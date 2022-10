Unterentfelden: Hotel T8 neu Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Unterentfelden Kanton nimmt neue Unterkunft mit 40 Studios für Ukraine-Geflüchtete in Betrieb Der Kantonale Sozialdienst schafft in der Gemeinde Unterentfelden weitere Unterkunftsplätze für Geflüchtete aus der Ukraine. Bei der neuen Unterkunft handelt es sich um das Hotel T8. Bis zu 150 Personen finden dort eine Bleibe. 06.10.2022, 09.25 Uhr

In den beiden Mehrfamilienhäuser vom Hotel T8 in Unterentfelden gibt es Platz für maximal 150 Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Daniel Vizentini

Neben der bereits bestehenden Unterkunft auf dem Areal des ehemaligen Restaurant Rössli in Unterentfelden hat der Kantonale Sozialdienst (KSD) das Hotel T8 als Bleibe für Geflüchtete angemietet. Das gibt er am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.