Unternehmenssteuern - Mindeststeuer als Schreckgespenst: FDP Aargau will, dass die Kantonsregierung beim Bundesrat vorstellig wird

Mindeststeuer als Schreckgespenst: FDP Aargau will, dass die Kantonsregierung beim Bundesrat vorstellig wird

In einem offenen Brief verlangen mehr als ein Dutzend freisinnige Kantonalparteien Massnahmen, um auf die geplante globale Mindeststeuer für Firmengewinne zu reagieren. Auch die FDP Aargau beteiligt sich an der Aktion und fordert unter anderem einen tieferen Steuersatz für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).