Aargauer Kantonsschulen: So läuft die grosse Befragung

Untersuchung Die Aargauer Kantonsschulen sind auf dem Prüfstand – so läuft die grosse Befragung zur politischen Neutralität Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer werden zur politischen Neutralität an den Kantonsschulen befragt. FDP-Grossrat Adrian Schoop wünscht sich Leitlinien im Umgang mit politischen Themen an Schulen, die Jungfreisinnigen können sich gar personelle Konsequenzen vorstellen.

Bildungsdirektor Alex Hürzeler beim Schulbesuch an der Neuen Kantonsschule Aarau. Der Regierungsrat hat den Vorstoss von Adrian Schoop entgegengenommen. Severin Bigler

Die öffentlichen Schulen sind zur politischen Neutralität verpflichtet, so steht es im aargauischen Schulgesetz. Ob sich die hiesigen Kantonsschulen auch tatsächlich an diese Vorgabe halten, wird jetzt untersucht. Am Dienstag hat der Grosse Rat ein Postulat von Adrian Schoop (FDP) überwiesen, das eine solche Untersuchung zur Einhaltung der politischen Neutralität an den Mittelschulen verlangt.