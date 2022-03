Kanton Aargau schafft zusätzliche Plätze für Ukraine-Flüchtlinge

Unterkünfte A3-Werkhof Frick und Unterkunft Neuenhof: Kanton schafft zusätzliche Plätze für Ukraine-Flüchtlinge Bis zu 100 Flüchtlinge aus der Ukraine könnten pro Woche in den Aargau kommen. Für dieses Szenario sorgt der Kanton nun vor und schafft zusätzliche Plätze in seinen Unterkünften. Sollte der Flüchtlingsstrom noch grösser werden, müssten allenfalls auch unterirdische Anlagen wieder belegt werden. Fabian Hägler 10.03.2022, 13.05 Uhr

Der Kanton schafft weitere Plätze in Asylunterkünften, um Flüchtlinge aus der Ukraine - hier bei der Ankunft am Zürcher Hauptbahnhof - im Aargau aufzunehmen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Aktuell stehen für Ukraine-Flüchtlinge in kantonalen Unterkünften rund 400 Plätze zur Verfügung – diese sind entweder noch nicht belegt oder können durch Verdichtung geschaffen werden. «Man muss aber davon ausgehen, dass diese Plätze rasch belegt sein werden», heisst es in einer Mitteilung des Kantons zur aktuellen Situation. Bei einer Flüchtlingszahl von schweizweit rund 1’000 Ukrainerinnen und Ukrainer pro Woche – wovon ein Szenario des Staatssekretariats für Migration ausgeht – müsste der Aargau mit 100 aufzunehmenden Personen pro Woche rechnen.

«Es sind auch deutlich mehr Zuweisungen möglich, weshalb die Planung laufend auf die effektiven Zahlen ausgerichtet wird», teilt der Kanton mit. Der Kantonale Sozialdienst prüft zurzeit Unterkünfte, die von Privaten oder Gemeinden angeboten werden. Bereits klar ist, dass der Kanton das Asylzentrum im A3-Werkhof in Frick sowie weitere Unterkünfte in Betrieb nehmen wird. «Auch die kantonale Asylunterkunft in Neuenhof kann in Absprache mit dem Vermieter länger genutzt werden, was zusätzliche Plätze schafft», heisst es in der Mitteilung.

Bei hohen Flüchtlingszahlen vielleicht doch unterirdische Unterbringung

Gesucht werden darüber hinaus weitere grössere Unterkünfte, die rasch für eine Zwischennutzung verfügbar sind. Dafür kämen leerstehende Hotels und Mehrfamilienhäuser oder ähnliche Gebäude infrage, diese können per Mail an ukraine@ag.ch gemeldet werden. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden würden auch die Kapazitäten in den kommunalen Strukturen ausgelotet, teilt der Kanton mit.

In einem Schreiben an die Gemeinden vom vergangenen Freitag hiess es noch, derzeit seien «Zivilschutzanlagen und andere Schutzunterkünfte nicht in Betracht zu ziehen». Inzwischen hat sich dies bereits geändert und der Kanton schreibt, bei hohem Flüchtlingsaufkommen könnte auch die unterirdische Unterbringung erforderlich werden. Das Sozialdepartement hält aber fest: «Wenn immer möglich sollen die Personen überirdisch untergebracht werden.»

Sozialdienst richtet Ukraine-Stab in der Verwaltung ein

Die Vertreter des Kantons sind laut Mitteilung im Austausch mit dem Staatssekretariat für Migration und sorgen dafür, dass die nötigen Informationen auch an die Gemeinden gehen. Zudem hätten schon zwei Sitzungen des Koordinationsorgans Kanton–Gemeinden im Asyl- und Flüchtlingswesen stattgefunden.

Zur Koordination der Massnahmen innerhalb der Verwaltung wurde unter Einbezug der betroffenen Departemente ein Ukraine-Stab gebildet. Geleitet wird dieser Stab von Pia Maria Brugger Kalfidis, der Co-Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes.

Sieben regionale Koordinationsstellen für freiwillige Helfer

Zahlreiche engagierte Privatpersonen und Helferkreise organisieren bereits heute die Freiwilligenarbeit im Flüchtlingswesen. Um diese zu koordinieren und auf die Bedürfnisse abzustimmen, seien sieben regionale Koordinationsstellen aufgebaut worden. «Diese sind Ansprechstellen für Freiwillige und Betreuende in den Unterkünften und Gemeinden», teilt das Sozialdepartement mit.

Dabei vermitteln sie Einsätze, unterstützen bei der Umsetzung von Projekten und geben Auskunft bei Fragen und Problemen. Die bewährten Strukturen sollen in den kommenden Wochen und Monaten auch für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge genutzt werden. Interessierte finden die Kontaktangaben zu den regionalen Koordinationsstellen auf der Webseite des Kantons.

Info-Line des kantonalen Führungsstabs unterstützte Glückskette

Die Info-Line des Kantonalen Führungsstabs hat am Mittwoch den Solidaritätstag der Glückskette zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge unterstützt. Sieben Mitarbeitende beantworteten von 18 bis 23 Uhr total 127 Spendenanrufe aus dem Einsatzraum im Polizeikommando in Aarau, wie es in der Mitteilung heisst.

Darüber hinaus engagiert sich der Kanton auch bei der Flüchtlingshilfe vor Ort. Sechs Freiwillige des Kantonalen Katastrophen Einsatzelements (KKE) sind mit zwei Lastwagen des Kantons zur Unterstützung des Vereins «Volunteers for Humanity» im Einsatz. Sie transportieren Hilfsgüter an die rumänisch-ukrainische Grenze, der Konvoi startet am Montag um 8 Uhr ab Zeughaus in Aarau und führt über Wien in die rumänische Stadt Zalau.

Die Hilfsgüter werden dort dem Schweizerischen Roten Kreuz übergeben. Insgesamt werden zirka 40 Paletten Material transportiert, unter anderem Hygieneartikel, Notbetten, medizinisches Material und Decken. Diese hatte der Verein der ehemaligen Aargauerin des Jahres Marit Neukomm letzte Woche gesammelt. Die sechs freiwilligen Fahrer werden am Donnerstag nächster Woche zurückerwartet.