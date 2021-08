Unterentfelden - Knapp 48,5 Millionen Franken für Verbraucherschutz-Neubau

Unterentfelden Knapp 48,5 Millionen Franken für Verbraucherschutz-Neubau Die grossrätliche Kommission für allgemeine Verwaltung (AVW) stimmt dem Verpflichtungskredit für den Neubau eines Laborgebäudes für das Amt für Verbraucherschutz in Unterentfelden einstimmig zu. 16.08.2021, 10.39 Uhr

So soll das neue Amt für Verbraucherschutz in Unterentfelden aussehen: ein zweigeschossiger Pavillon in Holzbauweise. Visualisierung: zvg

Das Amt für Verbraucherschutz ist heute in den beiden kantonseigenen Gebäuden am Kunstweg 24 (Laboratorium) und an der Oberen Vorstadt 14 (Büros) in Aarau untergebracht. Das über hundertjährige Laborgebäude befinde sich aber in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand, wie die grossrätliche Kommission für allgemeine Verwaltung (AVW) am Montag mitteilt. Eine Sanierung des Laborgebäudes sei jedoch weder betrieblich noch wirtschaftlich zweckmässig. Ebenso sei die Dringlichkeit dieses Projekts unbestritten.

Durch die Realisierung des Neubau-Projekts in Unterentfelden können Büros und Laborgebäude an einem Ort vereint werden. Die Kosten in der Höhe von knapp 48,5 Millionen Franken seien laut AVW angemessen. (az)