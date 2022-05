Untersuchung Transport nur in Handschellen und veraltete Zellen: Anti-Folter-Kommission kritisiert Kapo Aargau Eine Delegation der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter hat das Polizeikommando in Aarau und zwei Stützpunkte besucht. Der Regierungsrat will nicht alle Empfehlungen umsetzen. Noemi Lea Landolt 19.05.2022, 05.00 Uhr

Ihren Besuch startete die Delegation der Anti-Folter-Kommission im Polizeikommando in der Aarauer Telli. Chris Iseli

Als die Delegation der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) am 2. Juni 2021 das Polizeikommando der Kapo Aarau betrat, hat sie dort niemand erwartet. Der Besuch war unangekündigt. Die Mitglieder der Kommission interessierten sich unter anderem für die fünf Einstellzellen im Kommando, wo Personen nach der Verhaftung für höchstens einige Stunden vorübergehend festgehalten werden.

Zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2021 wurden 855 Personen in einer der insgesamt 36 Einstellstellzellen im Kanton festgehalten. Darunter 91 Jugendliche.

Ihre Eindrücke hat die Delegation in einem Bericht festgehalten, der später dem Regierungsrat zur Stellungnahme vorgelegt wurde. Sowohl der Bericht als auch die Stellungnahme sind kürzlich publiziert worden.

Die Atmosphäre eines Verlieses

Die Zellen im Polizeikommando in der Aarauer Telli seien zwar alt und nicht barrierefrei, heisst es im Bericht. Aber sie seien sauber und für Aufenthalte von maximal einigen Stunden zweckmässig eingerichtet. Mit den vier Zellen im Stützpunkt Schafisheim, die im 2020 eröffneten Gebäude untergebracht sind, war die Delegation zufrieden. Diese seien sehr sauber, modern und zweckmässig eingerichtet.

Ganz anders die beiden Zellen im Polizeistützpunkt Aarau-Amtshaus. Diese seien veraltet und selbst für Inhaftierungen von einigen Stunden nicht geeignet, so die Kommission. Die Zelle im Untergeschoss habe die «Atmosphäre eines Verlieses», heisst es im Bericht.

«Wie in einem Verlies»: Zelle bei Kapo-Stützpunkt Amtshaus Aarau in der Kritik. Katja Schlegel

Zwar wurde der Delegation mitgeteilt, dass die Zelle im Untergeschoss nicht mehr eingesetzt werde. Die Kommissionsmitglieder entdeckten aber eine Kritzelei auf der einen Wand mit einem männlichen Vornamen und «12/12/2020». Zumindest sechs Monate vor dem unangekündigten Besuch befand sich im «Verlies» also noch ein Mann in Gewahrsam. Die Anti-Folter-Kommission empfiehlt der Kapo, die beiden Zellen so rasch wie möglich nicht mehr zu nutzen.

Endgültig von Bestandsliste streichen

Der Kapo sei bewusst, dass die Zelle veraltet ist, schreibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme. In den kommenden Jahren werde in der Telli ein neues Polizeigebäude gebaut und das bestehende Polizeikommando saniert. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werde der Stützpunkt im Amtshaus Aarau aufgegeben beziehungsweise in die Telli umziehen.

Die Zelle im Untergeschoss werde aber grundsätzlich nicht mehr verwendet und soll laut Regierungsrat «endgültig von der Bestandsliste gestrichen werden».

Kein Alarmknopf im Gefangenentransporter

Nebst den Zellen hat sich die Delegation auch die Fahrzeuge zeigen lassen, in denen Gefangene transportiert werden. Diese sind unterschiedlich ausgebaut, verfügen aber typischerweise über zwei Einzelzellen (0,64 m2) sowie eine Zelle mit einem zusätzlichen Platz für eine Begleitperson (2,61 m2). Die Zellen sind von der Fahrkabine aus über eine Videokamera einsehbar. Einen Alarmknopf oder Gegensprechanlage gibt es nicht. Die inhaftierten Personen können sich über Rufen, Klopfen oder Gestikulieren bemerkbar machen.

Das kritisiert die Anti-Folter-Kommission. Sie empfiehlt der Kapo, die Zellen in den Fahrzeugen mit einer automatischen Gegensprechanlage auszustatten. Zudem regt sie an, vulnerable Personen und Jugendliche «in der Regel» mit sonstigen Polizeifahrzeugen zu transportieren.

Dass alle inhaftierten Personen für den Transport mit Handschellen gefesselt werden, kritisiert die Anti-Folter-Kommission ebenfalls. Die Kapo argumentierte, die Fesselung erfolge insbesondere zum Schutz der Mitarbeitenden. Das sei zwar nachvollziehbar, so die Kommission. Trotzdem ist sie der Ansicht, dass Fesselungen nicht schematisch, sondern nur nach einer individuellen Risikobewertung angewendet werden dürfen.

Die Fesselung während Gefangenentransporten hatte die Anti-Folter-Kommission bereits 2015 in ihrem Bericht zum Besuch im Polizeigefängnis Zürich kritisiert. Auch dort hielt der Polizeikommandant fest, die Fesselung erfolge ausschliesslich aus Sicherheitsgründen.

Fesselung ist «ausdrücklich zulässig»

Der Aargauer Regierungsrat hält in seiner Stellungnahme fest, dass die Fesselung «ausdrücklich zulässig» und unter dem Aspekt der Sicherheit sowie zur Sicherstellung des Transports stets gerechtfertigt sei. Eine ausreichende individuelle Risikobewertung sei in der Regel nicht möglich. Auch vordergründig ungefährliche Personen könnten während einer Inhaftierung in einen Ausnahmezustand verfallen oder sogar gewalttätig werden, so die Regierung. Sie will an dieser Praxis nichts ändern.

Der Regierungsrat will die Fahrzeuge auch nicht nachträglich mit einer Gegensprechanlage ausrüsten. Die Kommission habe festgestellt, dass inhaftierte Personen während der Fahrt grundsätzlich die Möglichkeit hätten, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn die Fahrzeuge ersetzt werden müssen, werde hingegen geprüft, ob ein Modell beschafft werden soll, das entsprechend ausgestattet ist.

So arbeitet die Anti-Folter-Kommission Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) ist von Bund und Kantonen unabhängig. Sie überprüft die Situation von Personen im Freiheitsentzug und besucht zum Beispiel Gefängnisse oder Psychiatrische Kliniken. Zu jedem Besuch verfasst die Kommission einen Bericht und übermittelt diesen den zuständigen Behörden zur Stellungnahme. «Das Ziel des Dialogs mit den Behörden ist es, die Behandlung und Situation der Personen im Freiheitsentzug zu verbessern sowie Folter und andere unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlungen oder Strafen vorzubeugen», heisst es auf der Website. Die Kommission besteht aus zwölf Mitgliedern, die für eine Amtszeit von vier Jahren vom Bundesrat gewählt werden. Die Mitglieder sind Expertinnen und Experten aus den Bereichen Menschenrechte, Medizin, Psychiatrie sowie Straf- und Massnahmenvollzug.