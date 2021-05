Unterbesetzung Weil ein Richter in Quarantäne war: Urteile sind ungültig – Bezirksgericht muss zwei Prozesse wiederholen Das Aargauer Obergericht hat zwei Urteile des Bezirksgerichts Zurzach aufgehoben. Anstatt fünf haben nur vier Richterinnen und Richter entschieden. Das stelle einen «besonders schweren Mangel» dar, so das Obergericht. Die Prozesse müssen neu angesetzt werden. Noemi Lea Landolt 17.05.2021, 17.00 Uhr

Zwei Beschuldigte müssen erneut vor das Bezirksgericht Zurzach, weil das Obergericht die Urteile aufgehoben hat. Foto: Sandra Ardizzone

Um verhandeln, beraten und entscheiden zu können, muss ein Gericht vollständig besetzt sein. Droht einer beschuldigten Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, ist das Bezirksgericht als Kollegialgericht zuständig. Das heisst: Ein Beschuldigter sitzt nicht einem Richter, sondern fünf Richterinnen und Richtern gegenüber und diese fünf fällen auch das Urteil.

Das Bezirksgericht Zurzach hat diesen Grundsatz letztes Jahr gleich zweimal verletzt. In zwei Fällen urteilte das Gericht in 4er- statt 5er-Besetzung. In beiden Fällen konnte ein Richter am einzigen Verhandlungstag nicht anwesend sein. Er war in Quarantäne.

Trotzdem wurde die Verhandlung in Unterbesetzung durchgeführt und noch am gleichen Tag ein Urteil gefällt. Das Bezirksgericht argumentierte, die Parteien hätten zugestimmt, dass in Unterbesetzung verhandelt werde.

Die zwei Beschuldigten müssen erneut vor Gericht

Am 24. Juni wurde ein Mann unter anderem wegen mehrfacher versuchter räuberischer Erpressung, Geiselnahme, Nötigung, Drohung sowie einfacher Verkehrsregelverletzung schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einer Busse von 120 Franken verurteilt. Zudem ordnete das Gericht eine vollzugsbegleitende ambulante Therapie an.

Am 23. September verurteilte das Bezirksgericht Zurzach einen Mann wegen gewerbsmässigen Betrugs und unrechtmässigen Bezugs von Sozialhilfe zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einer Busse von 2000 Franken. Ausserdem sprach es eine zehnjährige Landesverweisung gegen den Mazedonier aus.

In beiden Fällen haben die Beschuldigten das Urteil nicht akzeptiert und beim Obergericht Berufung angemeldet. Doch zu einer Verhandlung vor zweiter Instanz kommt es vorerst nicht. Das Obergericht hat beide Urteile aufgehoben und ans Bezirksgericht zurückgewiesen.

Der Fehler liegt beim Gericht

Diese Möglichkeit hat ein Berufungsgericht bei «wesentlichen, im Berufungsverfahren nicht heilbaren Mängeln». Ein Urteil, das in Unterbesetzung gefällt wird, fällt darunter. Das Obergericht spricht denn in seinen Beschlüssen auch von einem «besonders schweren Mangel». Es sei Sache des Gerichts, für die richtige Besetzung zu sorgen.

Das Bezirksgericht Zurzach muss also erneut eine Hauptverhandlung durchführen – dieses Mal in «gesetzeskonformer Zusammensetzung».

Keine weiteren Fälle hängig

Laut Nicole Payllier, Mediensprecherin der Aargauer Gerichte, sind am Obergericht keine weiteren Fälle hängig, in denen eine Rückweisung an die Vorinstanz wegen Unterbesetzung in Betracht gezogen wird.

Wird ein Urteil, das in 4er- statt 5er-Besetzung gefällt wird, akzeptiert, erfährt das Obergericht nicht davon. Ob ein solches Urteil trotz dieses Mangels rechtskräftig würde, kann Payllier nicht abschliessend beantworten. «Die Rechtsfolgen wären im konkreten Fall zu prüfen», sagt sie.