Unterhaltsarbeiten Warum die «Drachenmaschine» die Gleise bespuckt: So ersetzen die SBB die Schienen zwischen Muri und Waltenschwil Momentan wird die SBB-Fahrbahn zwischen Muri und Waltenschwil erneuert – Zugausfälle und Fahrplananpassungen sind die Folge. Damit die Auswirkungen möglichst gering bleiben, arbeitet ein eingespieltes Team Tag und Nacht.

So werden die Gleise zwischen Muri und Waltenschwil ersetzt. Dominic Kobelt

«Auf einer guten Baustelle ist es leise», sagt Bauführer Michael Sander. Er bezieht sich auf die 35 Männer, die in der Nacht auf Dienstag konzentriert und emsig am Werk sind, jeder Handgriff sitzt. Es wird nicht herumgeschrien, die Anweisungen kommen über Funk, kurz und knapp: «Ihr könnt anziehen» – und der Trupp, der die Schienen auf den Schwellen fixiert, setzt sich in Bewegung.

Die Schienen werden an den Schwellen befestigt. Dominic Kobelt

Natürlich wird es auch auf der Baustelle zwischen Muri und Waltenschwil manchmal laut. Baulärm lässt sich nicht vermeiden. Das Tuckern eines Motors, das schrille Aufheulen der Schiene, wenn die Schleifmaschine die Funken durch die Nacht stieben lässt. Aber die Mitarbeiter sind hoch konzentriert. Jedes Abschweifen kann gefährlich werden.

Die alten Schienen werden entfernt und neue eingesetzt. Dominic Kobelt

Ein Pfeifen, gefolgt von blinkenden Warnlichtern, macht alle paar Minuten auf den nächsten Zug aufmerksam, der auf dem Nachbargleis vorbeidonnert. Meistens sind es Güterzüge, die den Nord-Süd Korridor passieren.

Schwellen, Schotter und Schienen werden ersetzt

Auf der 2,4 Kilometer langen Baustelle werden innerhalb von zwei Wochen die Schienen ausgewechselt, dazu gehören fast 4000 Schwellen, drei Mal muss mit einem Zug Schotter herangefahren werden, insgesamt sind es 4300 Tonnen.

Auf der 2,4 Kilometer langen Baustelle werden innerhalb von zwei Wochen die Schienen ausgewechselt. Dominic Kobelt

Dabei ist es nicht so, dass die Steine unter den Schienen einfach ausgewechselt würden: Eine Maschine entfernt sie, der Schotter wird gereinigt, zu kleinen Steine ausgesiebt, und etwa drei Viertel können wiederverwendet werden. Damit dieser Vorgang funktioniert, ohne dass der Untergrund beschädigt wird, braucht es aber ein höheres Schotterbett – die Schienen liegen nach den Bauarbeiten etwa 25 cm höher als zuvor.

Drei Mal wird Schotter gestopft. Warum wird nicht alles Material auf einmal unter die Gleise befördert? «Der Boden arbeitet und bewegt sich, durch Erschütterungen wird das Material beeinflusst. Deshalb wird auch der erste Zug, der über die neuen Gleise rollt, nur mit 80 km/h fahren», erklärt Sander.

Je wichtiger eine Strecke, desto häufiger wird kontrolliert

Michael Sander, Bauführer bei den SBB. Dominic Kobelt

Michael Sander hat all diese Arbeiten geplant und koordiniert. «Die Schwierigkeit dabei ist, dass immer das nötige Material zum richtigen Zeitpunkt auf der Baustelle ist», erklärt der 38-Jährige. «Anders als einen Lastwagen kann man diese Maschinen ja nicht einfach auf einen Parkplatz stellen, ich muss abklären, in welchem Bahnhof es freie Gleise hat.» Auch auf der Baustelle selbst ist genau geplant, wann wo wie viele Züge mit Material stehen – denn der Platz ist begrenzt.

Woher wissen die SBB überhaupt, dass Unterhaltsarbeiten nötig sind? «Es gibt Streckenwärter, die die Strecken in einem regelmässigen Turnus ablaufen und kontrollieren», sagt Sander. Daneben kommen Diagnosefahrzeuge zum Einsatz, die die Schienen mit Ultraschall kontrollieren. «Je mehr Tonnen über ein Gleis rollen und je wichtiger eine Strecke ist, desto öfter wird sie kontrolliert.»

Die Gleise müssen erhitzt werden – mit Gasflammen

Als im Februar die Arbeiten begannen, wurden die Gleise vorgehoben und die Schwellen ersetzt. Auch dazu war eine spezielle Maschine nötig, die die alten Schwellen über ein Förderband aus dem Weg schaffte und die neuen einsetzte. Nachdem dann der Schotter gereinigt wurde, sind in dieser Woche die Gleisarbeiten dran: «Die alten Schienen werden auseinandergedrückt, weiter hinten werden die neuen verlegt, aneinandergeschweisst und fixiert», erklärt Sander den groben Ablauf.

Die neuen Gleise werden verlegt. Dominic Kobelt

Allerdings ist dies wesentlich komplizierter, als es sich im ersten Moment anhört. Denn in der Nacht liegen die Temperaturen bei 0°C oder darunter. Würden die Schienen einfach nur verlegt und fixiert, würden sie sich im Sommer ausdehnen und verbiegen.

Deshalb kommt ein Wagen zum Einsatz, der an einen Drachen erinnert: Mit einem halben Dutzend grosser Gasflaschen erzeugt er Flammen, die er über die Schienen speit. «So werden die Gleise auf 25 Grad erhitzt, das ist die Durchschnittstemperatur. Erst dann werden sie an den Schwellen angeschraubt», erklärt Sander. Der Fachmann spricht von «Neutralisation».

Die Schienen müssen auf 25 Grad erwärmt werden, bevor sie fixiert werden. Dominic Kobelt

Zusammengedrückt und glatt geschliffen

Ebenso eindrücklich ist die Maschine, die die Schienen zusammenschweisst. Die Enden werden abgeschliffen, damit sie den Strom noch besser leiten, dann werden sie mittels Stromstärke auf rund 1300 Grad erhitzt und zusammengedrückt. Danach wird das überschüssige Material entfernt und die Stelle glatt geschliffen.

Die Gleisstücke werden abgeschliffen, mit Strom stark erhitzt und dann zusammengedrückt. Dominic Kobelt

All dies sind hoch präzise Arbeiten. «Die Schienen dürfen zum Beispiel pro Meter höchstens eine Steigung von 2 Promille haben – das ist nicht sehr viel», macht Sander klar.

Jeder auf der Baustelle hat seine eigene, wichtige Aufgabe, die Arbeiten scheinen ineinander zu greifen wie die Zahnräder einer Uhr. Nebst den grossen Maschinen kann man auch Handarbeit beobachten, etwa die Leute, die die ganze Nacht gebückt die Schrauben aus den Schwellen ziehen oder die Befestigungen auswechseln. Andere stellen sicher, dass die Schwellen sauber sind, wenn die Schienen darauf zu liegen kommen – ein Kieselstein könnte bereits schwere Beschädigungen am Gleis verursachen.

Nebst Zugführern und Maschineningenieuren gibt es beispielsweise auch zwei Sicherheitschefs. «Es ist wie ein Fussballteam», sagt Sander. «Jeder hat seine Position und seine Aufgabe. Wenn jeder seine Stärken ausspielt, dann funktioniert hier alles prima.» Michael Sander arbeitet bereits seit 15 Jahren für die SBB.

Wie lange die Schienen halten, ist unklar

Etwa 600 Meter kommt das eingespielte Team pro Nacht voran, verlegt damit 1200 Meter Schiene, löst und zieht 4800 Befestigungsschrauben an. Gearbeitet wird auf der Baustelle zwischen Muri und Waltenschwil jeweils in einer Tag- und Nachtschicht, dazwischen liegen immer drei Stunden, in denen auch Zeit ist, um neues Material heranzuschaffen. «Ein bisschen Spatzung haben wir schon, aber insgesamt folgen wir einem strengen Zeitplan.»

Richtung Waltenschwil ist bereits ein erster Streckenabschnitt fix fertig. «Nur noch aufräumen müssen wir, sonst ist dieser Abschnitt bereit», sagt Sander, und in seiner Stimme schwingt auch ein bisschen Stolz mit.

Etwa 25 Jahre lang hatten die alten Gleise ihren Dienst getan. Wie lange die neuen hier liegen werden, könne er nicht sagen, erklärt Michael Sander: «Es sind zu viele Faktoren, die hier mitspielen.»

Diese Gleise sind fertig verlegt. Dominic Kobelt

