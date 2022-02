Untersiggenthal: Aargauer Tierheime ziehen ein Pandemie-Fazit

Untersiggenthal «Die Leute waren ungeduldiger»: Aargauer Tierheime ziehen ein erstes Pandemie-Fazit – und erwarten bald mehr Gäste Mancherorts wurden in der Pandemiezeit vermehrt Haustiere angeschafft. Kommen jetzt mit dem Massnahmen-Ende mehr Tiere ins Tierheim? Wie ein Besuch beim Aargauischen Tierschutz in Untersiggenthal zeigt, ist die grosse Welle bislang ausgeblieben. Sarah Kunz und Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

ATS-Präsidentin Astrid Becker mit Katze Tasie. Sie ist momentan einer der wenigen Gäste im Untersiggenthaler Tierheim. Valentin Hehli

Während der Pandemie stieg in der Schweiz die Nachfrage nach Haustieren. Mancherorts, etwa im luzernischen Tierheim «Paradiesli», spürt man jetzt, dass vor allem Pandemiehunde wieder abgegeben werden. Schliesslich kehrt man jetzt wieder zurück ins Büro, fliegt wieder in die Ferien, hat weniger Zeit zum Gassi-Gehen als in der Krise. Im Aargau ist die Situation bis jetzt hingegen noch nicht dramatisch, wie eine Umfrage der AZ zeigt.

Bei der Ankunft im Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins (ATs) in Untersiggenthal herrscht eine ungewöhnliche Stille. Es ist ruhig, Dauergäste gibt es derzeit nur wenige. Etwa 30 Tiere sind hier momentan untergebracht, viele von ihnen sind Findeltiere. Die berühmtesten unter ihnen: die beiden in Bremgarten ausgesetzten Husky-Welpen Anuk und Suka. Besuchen dürfen wir sie aber nicht. Derzeit befinden sie sich noch in Quarantäne.

Die Husky-Welpen Anuk und Suka wurden vor zwei Wochen im Wald von Bremgarten ausgesetzt. Nun sind sie beim ATs untergebracht.

Nur vereinzelt befinden sich auch Verzichtstiere – also solche, die von Tierbesitzern bewusst abgegeben werden – unter den Gästen im Tierheim. Das überrascht. Vor knapp einem Jahr rechnete ATs-Präsidentin Astrid Becker noch mit einem Ansturm, sobald die Homeofficepflicht fällt. Nun sind die Lockerungen vollbracht, Massnahmen gibt es praktisch keine mehr. Doch die Befürchtungen haben sich bislang nicht bewahrheitet.

Tierheime im Aargau warten den Frühling ab

«Vielleicht ist das jetzt aber nur die Ruhe vor dem Sturm», sagt Becker. Sie bleibt vorsichtig. Schliesslich habe es vor einigen Monaten, im Spätsommer nach den Ferien, ebenfalls «gräblet», wie Becker sagt. Und dass Tiere im Tierheim landen, das gebe es immer – ob wegen eines Umzugs, einer plötzlich auftretenden Allergie oder eines Todesfalls. Deshalb halte sie sich mit einer definitiven Aussage vorerst zurück. Zumindest bis nach den Frühlingsferien.

Anderen Tierheimen in der Region geht es ähnlich: «Wir merken von den Lockerungen bis jetzt noch gar nichts», sagt etwa Franz Scherer vom A3-Tierheim. Einen leichten Anstieg verzeichnet das Tierheim Böhler in Unterkulm, wie Leiterin Romy König erklärt: «Bis jetzt geht es noch, aber ich denke jetzt wo die Leute vom Homeoffice zurück an die Arbeitsplätze kehren, werden wir noch mehr Anfragen bekommen.»

Die Leute würden die Entscheidung, einen Hund zu kaufen, manchmal zu schnell fällen, sagt König: «Sie merken erst später, dass das Tier gar nicht in ihren Alltag passt. Wenn man sich einen Hund anschafft, muss man alles andere um ihn herum arrangieren - Freizeit, Arbeit, Ferien.» Diesen Aufwand seien sich viele nicht bewusst, und ein Hund lebe ja 10 bis 15 Jahre.

Wenn jemand einen Hund aus dem Tierheim Böhler abholt, dann stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher, dass es auch die richtige Person für das Tier ist. «Ein Hund ist schliesslich kein Wanderpokal», sagt König. Bei einem Probewohnen für rund zwei Wochen wird sichergestellt, dass es keine Baustellen gibt. «Erst dann wird der definitive Vertrag unterschrieben.» So handhabt es auch das Tierheim in Untersiggenthal: «Wir haben zudem im Voraus immer abgeklärt, wie sich der Halter seine Zukunft nach der Pandemie vorstellt», sagt Becker. «Konnte er keine befriedigende Antwort liefern, erhielt er eine Absage.»

Menschen hatten in der Pandemie weniger Geduld

Das Geschäftsjahr 2021 bezeichnet Becker als sehr anstrengend. Und das nicht nur wegen den vielen Tieren – im vergangenen Jahr hat das Tierheim insgesamt 427 Tiere aufgenommen. Aussergewöhnlich viele von ihnen seien verletzt gewesen, weshalb sie aufwendigere Pflege gebraucht hätten. Nein, anstrengend seien vor allem die menschlichen Gäste gewesen. Sie sagt:

«Die Leute waren in der Pandemie viel ungeduldiger und häufig gestresst. Es war schwierig, in dieser Zeit den richtigen Umgang zu finden.»

Trotzdem: Wenn von 427 Tieren gerade einmal 30 noch im Tierheim wohnen, muss die Vermittlung doch erfolgreich gewesen sein. Becker lacht. «Ja, wir haben wohl einen guten Job gemacht. Vermitteln konnten wir schon immer gut», fügt sie verschmitzt an.

Nur bei einigen wenigen Tieren gestalte sich die Vermittlung schwieriger. So beispielsweise bei der dreijährigen Katzendame Tasie. Sie litt bei ihren Vorbesitzern unter Epilepsieanfällen und braucht nun täglich Medikamente. Von den Anfällen ist jetzt aber nichts zu spüren: angespornt von Becker jagt das rote Fellknäuel einem Spielzeug hinterher. «Sie ist sehr verspielt und verschmust», sagt die Präsidentin und krault ihr liebevoll das Fell. «Aber sie ist auch eine kleine Königin und hat ihren eigenen Kopf.» Für Tasie sucht das Tierheim noch einen Halter, der ihr Auslauf im Grünen und viel Zeit bieten kann.

Gerade haben die Tierpfleger des ATs viel Zeit, sich um Sonderfälle wie Tasie oder um besonders scheue Tiere zu kümmern. Hagelt es aber bald Anfragen, könnte es eng werden. Denn eigentlich hat das Tierheim ohnehin zu wenig Platz. Um weiterhin all die herrenlosen Tiere aufnehmen zu können, sucht das Tierheim nach einer guten Lösung. «Es braucht uns», sagt Becker schlicht. «Wo sollen die Tiere sonst hinkommen, wenn sie niemand will?» Sie lässt die Frage offen.

