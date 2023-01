Unterstützung Bewerbung, Kündigungsschreiben, Behördenbriefe: Diese Aargauer Stellen bieten Ihnen administrative Hilfe Wer bei der Alltagskorrespondenz oder im Bewerbungsprozess Unterstützung benötigt, findet bei diversen Organisationen Rat. Livia Häberling Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Viele Menschen sind froh um Unterstützung beim Bewerbungsprozess. Bild: Keystone

Herr K. hatte Pech. An der Bratpfanne hat er sich die Hand verbrannt, im Oktober war das. Jetzt sitzt er mit Gipsschiene in der Empfangshalle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Aargau, zieht mit der anderen Hand einen Stapel Couverts aus dem Rucksack und sagt: «Ich weiss überhaupt nicht, was die da wollen.»

Das weiss Berta Hürlimann auch noch nicht, aber sie wird nun versuchen, es herauszufinden. Als eine von zwölf Freiwilligen engagiert sich die Juristin seit drei Jahren ehrenamtlich für den Schreibdienst des SRK Aargau, der Hilfesuchenden Unterstützung bei ihrer Alltagskorrespondenz bietet. Das kann ein Bewerbungsschreiben sein oder ein Brief an den Vermieter, eine Vertragskündigung oder eine Reklamation.

«Die Problemstellung ist immer wieder eine andere», sagt Hürlimann. Bei Herrn K., der in der Schweiz keinen festen Arbeitgeber hat, steht die Unfallmeldung an die Sozialversicherungsanstalt an, wie sie im Gespräch bald herausfindet. Bis das Formular unterschrieben im Briefumschlag liegt, wird eine Stunde vergehen – Herr K. hat neben den Unterlagen auch Zeit mitgebracht. Zu jedem Gesprächsdetail fällt ihm eine Anekdote ein.

Persönliche Beratung ohne Voranmeldung

Dass Menschen deutscher Muttersprache beim Schreibdienst Unterstützung suchen, komme etwa in einem von zehn Fällen vor, schätzt Beatrice Illi. Einmal im Monat leistet sie einen Freiwilligeneinsatz für den Schreibdienst, heute gemeinsam mit Berta Hürlimann. Meistens würden die Hilfesuchenden eine andere Sprache sprechen, seien nicht in der Schweiz aufgewachsen. Das ist auch der Grund für ihr Engagement: «Wenn ja schon deutschsprachige Personen Mühe haben mit Amtskorrespondenz, wie muss es denen gehen, die eine andere Muttersprache haben?»

Berta Hürlimann (l.) und Beatrice Illi engagieren sich beim Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Aargau im Schreibdienst als Freiwillige. Bild: Livia Häberling

Die meisten Hilfesuchenden stammten aus Afghanistan, Syrien oder anderen östlichen Ländern. Um das Angebot möglichst niederschwellig zu halten, ist keine Voranmeldung nötig. Wer Beratung in Anspruch nimmt, bezahlt symbolisch einen Fünfliber. An diesem Freitagnachmittag bleibt Herr K. der einzige Klient, auch schon sei gar niemand gekommen, erzählt Illi, an anderen Tagen sind es vier oder fünf Personen.

Auch Muttersprachige finden Unterstützung

Der Schreibdienst des SRK Aargau ist als Integrationsangebot aufgebaut und hat primär Fremdsprachige im Fokus. Probleme mit Alltagskorrespondenz können allerdings auch bei Personen entstehen, die keine Probleme mit der deutschen Sprachen bekunden.

So bietet etwa die SchreibBar des Vereins Lesen und Schreiben Aargau Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen, bei der Korrektur von Texten oder bei Bewerbungsunterlagen. Der Service findet immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr in der Stadtbibliothek Aarau statt und ist kostenlos.

Hier wird administrative Hilfe geboten Region Aarau SchreibBar: Formulare ausfüllen, Bewerbungen schreiben, Texte korrigieren; Donnerstag, 18 bis 20 Uhr; Stadtbibliothek Aarau, Graben 15, 5000 Aarau. Website. Schreibdienst SRK Aargau: Unterstützung bei Briefen, Formularen, Kündigungsschreiben, Bewerbungsunterlagen etc.; Freitag, 16 bis 18 Uhr; Buchserstrasse 24, 5000 Aarau. Website. Trinamo AG: Bewerbungsdossier-Werkstatt für Stellensuchende mit Wohnsitz im Kanton Aargau; Termine nach Vereinbarung; Wässermattstrasse 8, 5001 Aarau. Website. Region Baden Jugendarbeit Wettingen: Bewerbungsatelier für Jugendliche vor Ort oder online; Termin nach Absprache; Schartenstrasse 40, 5430 Wettingen. Website. Schreibdienst SRK Aargau: Unterstützung bei Briefen, Formularen, Kündigungsschreiben, Bewerbungsunterlagen etc.; Donnerstag, 17 bis 19 Uhr; Sonnenbergstrasse 53, 5408 Ennetbaden, oder Dienstag, 17 bis 19 Uhr; Mellingerstrasse 19, 5401 Baden. Website. Verein Lernwerk: Bewerbungsdossier-Werkstatt für Stellensuchende mit Wohnsitz im Kanton Aargau; Termine nach Vereinbarung; Limmatauweg 9, 5408 Ennetbaden. Website. Region Rheinfelden Trinamo AG: Bewerbungsdossier-Werkstatt für Stellensuchende mit Wohnsitz im Kanton Aargau; Termine nach Vereinbarung; Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden. Website. Region Wohlen Jugendarbeit Bremgarten: Bewerbungsbüro für Jugendliche; Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, und Freitag, 16 bis 18 Uhr; Postfach 558, 5620 Bremgarten. Website. Jugendtreff Muri 13: Bewerbungsunterstützung für Jugendliche; Termine auf Anfrage; Seetalstrasse 13, 5630 Muri. Website. Offene Jugendarbeit Wohlen: Bewerbungsbüro für Jugendliche; Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, sowie Donnerstag und Freitag, 16 bis 18 Uhr; Sorenbühlweg 4a, 5610 Wohlen. Website. Trinamo AG: Bewerbungsdossier-Werkstatt für Stellensuchende mit Wohnsitz im Kanton Aargau; Termine nach Vereinbarung; Gewerbering 25, 5610 Wohlen. Website. Schreib- und Bewerbungsatelier: Bewerbungen und Lebensläufe, Lesehilfe bei amtlichen Dokumenten etc.; Mittwoch, 15 bis 17.15 Uhr, ohne Voranmeldung, ansonsten auf Anfrage; Aarauerstrasse 9, 5734 Reinach. Website. Region Zofingen Stiftung Wendepunkt Oftringen: Bewerbungsdossier-Werkstatt für alle Stellensuchenden; Termine mittwochs und freitags, nach Vereinbarung; Parkweg 6, 4665 Oftringen. Website.

Auch die Caritas Aargau bietet administrative Unterstützung im Alltag. In Aarau, Frick, Oftringen und Wohlen helfen Freiwillige einmal wöchentlich beim Ausfüllen von Formularen, bei Telefonaten oder beim Verfassen von Briefen. Auch Unterstützung bei der Wohnungssuche wird angeboten, etwa bei der Inseratesuche, beim Ausfüllen der Anmeldeformulare oder zur Vereinbarung von Besichtigungsterminen. Bis vor einiger Zeit bot Caritas zudem den sogenannten «Digi-Treff» zur Förderung der digitalen Fitness. Mangels Nachfrage wurde dieses Angebot jedoch eingestellt.

Bewerbungstipps für Jugendliche und Erwachsene

Unentgeltliche Unterstützung mit den Bewerbungsunterlagen bietet etwa die Trinamo AG in den drei Bewerbungsdossier-Werkstätten in Aarau, Wohlen und Rheinfelden. Dort können Stellensuchende an eingerichteten PC-Arbeitsplätzen ihre Unterlagen zusammenstellen. Eine erfahrene Betreuungsperson steht unterstützend zur Seite. Eine solche Bewerbungsdossier-Werkstatt für Stellensuchende bietet auch der Verein Lernwerk – seit Januar nicht mehr in Ennetbaden, sondern in Brugg.

Für stellensuchende Jugendliche bestehen spezielle Angebote. So etwa bieten die Jugendtreffs oder Jugendarbeiten in Wohlen, Muri, Bremgarten oder Wettingen Unterstützung bei der Aufbereitung des Bewerbungsdossiers an.

