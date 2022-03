Winterhilfe Aargau: Neu werden auch Sportaktivitäten unterstützt

Wer sich sportlich betätigen will, sich die Aktivitäten aber nicht leisten kann, soll in Zukunft auch von der Winterhilfe Aargau Unterstützung erhalten können. Sie will damit Übergewicht entgegenwirken. Das Angebot richtet sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene.

Alessandro Crippa 16.03.2022, 16.24 Uhr