fragten bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV), welche Vorkehrungen jetzt Sinn machen, um Schäden zu vermeiden. Lorna Oliver, Fachspezialistin Kommunikation, empfiehlt: Wetteralarm-App installieren, Warnungen für gewünschte Orte abonnieren – so wird man rechtzeitig vor Ereignissen gewarnt. Vorsorge gegen Sturm: Lose Gegenstände versorgen, befestigen, Fenster und Türen schliessen, aussen liegende Fensterläden fixieren, Sonnen- und Lamellenstoren hochziehen. Vorsorge gegen Hagel: Storen hoch! Moderne Fenster sind ein vielfaches widerstandsfähiger als Lamellen- und Sonnenstoren. Hochwasser, Oberflächenabfluss durch Starkregen: Informieren Sie sich, ob Ihr Gebäude in einem Gefahrengebiet ist. Nicht nur Gebäude an Seen und Flüssen sind gefährdet, sondern auch in Hanglagen und Senken muss mit Überschwemmung gerechnet werden. Standortabfrage via: www.schutz-vor-naturgefahren.ch Bei Überschwemmungsgefahr, aber nur solange noch kein Wasser ins Haus eingedrungen ist, empfiehlt Lorna Oliver: Fenster und Türen schliessen, wertvolle Dinge im Untergeschoss an einen sicheren Ort bringen (auf ein Gestell, ins Erdgeschoss etc.), undichte Stellen abdichten (mit Sandsäcken, Balken, Plastikblachen und Ähnlichem). (mku)



Auch Bäche schwellen an, Hochwasserstufe 4 für die Suhre

Das gilt insbesondere für die Aare, die Reuss und den Rhein. So kommt nach Niederschlägen in der Innerschweiz via den übervollen Vierwaldstättersee viel Wasser die Reuss hinunter. Sie transportierte am Dienstag um 17.30 Uhr 685 m3 Wasser pro Sekunde, Stunden zuvor waren es noch rund 450 m3 gewesen. Die Emme bringt ihrerseits viel Wasser in die Aare. Dazu kommt der Abfluss aus dem randvollen Bielersee, der seinerseits viel Wasser aus dem randvollen Thunersee aufnehmen muss. In der Folge transportierte die Aare zwischenzeitlich knapp 800 statt wie zuvor 700 m3 Wasser pro Sekunde.

Doch sind inzwischen auch viele Bäche in der Hochwasserstufe 2 (mässige Gefahr), einige in Stufe 3 (erhebliche Gefahr), die Suhre gar in Stufe 4 (grosse Gefahr). Die Bilder der tosenden Suhre vor der Einmündung in die Aare lassen unschwer erahnen, dass diese Einstufung ihren guten Grund hat.

Die Suhre rauscht in die Aare. uhg

Beaverelemente in Wallbach und Brugg aufgestellt

Der Kantonale Führungsstab erwartete, dass verschiedene Pegel bis am Abend weiter steigen würden. So wurden bereits die Beaver-Elemente in Wallbach am Rhein und in Brugg aufgestellt, in Bremgarten wurden die Sperrelemente verstärkt. Am Rhein wurde erst am Abend die Abflusspitze erwartet. Laut Simon Werne rechnete man bei Rheinfelden mit 3000 m3 Wasser/Sekunde, eventuell gar mit mehr. Um 17.30 Uhr wurden laut Kantonalem Führungsstab 3097 m3 gemessen.

Hochwasserspitze dürfte von Donnerstag auf Freitag eintreffen

Werne erwartet aber erst in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag die Hochwasserspitze: Am Mittwoch erwarte man regenmässig zwar am Morgen etwas Entspannung, aber schon am Abend drohen weitere Niederschläge, ebenso am Donnerstag. Böden und Gewässer sind schon stark belastet. Und diesmal dürfte die Thur in der Ostschweiz zusätzlich viel Wasser in den vollen Bodensee tragen, das dann via Rhein abfliesst.

An manchen Stellen wie hier auf der östlichen Seeuferpromenade in Rorschach schwappte der Bodensee am Dienstagabend bei Wellengang bereits über das Ufer. Ralph Ribi

Kann Murgenthaler Bedingung eingehalten werden?

Trotz der vorausgesagten neuen intensiven und andauernden Niederschläge sollte gemäss den Prognosen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) aber die Murgenthaler-Bedingung (Abfluss der Aare in Murgenthal maximal 850 m3/s) eingehalten werden können. Dies sagt Simone Britschgi, Sprecherin des Departements von Stephan Attiger. Allerdings seien die Jura-Seen voll und die Böden wassergesättigt. «Es könnte sein», so Britschgi weiter, «dass die 850 m3/s überschritten werden, je nachdem, wie stark die Niederschläge über dem Emmental und im übrigen Einzugsgebiet der Aare zwischen Bielersee und Aarau niedergehen».

Mellingen: Reuss stieg viel schneller an als erwartet

In Mellingen beispielsweise erwartete man gestern Vormittag noch nicht, dass die Reuss schon am selben Tag so viel mehr Wasser führen würde. Laut Gemeindeschreiber Beat Deubelbeiss waren die Sandsäcke aber bereits verladen, das Bauamt und die Feuerwehr in Bereitschaft. Die neuralgischen Punkte in Mellingen an der Reuss kenne man, und könne sogleich agieren, wenn sich die Lage verändern sollte.



Das traf dann ein, und Mellingen setzte seine Massnahmen um . Am Nachmittag etwa wurden die sogenannten Elefantenfüsse auf Einlaufschächte montiert, um diese zu sichern. Der mittlerweile unter Wasser stehende Reussuferweg wurde gesperrt, ebenso die Fussgängerbrücke. Wie oben bereits beschrieben, wurden um 17.30 Uhr bei Mellingen 685 m3 Wasserdurchfluss/Sekunde gemessen.

Und auch in Bremgarten überflutete die Reuss die Ufer:

AZ

2005 brachte Hochwasser bis 854 m3 pro Sekunde

Zum Vergleich: Letzten Freitag flossen nach Niederschlägen in der Innerschweiz an der Reuss in Mellingen bis 650 m3 Wasser pro Sekunde durch. Im Mittel trägt die Reuss hier im Juni/Juli sonst in der Regel um 200 bis 250 m3. Man erwartet nach weiteren Niederschlägen am Donnerstag/Freitag eine neue Spitze von 700 bis 750 m3/Sekunde. Das könnte dann Gefahrenstufe 4 bedeuten. So schlimm, wie es beim Hochwasser im Jahr 2005 mit 854 m3/Sekunde war, erwartet man aber nicht. Gemeindeschreiber Deubelbeiss: «Wir bereiten uns bestmöglich vor.»

Gefahr von Hangrutschen - den Wald meiden! Weil die Böden derart gesättigt und durchnässt sind, steigt die Gefahr von Hangrutschungen, von Hangmuren, gerade an Hängen mit einer Steigung von etwa über 20 Grad. Laut Elizabeth Jacobs, Fachspezialistin Rohstoffe und Geologie im Departement von Stephan Attiger, können Hangrutschungen und –muren gerade dort passieren, wo die Deckschicht (z.B. Humus) auf einer lockeren Gesteinsschicht oder auf Festgestein aufliegt und gleiten kann. Elizabeth Jacobs empfiehlt dringend, derzeit keine Spaziergänge im Wald zu unternehmen. Bei den letzten starken Unwettern seien viele Äste an- oder abgebrochen, die aufgrund der Nässe zusammen mit starkem Windböen jederzeit zu Boden fallen können. Auch von den letzten Unwettern entwurzelte, aber noch stehende Bäume könnten ebenfalls jederzeit umfallen. Jacobs ruft auf: «Meiden Sie jetzt den Wald und nehmen Sie auch Wetterwarnungen der Meteorologen bitte ernst. Vermeiden Sie auch den Aufenthalt oder Spaziergänge in der Nähe von Gewässern.»